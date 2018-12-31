Швейцария U20

Забавно, но этот матч не имеет ключевого значения в борьбе нашей молодежки за первое место в группе. Чтобы его занять, нам достаточно обыграть завтра Канаду в основное время, и тогда сегодняшний исход вообще не будет иметь значения. При этом, если сегодня побеждаем, в новогоднюю ночь можно выигрывать в овертайме или по буллитам. Ну и главное — хотя бы одно очко сегодня гарантирует нам минимум второе место в группе.