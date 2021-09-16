Аналитик рассказал, чем обернется для Польши отказ от российского газа

В случае отказа от российского газа у Польши могут возникнуть сложности с налаживанием поставок из других стран, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. При этом он отметил, что сама формулировка Варшавы о планах «не продлевать контракт» не исключает, что газ у России все-таки будут закупать.

«Самая большая проблема для Польши – это источник альтернативных поставок. Тем более, что Евросоюз их принуждает отказываться от угля, и частично он будет заменяться газом. Потребление газа в Польше будет нарастать», — сказал он.

Пока у Польши есть только приемный СПГ-терминал и «труба» из России, рассказал Юшков. Терминал рассчитан на 5 млрд кубометров газа, и он загружен только на половину мощности, поскольку покупка СПГ обходится дорого.

«Фактически, они все получают за счет российского газа. Отказ от продления контракта – довольно интересная формулировка, потому что она может подразумевать, что мы потом у вас как бы будем покупать газ, но по другим контрактам. Может быть, краткосрочным», — подчеркнул Юшков, добавив, что в итоге Польша может столкнуться с дефицитом газа.

В этой связи эксперт допускает, что покупать российский газ Варшава может просто не у «Газпрома».

По его словам, Польша сейчас рассчитывает на норвежский газ, но у Норвегии четвертый год падает добыча. Получать топливо планируется через газопровод Baltic Pipe (еще не введен в эксплуатацию), но новых ресурсов для его заполнения пока нет. В этом случае придется перекупать газ, который идет из Норвегии в другие страны.

31 декабря 2022 года у Польши истекает контракт с «Газпромом» на поставку российского газа, и продлевать его они не намерены. Об этом заявил полномочный представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский. Предполагается, что в это время будет введен в эксплуатацию трубопровод Baltic Pipe, который обеспечит Варшаве альтернативные поставки газа.

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