CNN: более 10 саудовских военных вышлют из США после стрельбы на базе ВМС во Флориде

Американские власти заявили о намерении выслать из страны более десятка военнослужащих Саудовской Аравии, которые проходят подготовку в Соединенных Штатах, в связи со стрельбой в штате Флорида. Об этом сообщает CNN.

6 декабря 2019 года на территории авиабазы ВМС США Пенсакола во Флориде саудовский военнослужащий Мухаммед аш-Шамрани открыл огонь, убив трех человек и ранив восьмерых. Он был застрелен прибывшим на место происшествия полицейскими.

После случившегося власти Соединенных Штатов провели проверки в отношении проходящих в стране военную подготовку саудовцев, которых насчитывается около 850 человек.

По данным источника издания, выслать планируется тех граждан Саудовской Аравии, которые были уличены в связях с каким-либо экстремистскими организациями. При этом в материале отмечается, что никого из саудовцев, которых планируют выслать из США, не подозревают в оказании помощи аш-Шамрани.

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