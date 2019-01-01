Сегодня будет игра за первое место в группе А — у обеих сборных по 9 очков. Кто победит, тот и будет выше и получит в соперники по четвертьфиналу относительно приятную Словакию. Проигравший сыграет с тем, кто уступит в матче последнего тура группы В Финляндия — США.