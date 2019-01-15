На Украине предложили закончить войну в Донбассе штурмом

Участник боевых действий в Донбассе Виталий Аверин заявил, что закончить вооруженный конфликт в регионе можно только силовым методом, передает «Обозреватель».

Он заявил, что властям Украины необходимо отказаться от Минских соглашений и перемирий.

«Надо заканчивать уже эту войну... много вариантов, тот же штурм... Да получится! У нас армия сильная», — сказал он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал заканчивать военный конфликт в Донбассе и назвал его недоразумением.