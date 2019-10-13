Губернатор из Иркутска объяснил идею увеличения своего оклада
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко рассказал, как повышение его оклада повлияет на весь регион. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Он заявил о необходимости такого шага, поскольку это будет способствовать увеличению зарплат сотрудников бюджетных организаций, поскольку из оплата труда зависит от ставки губернатора. Левченко отметил, что уровень их зарплат в регионе низкий.
Чиновник добавил, что во время паводков и наводнений люди были в командировках, «работали без выходных по 12 часов, а получали по 30 тысяч рублей».
Он также подчеркнул, что большая часть его зарплаты направляется на благотворительность в организации.
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