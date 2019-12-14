О преградах для российского бизнеса в КНДР рассказал посол России

Посол России в Северной Корее Александр Мацегора рассказал о преградах для развития российского бизнеса в КНДР. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он заявил, что компании из России боятся вести бизнес с северокорейскими компаниями из-за санкционной политики США.

Российский посол напомнил, что основные продукты КНДР, к которым отнес руду, уголь, металлы, а также рыбу и ископаемые, попали под ограничительные меры. Однако он не исключил возможности продажи косметических и лекарственных средств при наличии сертификации.

По мнению Мацегора, Вашингон«скрупулезнейшим образом под увеличительным стеклом» следят за тем, кто «рискнет«заниматься законным бизнесом с представителями Северной Кореи. Он добавил, что это может привести к преследованию, санкциям и замороженным счетам.