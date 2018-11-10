Литовский политик возмутился импортом «вражеской» гречки

Депутат литовского сейма Казис Старкявичюс возмутился тем, что страна импортирует гречиху и пшеницу из России. Об этом сообщает Sputnik Литва.

По словам депутата, власти Литвы могли бы закупать злаки из «дружественных стран», например, из Украины.

«Наше правительство, несмотря на враждебные действия России, льстит ей, и закупает не только удобрения, но и гречку с пшеницей», — заявил Старкявичюс.

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Он подчеркнул, что Министерство сельского хозяйства страны должно принять меры, чтобы защитить интересы аграриев.

Ранее сообщалось, что Россия заблокировала созыв арбитража по спору с ЕС из-за свинины.