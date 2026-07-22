Беспилотники атаковали нефтебазу в Армавире. На территории объекта начался крупный пожар

На территории нефтебазы в Армавире произошло возгорание в результате атаки БПЛА

Нефтебаза в Северной промзоне Армавира подверглась атаке более чем 16 беспилотников. На территории объекта произошел пожар площадью около 800 кв. м. К тушению привлекли свыше 40 сотрудников МЧС и девять единиц техники.

Нефтебаза в Северной промышленной зоне Армавира подверглась атаке более чем 16 беспилотников в ночь на 22 июля. На территории объекта произошел пожар площадью около 800 кв. м, сообщает администрация города Армавира.

К тушению огня привлекли свыше 40 сотрудников МЧС России и девять единиц специальной техники. Экстренные службы работают над локализацией пожара.

В администрации Армавира назвали произошедшее одной из самых масштабных атак на город. По данным оперативных служб, непосредственно нефтебазу атаковали более 16 беспилотных аппаратов.

Площадь пожара достигла приблизительно 800 кв. м. Для ликвидации последствий атаки на объект направили пожарные расчеты, сотрудников МЧС и другие экстренные службы. Ситуацию взяли под контроль профильные ведомства.

Жителей города попросили сохранять спокойствие, следить за сообщениями официальных источников и не распространять неподтвержденную информацию. Власти отдельно напомнили о запрете снимать и публиковать последствия атак беспилотников.

Дроны ударили по Кубани

Ночной налет затронул несколько муниципалитетов Краснодарского края. В Краснодаре фрагменты беспилотников попали в два многоквартирных дома, а в станице Динской повредили два частных домовладения, сообщал оперативный штаб региона. По предварительным данным властей, в этих случаях никто не пострадал.

В результате падения беспилотников в Краснодаре также загорелся складской комплекс. Мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил об отражении атаки БПЛА. Сотрудников одного из логистических комплексов Wildberries города временно эвакуировали в соответствии с требованиями безопасности.

Росавиация ввела дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Краснодара. Меры приняли для обеспечения безопасности полетов. По действующему извещению NOTAM аэропорт обслуживает регулярные рейсы с 9:00 до 23:00 мск.

В 5:35 мск МЧС объявило ракетную опасность на территории Армавира и Краснодарского края. Жителей призвали отойти от окон и укрыться в защищенных помещениях. При обнаружении обломков ракет ведомство попросило не приближаться к ним и звонить по номеру 112.

Армавир атаковали не впервые

В 2026 году власти уже как минимум дважды сообщали о пожарах на нефтебазах Армавира после атак беспилотников. В ночь на 8 марта огонь изначально охватил около 200 кв. м, позднее пожар локализовали на площади 700 кв. м. К тушению привлекли 120 специалистов и 38 единиц техники.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, в результате мартовского происшествия никто не пострадал. Минобороны России тогда сообщало об уничтожении 72 беспилотников над регионами страны, включая четыре аппарата над Краснодарским краем и один над Азовским морем.

Еще одна атака произошла в ночь на 30 мая. После падения обломков беспилотника загорелась перевалочная нефтебаза. Повреждения получил объект ООО «Южная нефтяная компания». Пожар локализовали и затем полностью потушили. На месте работали 33 человека и 11 единиц техники. Пострадавших не было.

Пожары на объектах топливной инфраструктуры происходили в июле и в других районах Кубани. 10 июля обломки беспилотника упали на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе. Там возникло возгорание, которое позднее ликвидировали. По данным регионального оперштаба, никто не пострадал.

14 июля после падения фрагментов дронов загорелся Афипский НПЗ. Пожарные потушили огонь, два человека получили медицинскую помощь. Обломки беспилотников тогда обнаружили по 16 адресам в поселке Афипском, станице Смоленской и хуторе Коваленко. Повреждения получили частные домовладения и здание железнодорожного переезда.