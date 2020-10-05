Армения заявила, что с начала боев в Карабахе погиб 21 мирный житель

С начала боев в непризнанном Нагорном Карабахе погиб 21 мирный житель, еще 82 ранены, пишет РИА «Новости» со ссылкой на действующий при правительстве Армении Армянский единый информационный центр.

«С первых дней агрессии азербайджанские вооруженные силы обстреливали мирные населенные пункты и гражданские инфраструктуры Армении и Арцаха (самоназвание Карабаха). В результате 21 мирный житель погиб, 82 ранены, повреждены 2104 единицы имущества, зданий и строений», — говорится в сообщении

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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