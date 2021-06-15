Россияне рассказали, какую хотели бы получать зарплату

Российские работники во второй половине текущего года хотели бы получать в среднем зарплату в размере 131,6 тысячи рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование портала «Работа.ру».

Желаемый доход назвали 5 тысяч респондентов, пользующихся сервисом по поиску вакансий. Опрошенным было больше 18 лет, они из всех регионов страны.

Пользователям задавали открытый вопрос, какую зарплату они хотели бы получать в 2021 году.

Жители Москвы хотят получать 158,7 тысячи рублей, Санкт-Петербурга — 151,9 тысячи, а Краснодара — 126,9 тысячи. На четвертой позиции оказались жители Екатеринбурга, а на пятой Нижнего Новгорода. Проживающие в этих городах миллионниках хотят получать 111,4 тысячи и 109,2 тысячи соответственно.

По итогам опроса стало известно, что зарплату свыше 100 тысяч рублей хотят получать более 19% соотечественников. На вознаграждение за труд свыше 150 тысяч рублей претендуют 22%.

15% участников опроса хотели бы зарабатывать от 70 тысяч до 99 тысяч.

Ранее были названы регионы, где живут самые состоятельные семьи. Второе место заняла Сахалинская область, где потенциальный остаток составляет 75,3 тыс. рублей.