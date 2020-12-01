Фрагмент лестницы Эйфелевой башни продали за €275 тысяч

В Париже на торгах фрагмент Эйфелевой башни продали за €275 тысяч, сообщил аукционный дом Artcurial.

Торги прошли во вторник, 1 декабря. Фрагмент выставил на продажу анонимный коллекционер из Европы. Первоначальная цена составляла €30-40 тысяч.

Фрагмент имеет три метра в высоту, это часть спиральной лестницы, которая раньше соединяла второй и третий этажи Эйфелевой башни.

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