Курсы валют$ 69.51 (-0.182) 80.01 (+0.23)
Москва: -5°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Англия / Премьер-лига
15:00
Кристал ПэласЧелси
0:1
закончен
17:15
БёрнлиВест Хэм Юнайтед
2:0
закончен
17:15
СаутгемптонМанчестер Сити
1:3
закончен
19:30
Манчестер ЮнайтедБорнмут
4:1
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
15:00
ТракторКуньлунь Ред Стар
0:2
закончен
15:00
Ак БарсНефтехимик
1:0
закончен
16:00
ХК СочиСпартак
1:2 (Б)
закончен
17:00
ЛокомотивДинамо Мн
0:3
закончен
17:30
АвангардБарыс
4:3 (Б)
закончен
17:30
ЦСКАТорпедо
2:1
закончен
18:00
Динамо РДинамо М
5:4
закончен
19:00
СлованЙокерит
1:3
закончен
U20 ЧМ / 2019
04:00
Швейцария U20Россия U20
4:7
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
04:00
Аризона КойотсВегас Голден Найтс
1:5
закончен
Единая лига ВТБ
18:00
Калев ЦСКА
80:85
закончен
НБА / регулярный чемпионат
23:30
Орландо МэджикДетройт Пистонс
109:107
закончен
02:00
Торонто РэпторсЧикаго Буллз
95:89
закончен
02:00
Майами ХитМиннесота Тимбервулвз
104:113
закончен
03:00
Даллас МавериксОклахома-Сити Тандер
105:103
закончен
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсФиладельфия Сиксерс
129:95
закончен
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсСакраменто Кингз
121:114
закончен
Шахматы / Чемпионат мира по блицу
13:30
13-21 туры
1
Магнус Карлсен (Норвегия)
17
2
Ян-Кшиштоф Дуда (Польша)
16,5
3
Хикару Накамура (США)
14,5
закончен
04:00
Онлайн-трансляция матча МЧМ-2019 Россия — Канада
online
НХЛ / регулярный чемпионат
20:30
Вашингтон КэпиталзНэшвилл Предаторз
3:6
закончен
21:00
Нью-Джерси ДэвилзВанкувер Кэнакс
4:0
закончен
02:00
Каролина ХаррикейнзФиладельфия Флайерз
3:1
закончен
02:00
Баффало СэйбрзНью-Йорк Айлендерс
1:3
закончен
02:00
Миннесота УайлдПиттсбург Пингвинз
2:3
закончен
03:00
Коламбус Блю ДжекетсОттава Сенаторз
2:1
3 период
03:00
Сент-Луис БлюзНью-Йорк Рейнджерс
1:2
3 период
03:30
Детройт Ред УингзФлорида Пантерз
3:3
2 период
04:00
Колорадо ЭвеланшЛос-Анджелес Кингз
0:1
2 период
04:00
Анахайм ДаксТампа-Бэй Лайтнинг
1:1
2 период
04:30
Даллас СтарзМонреаль Канадиенс
0:1
перерыв
05:00
Эдмонтон ОйлерзВиннипег Джетс
0:0
1 период
05:00
Калгари ФлэймзСан-Хосе Шаркс
1:0
1 период
НБА / регулярный чемпионат
23:00
Индиана ПэйсерсАтланта Хоукс
116:108
закончен
02:00
Шарлотт ХорнетсОрландо Мэджик
125:100
закончен
03:00
Сан-Антонио СпёрсБостон Селтикс
120:111
закончен
03:00
Хьюстон РокетсМемфис Гриззлиз
online
04:00
Оклахома-Сити ТандерДаллас Маверикс
online
04:00
Нью-Орлеан ПеликансМиннесота Тимбервулвз
online
05:00
Финикс СанзГолден Стэйт Уорриорз
15:17
1 четверть
Теннис / Турнир в Шэньчжэне
09:00
Мария Шарапова (Россия) — Тимя Бачински (Швейцария)
6-2, 7-6
закончен
Бокс/ММА / Rizin 14
12:30
Флойд Мейвезер (США) — Теншин Насукава (Япония)
закончен
Англия / Премьер-лига
15:30
ЭвертонЛестер Сити
не начался
17:45
АрсеналФулхэм
не начался
20:30
Кардифф СитиТоттенхэм Хотспур
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Чикаго БлэкхоуксБостон Брюинз
не начался
04:30
Нэшвилл ПредаторзФиладельфия Флайерз
не начался
05:00
Вегас Голден НайтсЛос-Анджелес Кингз
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:30
Торонто РэпторсЮта Джаз
не начался
04:00
Милуоки БаксДетройт Пистонс
не начался
05:00
Сакраменто КингзПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
05:00
Денвер НаггетсНью-Йорк Никс
не начался
06:30
Лос-Анджелес КлипперсФиладельфия Сиксерс
не начался

Классика МЧМ: Россия и Канада обменялись шайбами. LIVE

Онлайн-трансляция матча МЧМ-2019 Россия — Канада

В рамках группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России встретится с Канадой. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
01 января 05:22   |  
Стадион «», | Судьи:
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'32

Галимов немного небрежно вошел в зону, едва не утратив контроль над шайбой, и бросил сразу — в ДиПьетро.

'32

Требуют трибуны «Роджерс Арены» удаления нашего игрока за подножку, но ничего не было.

'31

Оказали помощь нашему капитану. Прикладывает к челюсти лед на скамейке запасных, но игру продолжит.

'31

Хорошая атака сборной России, закончившаяся моментом, но Кравцов попал в лицо Климу Костину, атакуя ворота из выгодного положения.

'30

Жесткий хоккей, и публика бурно встречает каждый канадский силовой прием на наших хоккеистах.

'28

Вторая минута большинства получше прошла. Был пас на дальнюю штангу Подколзину от Денисенко, бросок Костина с разворота, щелчок Романова от синей линии. Нет только гола. В полном составе канадцы.

'27

Подколзина по правилам раскалывают на входе в зону. Пока это большинство у российской молодежки не получается.

'26

Ник Судзуки дал клюшкой по лицу Кириллу Слепцу и отправился в штраф-бокс.

'26

В первом периоде 13-10 было по броскам в нашу пользу, во втором пока хозяева выглядят предпочтительнее, но на табло по-прежнему счет 1:1.

'25

А сейчас Кочетков просто лишает Комтуа, замыкавшего в касание дальнюю штангу, верного гола!

'24

Красиво Оуэн Типетт обыграл нашего нападающего в нашей зоне и бросил — Кочетков снова отразил.

'23

Форчекинг Канады на Подколзине в нашей зоне приводит к отбору и выводу Иэна Митчелла на опасный бросок — снова Кочетков на месте.

'22

Барретт Хэйтон хлестко стреляет с кистей. Не проблема для Кочеткова.

'21

Закончились оставшиеся с первого периода крохи удалений Старкова и Комтуа. В полных составах команды.

'21

Поеееехали! Второй период стартовал.

Перерыв

Очень интересная и абсолютно равная игра. Канадцы забили быстрый гол с выигранного вбрасывания, мы оперативно ответили шайбой в большинстве. А после забивать могли обе сборные. Отдыхаем и возвращаемся на второй период.

'20

Лисон пытался подправить шайбу в наши ворота после броска от синей. И вообще, тяжелый для нас финальный отрезок первого периода вышел. Но он закончен — сирена.

'19

Бросок Шашкова, перед собой отбивает ДиПьетро, и Старков добивает в упор. Снова тащит Дипьетро. Ну а потом потасовка, в результате которой Старков и снова Комтуа получают обоюдные две минуты. Зато Фроста наконец отпустили на волю.

'18

Едва вышло на лед наше ударное звено Кравцова, как тяжко стало уже хозяевам. Качественный хоккей мы смотрим. 10-10 по броскам.

'17

В последние минуты Канада проводит много позиционных атак, держа наших ребят в напряжении.

'16

Как здорово сыграли Марченко и Иван Морозов, выкатившись два в два. Едва в пустые ворота не отправил шайбу Иван после умнейшего паса Кирилла. А удаленные Комтуа и Костин уже на льду.

'15

Пытаются на скорости с ходу вскрыть нашу оборону хозяева, раз иначе не выходит. Не успел к передаче партнера Ник Судзуки. Кочетков накрыл шайбу.

'14

Лисон на индивидуальном мастерстве, войдя в зону, убрал Саморукова и опасно бросил низом. Кочетков успел положить щиток.

'14

Обоюдное удаление двух капитанов. Комтуа ударил Костина клюшкой по ногам, наш капитан не остался в долгу и с разворота встретил соперника шлагбаумом. Еще и поговорили через стекло, а по-прежнему отбывающий свой штраф Фрост послушал. Две минуты 4 на 4.

'13

Ошибаются канадцы в передачах в нашей зоне и сами из нее выходят. Затем со входа обратно в зону следует бросок от Студнички — семечки для Кочеткова.

'12

Много борьбы выигрываем в чужой зоне, что является большим подспорьем. Пока можно констатировать, что игра идет явно не по канадскому плану. Это приятно.

'11

Очень опасный бросок Никиты Шашкова с неудобной руки, и чуток у наших ребят не получается сыграть на добивании.

'10

Хорошая позиционная атака сборной России через Романова и его набросы на ворота от синей линии. Держим Канаду в напряжении отрезками.

'10

Момент! Хорошая атака нашей сборной, и после передачи от лицевого борта Артем Галимов, который поучаствовал вместе с Кравцовым и Денисенко в первой шайбе, бросал с разворота — ДиПьетро потащил.

'9

Канада побольше с шайбой, но реальных трудностей создает Кочеткову немного. Сейчас наш голкипер выловил бросок от синей линии.

'8

Снова в игре Кочетков, но сейчас вообще без проблем накрыл шайбу перед собственными воротами.

'7

Опасный момент у наших ворот — Кочетков хорош.

'6

Поперечная передача Кравцова на Денисенко, и Григорий бросает в касание над щитком ДиПьетро! Большинство реализовали, а Фрост остается отбывать 10-минутный штраф.

'6

ГОООООООООООООЛ! Григорий Денисенко — 1:1!

'5

Классный перевод от Алексеева, Шашков замыкал дальнюю штангу на убой, но ДиПьетро успел переместиться.

'4

А вот и первое удаление в чужой зоне перестарался, проводя силовой прием, Морган Фрост. Это один из канадских лидеров. Две минуты большинства для России.

'4

Костин затащил шайбу в чужую зону и отдал под бросок Денисенко, который в касание стрельнул мимо створа.

'3

Особенно обидно пропустить, учитывая, что гол возник из ничего. После вбрасывания возникла борьба за шайбу в нашей зоне, и подхвативший диск Гласс хитро бросил из-под защитника впритирку с ближней штангой.

'3

ГООООООООООООООООООЛ! Коди Гласс — 0:1!

'3

Ответ нашей команды — ДиПьетро блином отводит бросок Марченко от борта.

'2

Пока ничего сверхсложного для нашей обороны не происходит, но и наша молодежка не атакует. Был момент у соперников — Кочетков щитком отразил спрятанный бросок Митчелла от синей линии.

'1

Канадцы стараются сразу создать давление в нашей зоне — угнетать соперника с первой до последней секунды их фирменный стиль.

'1

Поеееехали! Матч начался.

04:05

Ворота защищают Петр Кочетков и Майк ДиПьетро.

04:04

У Канады сегодня не сыграет заработавший один матч дисквалификации защитник Джаред Макисаак.

04:02

В наш состав вернулся пропустивший из-за травмы матч с Швейцарией яркий форвард Николай Коваленко, а Иван Муранов избежал дисквалификации за колющий удар против тех же швейцарцев и сегодня будет очень стараться реабилитироваться перед тренерами и партнерами за ту оплошность.

04:00

Состав сборной России, который выставил тренерский штаб во главе с Валерием Брагиным на этот матч:

Кочетков (Тарасов). Ил.Морозов — Журавлёв, Муранов — Галимов — Слепец. Саморуков — Романов, Денисенко — Кравцов — Костин. Алексеев — Ольшанский, Старков — Шэн — Шашков. Рубинчик, Марченко — Морозов — Подколзин, Коваленко.

03:58

Сегодня будет игра за первое место в группе А — у обеих сборных по 9 очков. Кто победит, тот и будет выше и получит в соперники по четвертьфиналу относительно приятную Словакию. Проигравший сыграет с тем, кто уступит в матче последнего тура группы В Финляндия — США.

03:55

Приветствуем всех любителей хоккея! Сегодня в рамках молодежного чемпионата мира состоится хоккейная классика: сборная России сыграет с Канадой. Начало встречи — в 04:00 по московскому времени.