ВВС Британии заявили о перехвате истребителями двух российских Ту-142

Военно-воздушные силы (ВВС) Великобритании заявили, что британские истребители поднимались в небо для перехвата двух российских военных самолетов около воздушного пространства страны. Об этом сообщает пресс-служба королевских ВВС.

В заявлении британских военных говорится, что истребители Typhoon были подняты в воздух на перехват и наблюдение за двумя противолодочными самолетами Ту-142 Военно-космических сил (ВКС) России, которые якобы приближались к воздушному пространству Соединенного Королевства.

Согласно сообщению, британским летчикам содействовали союзники по НАТО. Истребители в воздухе пополнили запасы горючего от заправщика Voyager, который вылетел с авиабазы Брайз-Нортон в английском графстве Оксфордшир.

В пресс-службе отметили, что затем Typhoon и Voyager вернулись на базы «в состоянии боевой готовности» после того, как экипажи этих самолетов удостоверились, что российские Ту-142 «покинули зону интересов Великобритании», тем самым гарантировав, что «могут ответить на любые потенциальные угрозы Соединенному Королевству».

В Минобороны РФ пока не прокомментировали заявление ВВС Британии.

Ранее в НАТО заявили о перехвате российских самолетов, летевших над Балтийским морем.