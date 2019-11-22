Россия призвала партнеров изучить концепцию по Персидскому заливу

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН по Йемену призвал зарубежных партнеров изучить российскую концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе, сообщает RT.

Он отметил, что вооруженное противостояние в Йемене способствует дальнейшему укреплению там позиций террористических группировок и «бороться с боевиками нужно уже сейчас».

«Вновь призываем все заинтересованные стороны изучить этот документ и подключиться к коллективной работе, направленной на поиск взаимоприемлемых решений региональных проблем», — сказал Полянский.

Дипломат отметил необходимость срочно «совместными усилиями оздоровить атмосферу», что позволит посланникам ООН вести сфокусированную работу по урегулированию конфликтов.