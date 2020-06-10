США планируют сократить военный контингент в Германии

США уведомили Берлин, что планируют сократить свой военный контингент в Германии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя немецкого правительства Ульрика Деммера.

По его словам, в американской администрации есть размышления о том, чтобы уменьшить военный контингент в Германии.

Однако, как отметил Деммер, конечного решения по данному вопросу пока нет.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Вашингтон намерен сократить почти на треть воинский контингент в ФРГ — на более чем 9 тысяч военнослужащих.

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