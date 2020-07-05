Израильские ПВО перехватили ракету, запущенную из сектора Газа

Израильские силы ПВО перехватили одну из ракет, которые были запущены палестинскими радикалами из сектора Газа по территории страны. Об этом сообщает пресс-служба армии обороны Израиля в своем Twitter.

Перед перехватом на приграничной территории между враждующими сторонами сработала сирена воздушной тревоги.

Ранее израильская армия сообщила, что палестинцы запустили с территории сектора Газа по населенным пунктам Израиля две ракеты.

Информация о разрушениях и жертвах не поступала.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Палестинские радикалы обстреляли территорию Израиля