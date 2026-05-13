14 мая — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

14 мая свой неофициальный праздник отмечают фрилансеры — независимые специалисты, которые самостоятельно ведут проекты и выполняют заказы. В этот день владельцы чихуахуа балуют питомцев вкусностями, южнокорейцы празднуют День роз, а в США особое внимание уделяют вежливости. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 14 мая и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и мире 14 мая

* День фрилансера в России

14 мая 2005 года в стране заработала первая биржа удаленной работы — сервис, где можно найти проекты вне штата. Поначалу фриланс считался скорее подработкой для студентов или временной историей для тех, кто в поиске. Но теперь это полноценный и удобный формат занятости для программистов, дизайнеров, копирайтеров, переводчиков и всех, кому не нужно сидеть в офисе.

С 2017 года работать на себя стало проще — благодаря статусу самозанятого.

* Международный день чихуахуа

Эти маленькие собаки имеют поклонников по всему миру. Несмотря на крошечный размер, их характер и преданность заслуживают огромного уважения. Порода появилась в Мексике, а мода на нее стремительно пошла вверх в конце XIX — начале XX века: в 1904 году чихуахуа была официально зарегистрирована Американским клубом собаководства (AKC). Чихуахуа умны, своенравны и безмерно любят своих хозяев.

* День рождения вазелина

В 1872 году американский химик британского происхождения Роберт Чезбро создал формулу вазелина. А 14 мая 1878 года он получил патент на свое изобретение. Идею Чезбро подсказали нефтяники: они смазывали ожоги густой массой из производственных отходов, похожей на жидкий парафин. Сегодня вазелин входит в состав множества продуктов — от пищевых до ракетно-космических. Его применяют буквально во всех отраслях промышленности.

Веселые праздники 14 мая • День большого бодуна. Праздник напоминает о последствиях чрезмерных возлияний (головная боль, жажда, тошнота) и призывает к умеренности. В этот день в соцсетях делятся способами борьбы с похмельем и призывают беречь здоровье. • День смешных нелепиц (небылиц). Нелепица — это неразумное высказывание или поступок, противоречащий здравому смыслу. В праздник принято делиться выдуманными или реальными смешными историями о нелепых событиях. • День танцев «как цыпленок». Этот танец, имитирующий движения курицы (взмахи руками и корпусом), знали многие дети 1980-х. В СССР он был популярен на утренниках в детсадах и в пионерских лагерях. Исполняется под композицию Tchip Tchip, больше известную как «Танец маленьких утят». За рубежом это неизменная часть праздника Октоберфест.

Что отмечают в разных странах 14 мая

Тамароба — Грузия. В стране отмечают день памяти святой царицы Тамары, которая правила на рубеже XII–XIII веков. Этот период считается «золотым веком» грузинской истории. Благодаря Тамаре Грузия достигла расцвета и влияния. Правительница способствовала распространению православия. В праздник самые яркие мероприятия проходят в Ахалцихе — у памятника царице Тамаре.

День вежливости — США. Праздник появился в 2017 году благодаря графическому дизайнеру Лизе Чолноки. Ей надоели жаркие дебаты с родственниками, и она решила всерьез заняться пропагандой вежливости. Лиза придумала значки-пуговицы с символом вежливости и отправила их по почте конгрессменам. Об акции узнала вся страна. В День вежливости принято подчеркивать важность культурного разговора и доброжелательности.

День роз — Южная Корея. Романтичный праздник ведет свою историю с 1983 года, он появился по инициативе жителей города Юнджу. Роза здесь — символ любви, крепкой дружбы, уважения и искренности. В этот день корейцы выходят на прогулки в парки и сады, любуются цветами и обязательно заглядывают на тематические выставки роз.

День отца — Германия. Традиция празднования Дня отца зародилась в XVIII веке. В те времена проводились шествия и церемонии посвящения юношей в мужчины, а отца с наибольшим числом детей награждали едой. Сегодня праздник превратился в Мужской день. Мужчины собираются компаниями, едут на природу с тележками, полными пива и закусок, устраивают пешие или велосипедные прогулки.

Религиозные праздники 14 мая

* День памяти святого пророка Иеремии

Иеремия входит в число четырех великих пророков Ветхого Завета. Он родился в священнической семье под Иерусалимом за 600 лет до Рождества Христа. Когда ему было 15 лет, Бог призвал его на служение. Целых 23 года Иеремия убеждал иудеев оставить идолов и вспомнить об истинном Боге, за что подвергся преследованиям. Иеремия оставил после себя книгу Пророчеств, «Плач» о разрушении Иерусалима и Послание. А еще он предсказал, что Христа предадут за 30 сребреников — и это сбылось.

* День иконы Пресвятой Богородицы «Нечаянная Радость»

На этой иконе изображен человек, молящийся на коленях перед образом Девы Марии. Предание гласит, что именно так Богородица исцелила его от тяжких плотских страстей. Где и когда появился оригинал иконы — неизвестно, но списки этого образа можно найти почти в каждом православном храме. В Москве особенно любимы две иконы: в церкви Феодора Стратилата возле Чистых прудов и в храме Илии Пророка в Обыденном переулке. Сюда каждый день приходят верующие — просить о чуде нечаянной радости.

* Вознесение Господне у западных христиан

Вознесение Господне (лат. Ascensio Domini) — праздник, завершающий земное служение Христа после Его смерти и воскресения. Событие, описанное в Деяниях апостолов, произошло на Масличной горе близ Вифании. Это переходящий праздник: он выпадает на сороковой день после Пасхи, всегда в четверг, и приходится на период с мая по начало июня. В 2026 году у западных христиан он приходится на 14 мая, у православных верующих — на 21 мая.

В Римской литургии праздник считается великим, отмечается всенощным богослужением. Его смысл — не просто уход Христа с земли, а завершение спасительной миссии, соединение человеческой природы с Божественной. С этим днем у западных христиан связано несколько особых обрядов: благословение бобов и винограда во время мессы, тушение пасхальной свечи, торжественные процессии. В некоторых римско-католических храмах для наглядности поднимают статую Христа к потолку под пение и церемонии, что символизирует Его вознесение на небо.

Народные праздники 14 мая

Еремей Запашник

На Руси отмечали день Еремея Запашника — праздник в честь пророка Иеремии. В это время в полях кипела работа: пахота, сев. Чтобы дело спорилось, крестьяне молились святому Иеремии. Наши предки верили: кто в этот день не ленится, того урожай отблагодарит. На Еремея Запашника существовал строгий запрет давать что-либо в долг, иначе, согласно приметам, сам хлеба не увидишь.

Именины 14 мая

* Герасим;

* Еремей;

* Ефим (Евфимий);

* Игнатий;

* Макар;

* Тамара;

* Нина.

Приметы: что можно и что нельзя делать 14 мая

* Приметы о погоде

Если день ясный, погожий, то и во время жатвы будет отличная погода.

Муравьи бегают крупные и чистые — жди щедрого урожая пшеницы.

Если день облачный, то и зима в этом году будет ранняя.

Еловые шишки покраснели — пора сеять ячмень.

Вечер выдался теплым, а ночь ясной — к сухому, теплому лету.

Что можно делать 14 мая

* Трудиться в поле или на огороде. На Руси верили, что сегодня земля с особой благосклонностью принимает семена.

* Совершать добрые дела — например, раздать хлеб нуждающимся или помочь соседям.

* Проводить время на природе и собирать травы. Считалось, что в этот день они обладают особой целебной силой.

* Устраивать смотрины — это предвещало крепкий и счастливый брак.

Что нельзя делать 14 мая

* Есть, покупать или ловить рыбу — согласно поверьям, это может повлечь за собой самые разные несчастья.

* Ничего не делать, лениться — безделье сулило крупные неудачи и угрожало нищетой и отсутствием урожая.

* Грустить, злиться и тосковать — негативные эмоции могли притянуть в дом беды и финансовые проблемы.

* Давать в долг (деньги, зерно, соль) — считалось, что, одолжив что-либо 14 мая, можно лишиться собственного достатка и урожая.

* Стричь волосы — по народным приметам, это могло привести к болезням.

* Пересаживать комнатные цветы и без особой нужды тревожить растения — есть риск негативно повлиять на энергетику дома.

* Выбрасывать хлеб и остатки еды — можно привлечь в дом бедность и голод.

Лунный календарь 14 мая

Фаза Луны: убывающая, 27-й лунный день.

Луна в знаке Овен.

По уверениям астрологов, это время познания мира и обострения интуиции. В этот период могут неожиданно разрешиться неоднозначные ситуации. Стоит уделить внимание внутреннему состоянию и постараться избавиться от иллюзий и страхов. Что касается дел, то, если верить прогнозам, лучше всего начинать то, что давно откладывалось.

Можно запускать новые проекты, искать партнеров или вкладывать деньги. Домашние дела должны быть мелкими и не отнимать много времени. В финансовом плане день благоприятный, можно делать крупные покупки, советуют приверженцы эзотерических знаний.

14 мая родились люди под знаком зодиака Телец, представители земной стихии, находящиеся под покровительством Венеры.

Какие исторические события произошли 14 мая

* 1607 год — англичане заложили в Америке первый город и назвали его Джеймстаун.

* 1692 год — на воду спущен первый российский военный корабль, построенный при участии Петра I.

* 1796 год — английский хирург Эдвард Дженнер впервые успешно привил человека от оспы.

* 1900 год — в Париже открылись II Олимпийские игры. В них впервые приняли участие женщины.

* 1908 год — пионер авиации Уилбур Райт взял на борт первого в мире пассажира аэроплана.

* 1939 год — перуанка Лина Медина установила рекорд: она стала матерью в возрасте 5 лет и 7 месяцев. Выяснилось, что девочка страдала редким генетическим заболеванием, которое было причиной раннего полового созревания.

* 1941 год — немецкие нацисты арестовали в Париже 3600 евреев.

* 1948 год — Израиль провозгласил свою независимость.

Кто родился 14 мая

* В 1553 году родилась Маргарита де Валуа — французская принцесса, известная как Королева Марго.

* В 1771 году родился Роберт Оуэн — английский философ, педагог и реформатор.

* В 1869 году родился Артур Генри Рострон — английский капитан, спасший выживших пассажиров «Титаника».

* В 1877 году родился Шарль Манту — французский медик, предложивший делать диагностические пробы на туберкулез.

* В 1905 году родился Ари Штернфельд — советский ученый, один из пионеров современной космонавтики.

* В 1931 году родился Михаил Агеев — советский и российский ученый, разработчик подводных аппаратов.

Кто скончался 14 мая • В 1987 году умерла Елизавета Зарубина — советская разведчица, подполковник госбезопасности. • В 1998 году умер Фрэнк Синатра — американский певец и актер. • В 2015 году умер Би Би Кинг — американский блюзовый гитарист, певец, автор песен.

Кто отмечает дни рождения 14 мая

* 82 года исполняется Льву Додину — советскому и российскому театральному режиссеру, народному артисту России.

* 82 года исполняется Джорджу Лукасу — американскому кинорежиссеру, сценаристу, продюсеру, создателю саги «Звездные войны».

* 74 года исполняется Роберту Земекису — американскому киносценаристу, режиссеру и продюсеру, постановщику трилогии «Назад в будущее» и комедийной драмы «Форрест Гамп».

* 74 года исполняется Владимиру Матецкому — советскому и российскому композитору, продюсеру, радиоведущему.

* 65 лет исполняется Тиму Роту — английскому актеру, звезде фильмов «Легенда о пианисте», «Бешеные псы» и других.

* 61 год исполняется Сергею Лемоху — советскому и российскому музыканту, певцу, лидеру группы «Кар-мэн».

* 57 лет исполняется Кейт Бланшетт — австралийской актрисе, обладательнице двух «Оскаров».

* 55 лет исполняется Софии Копполе — американской актрисе, сценаристке и кинорежиссеру.

* 52 года исполняется Анне Михалковой — советской и российской киноактрисе, телеведущей.

* 42 года исполняется Марку Цукербергу — программисту, основателю социальной сети Facebook (компания Meta признана в РФ экстремистской организацией, запрещена и внесена в реестр экстремистских и террористических организаций).