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Галимов немного небрежно вошел в зону, едва не утратив контроль над шайбой, и бросил сразу — в ДиПьетро.
Требуют трибуны «Роджерс Арены» удаления нашего игрока за подножку, но ничего не было.
Жесткий хоккей, и публика бурно встречает каждый канадский силовой прием на наших хоккеистах.
Вторая минута большинства получше прошла. Был пас на дальнюю штангу Подколзину от Денисенко, бросок Костина с разворота, щелчок Романова от синей линии. Нет только гола. В полном составе канадцы.
Подколзина по правилам раскалывают на входе в зону. Пока это большинство у российской молодежки не получается.
В первом периоде 13-10 было по броскам в нашу пользу, во втором пока хозяева выглядят предпочтительнее, но на табло по-прежнему счет 1:1.
Закончились оставшиеся с первого периода крохи удалений Старкова и Комтуа. В полных составах команды.
Поеееехали! Второй период стартовал.
Очень интересная и абсолютно равная игра. Канадцы забили быстрый гол с выигранного вбрасывания, мы оперативно ответили шайбой в большинстве. А после забивать могли обе сборные. Отдыхаем и возвращаемся на второй период.
Едва вышло на лед наше ударное звено Кравцова, как тяжко стало уже хозяевам. Качественный хоккей мы смотрим. 10-10 по броскам.
В последние минуты Канада проводит много позиционных атак, держа наших ребят в напряжении.
Пытаются на скорости с ходу вскрыть нашу оборону хозяева, раз иначе не выходит. Не успел к передаче партнера Ник Судзуки. Кочетков накрыл шайбу.
Ошибаются канадцы в передачах в нашей зоне и сами из нее выходят. Затем со входа обратно в зону следует бросок от Студнички — семечки для Кочеткова.
Много борьбы выигрываем в чужой зоне, что является большим подспорьем. Пока можно констатировать, что игра идет явно не по канадскому плану. Это приятно.
Хорошая позиционная атака сборной России через Романова и его набросы на ворота от синей линии. Держим Канаду в напряжении отрезками.
Канада побольше с шайбой, но реальных трудностей создает Кочеткову немного. Сейчас наш голкипер выловил бросок от синей линии.
Снова в игре Кочетков, но сейчас вообще без проблем накрыл шайбу перед собственными воротами.
Поперечная передача Кравцова на Денисенко, и Григорий бросает в касание над щитком ДиПьетро! Большинство реализовали, а Фрост остается отбывать 10-минутный штраф.
Костин затащил шайбу в чужую зону и отдал под бросок Денисенко, который в касание стрельнул мимо створа.
Особенно обидно пропустить, учитывая, что гол возник из ничего. После вбрасывания возникла борьба за шайбу в нашей зоне, и подхвативший диск Гласс хитро бросил из-под защитника впритирку с ближней штангой.
Канадцы стараются сразу создать давление в нашей зоне — угнетать соперника с первой до последней секунды их фирменный стиль.
Поеееехали! Матч начался.
Ворота защищают Петр Кочетков и Майк ДиПьетро.
У Канады сегодня не сыграет заработавший один матч дисквалификации защитник Джаред Макисаак.
В наш состав вернулся пропустивший из-за травмы матч с Швейцарией яркий форвард Николай Коваленко, а Иван Муранов избежал дисквалификации за колющий удар против тех же швейцарцев и сегодня будет очень стараться реабилитироваться перед тренерами и партнерами за ту оплошность.
Состав сборной России, который выставил тренерский штаб во главе с Валерием Брагиным на этот матч:
Кочетков (Тарасов). Ил.Морозов — Журавлёв, Муранов — Галимов — Слепец. Саморуков — Романов, Денисенко — Кравцов — Костин. Алексеев — Ольшанский, Старков — Шэн — Шашков. Рубинчик, Марченко — Морозов — Подколзин, Коваленко.
Сегодня будет игра за первое место в группе А — у обеих сборных по 9 очков. Кто победит, тот и будет выше и получит в соперники по четвертьфиналу относительно приятную Словакию. Проигравший сыграет с тем, кто уступит в матче последнего тура группы В Финляндия — США.
Приветствуем всех любителей хоккея! Сегодня в рамках молодежного чемпионата мира состоится хоккейная классика: сборная России сыграет с Канадой. Начало встречи — в 04:00 по московскому времени.