Россия призвала партнеров изучить концепцию по Персидскому заливу
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Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН по Йемену призвал зарубежных партнеров изучить российскую концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе, сообщает RT.
Он отметил, что вооруженное противостояние в Йемене способствует дальнейшему укреплению там позиций террористических группировок и «бороться с боевиками нужно уже сейчас».
«Вновь призываем все заинтересованные стороны изучить этот документ и подключиться к коллективной работе, направленной на поиск взаимоприемлемых решений региональных проблем», — сказал Полянский.
Дипломат отметил необходимость срочно «совместными усилиями оздоровить атмосферу», что позволит посланникам ООН вести сфокусированную работу по урегулированию конфликтов.