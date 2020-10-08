Военные США два дня ищут российскую подлодку у берегов Кипра

Военно-морские силы США на протяжении двух дней не могут найти подлодку России рядом с Кипром. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

По имеющимся данным, в результате широкомасштабных учений российских военных около Сирии в водах осталась одна подводная лодка с крылатыми ракетами.

Отмечается, что США ищут субмарину с военного вертолета и противолодочного самолета. Так, уже два дня летчики исследуют район Средиземного моря недалеко от Кипра.

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