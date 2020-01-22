Россия и КНДР обсудили укрепление сотрудничества в сфере авиаперевозок

Посол России в Пхеньяне Александр Мацегора провел встречу с заместителем руководителя Главного управления гражданской авиации Корейской народной демократической республики (КНДР) Ли Ён Соном. Об этом сообщается на странице российского посольства в Facebook.

В ходе встречи стороны обсудили укрепление сотрудничества между странами в области авиаперевозок пассажиров и грузов. Представители России и КНДР уделили особое внимание обеспечению безопасности полетов.

Кроме того, российский посол выразил благодарность Ли Ён Сону за поддержку, оказанную корейской делегацией при переизбрании России членом Совета Международной организации гражданской авиации.

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