Иранская ракета упала в океан в 30 километрах от торгового судна

Иранские военные на учениях запустили ракеты, одна из которых упала в Индийском океане в 30 км от торгового судна. Об этом сообщил Fox News.

По словам источников, «минимум одна ракета» упала в воду «в опасной близости» от судна. О каком судне идет речь, не уточняется.

Также телеканал сообщил, что ударная группа ВМС США, куда входит авианосец «Нимиц», была в 160 км от места, где взорвались минимум две иранские ракеты.

Ранее США заявляли, что «Нимиц» останется на Ближнем Востоке после вывода американских военных из Сомали из-за угроз со стороны Тегерана.

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