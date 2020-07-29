Более 28 тыс. образцов вооружений и техники представят на форуме «Армия-2020»

Свыше 1,5 тыс. компаний примут участие в международном военно-техническом форуме «Армия-2020», передает газета «Красная Звезда» со ссылкой на начальника управления конгрессно-выставочной деятельности Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны России полковника Олега Кулаковского.

Форум «Армия-2020» пройдет с 23 по 29 августа в Военно-патриотическом парке «Патриот» на аэродроме Кубинка, полигонах Алабино и Ашулук и в округах.

Приглашения на мероприятие были направлены министрам обороны 133 стран, однако на сегодняшний день только 35 государств подтвердили участие своих делегаций.

По словам Кулаковского, ожидается, что на форуме будут представлены более 28 тыс. образцов вооружений и техники. При этом российское Минобороны в рамках статического показа задействует более 370 единиц образцов.

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