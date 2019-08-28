В работе «ВКонтакте» произошел сбой

Пользователи соцсети «ВКонтакте» заявили о сбоях работы сервиса. Об этом сообщают данные портала DownDetector, который фиксирует проблемы с доступом на сайты.

Как отмечается, проблемы возникли у россиян по всей стране.

Уточняется, что пользователи попытались зайти на сайт в промежуток времени между 12.00 и 13.00 мск, однако попытки оказались безуспешными.

Согласно порталу, о подобной проблеме сообщили жители Москвы, Петербурга, Краснодара, Екатеринбурга, Новосибирска и ряда других российских городов.

Некоторые пользователи предположили, что причиной сбоя стали проблемы с интернет-провайдером, другие возложили вину на службу Роскомнадзора.

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» тестирует скрытие счетчика лайков.