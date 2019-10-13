Губернатор из Иркутска объяснил идею увеличения своего оклада

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Губернатор Иркутской области Сергей Левченко рассказал, как повышение его оклада повлияет на весь регион. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Он заявил о необходимости такого шага, поскольку это будет способствовать увеличению зарплат сотрудников бюджетных организаций, поскольку из оплата труда зависит от ставки губернатора. Левченко отметил, что уровень их зарплат в регионе низкий.

Чиновник добавил, что во время паводков и наводнений люди были в командировках, «работали без выходных по 12 часов, а получали по 30 тысяч рублей».

Он также подчеркнул, что большая часть его зарплаты направляется на благотворительность в организации.

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