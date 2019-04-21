КНДР хочет подружиться с Россией

Северная Корея хочет укрепить экономические связи с российской стороной и ослабить зависимость от Китая, пишет Mainichi со ссылкой на соответствующий доклад.

По данным документа, КНДР планирует отказаться от ориентации на Китай в пользу других стран региона и России.

Отмечается, что в документе прописана новая задача экономического развития страны — довести объем экспортно-импортных операций с российской стороной до $1 млрд.

В пятилетнем стратегическом плане также предлагается России предоставить Северной Корее средства, необходимые для строительства гидроэлектростанций и других объектов.

Ранее сообщалось, что лмдер КНДР Ким Чен Ын готов развивать отношения дружбы страны и России.