Военные США два дня ищут российскую подлодку у берегов Кипра
Елизавета Мележенкова
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Военно-морские силы США на протяжении двух дней не могут найти подлодку России рядом с Кипром. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.
По имеющимся данным, в результате широкомасштабных учений российских военных около Сирии в водах осталась одна подводная лодка с крылатыми ракетами.
Отмечается, что США ищут субмарину с военного вертолета и противолодочного самолета. Так, уже два дня летчики исследуют район Средиземного моря недалеко от Кипра.
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