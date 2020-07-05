Израильские ПВО перехватили ракету, запущенную из сектора Газа
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Израильские силы ПВО перехватили одну из ракет, которые были запущены палестинскими радикалами из сектора Газа по территории страны. Об этом сообщает пресс-служба армии обороны Израиля в своем Twitter.
Перед перехватом на приграничной территории между враждующими сторонами сработала сирена воздушной тревоги.
Ранее израильская армия сообщила, что палестинцы запустили с территории сектора Газа по населенным пунктам Израиля две ракеты.
Информация о разрушениях и жертвах не поступала.
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