Сумма штрафов Facebook в России превысила 90 миллионов рублей, Twitter – 45 миллионов

Мировой суд Москвы оштрафовал Facebook еще на 21 млн рублей, подводя общую сумму штрафов к 90 млн рублей. Сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

«Суд рассмотрел пять административных протоколов в отношении Facebook по статье 13.41 КоАП РФ («Неудаление владельцем информационного ресурса в сети Интернет информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ»)», — рассказали в суде.

Также за неудаление нелегального контента осудили в России и Twitter. Общая сумма назначенных ей штрафов составила более 45 млн рублей, уточнил суд в комментарии агентству.

Позднее суд вынес подобное постановление и в отношении мессенджера Telegram: компанию оштрафовали на 9 млн рублей за отказ удалить запрещенный в России контент, а общая сумма штрафов достигла 35 млн рублей.

26 августа сообщалось, что суд в Москве оштрафовал Facebook, WhatsApp и Twitter за отказ локализовать в России персональные данные пользователей. Общая сумма штрафов тогда составила 36 млн рублей.

В Роскомнадзоре уточнили, что в 2020 году Facebook и Twitter уже были оштрафованы судом на 4 млн рублей каждая. Компания Facebook, в свою очередь, оплатила штраф, а Twitter — нет.

В мае заместитель главы Роскомнадзора Милош Вагнер заявил о том, что все крупные зарубежные IT-компании будут обязаны создать локализованные базы данных россиян на территории РФ до 1 июля. В случае невыполнения этого требования нарушителям грозит штраф до 18 млн рублей.