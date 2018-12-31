Швейцария U20

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Потеряла наша команда шайбу в средней зоне, Свен Лойенбергер протащил диск по левому флангу, сделал передачу на пятак, а дальнюю штангу замкнул накативший на ворота Марко Леман, с бэкхенда направивший шайбу под перекладину. Вот такой вот холодный душ. Арбитры поехали смотреть видео, но отменять гол нет причин.
Швейцарцы выиграли вбрасывание и провели первую атаку, она ничем не закончилась, но наша молодежка в ответ даже не смогла до чужой зоны доехать.
Поееееехали! Матч начался.
Особое внимание, конечно, к Филиппу Курашеву, лидеру швейцарской команды с российским паспортом. Форвард из юниорской лиги Квебека, задрафтованный «Чикаго», в трех стартовых поединках набрал 5+1, сделав дубль против Канады и хет-трик против Дании.
Забавно, но этот матч не имеет ключевого значения в борьбе нашей молодежки за первое место в группе. Чтобы его занять, нам достаточно обыграть завтра Канаду в основное время, и тогда сегодняшний исход вообще не будет иметь значения. При этом, если сегодня побеждаем, в новогоднюю ночь можно выигрывать в овертайме или по буллитам. Ну и главное — хотя бы одно очко сегодня гарантирует нам минимум второе место в группе.
Вот в каком составе сегодня будет играть сборная России под руководством Валерия Брагина.
Тарасов (Кочетков) Ил.Морозов — Журавлёв, Муранов — Галимов — Слепец. Саморуков — Рубинчик, Денисенко — Кравцов — Костин. Алексеев — Романов, Шашков — Шэн — Старков. Марченко — Ив.Морозов — Подколзин, Ольшанский.
Начало игры в 4.00 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча группового этапа молодежного чемпионата мира, в котором встречаются сборные Швейцарии и России.