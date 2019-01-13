WSJ: Белый дом подавал прошение в Пентагон об ударе по Ирану

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Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в сентябре прошлого года обращался к Пентагону с просьбой нанести удары по Ирану. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на бывших и нынешних представителей американских властей.

По данным издания, поводом такой просьбы к американскому минобороны стали три выстрела из миномета в Багдаде в квартале, где располагается американское посольство.

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«Это определенно потрясло людей. Люди были в шоке. Уму непостижимо, как непринужденно они говорили о нанесении ударов по Ирану», — сказал бывший сотрудник американской администрации.

Как сообщает газета, Пентагон удовлетворил просьбу Совета по нацбезопасности. При этом неизвестно, в какой степени о готовящемся ударе был осведомлен президент США Дональд Трамп.

The Wall Street Journal отмечает, что поданное Болтоном прошение свидетельствует о «серьезных планах» вооруженных сил США в Иране.

Ранее госсеретарь США Майк Помпео заявил об «удвоении» давления на Иран.