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Хьюстон РокетсМемфис Гриззлиз
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Швейцария U20 Россия U20

Борьба за лидерство: Россия уступает Швейцарии. LIVE

Онлайн-трансляция матча МЧМ Швейцария - Россия

Сборная России встречается с командой Швейцарии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
31 декабря 04:00   |  1 период
Швейцария U20
Швейцария U20
1:0
Россия U20
Россия U20
1:0
Стадион «Роджерс-Арена», Ванкувер | Судьи: Ласси Хейккинен  (Финляндия), Максим Сидоренко  (Минск, Беларусь)
1:0Леман
1 период
2 период
3 период
Овертайм
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'1

Да, шайба, конечно, засчитана. Первый пропущенный Тарасовым гол на турнире.

'1

Потеряла наша команда шайбу в средней зоне, Свен Лойенбергер протащил диск по левому флангу, сделал передачу на пятак, а дальнюю штангу замкнул накативший на ворота Марко Леман, с бэкхенда направивший шайбу под перекладину. Вот такой вот холодный душ. Арбитры поехали смотреть видео, но отменять гол нет причин.

'1

ГООООООООООООООЛ! Марко Леман — 1:0!

'1

Швейцарцы выиграли вбрасывание и провели первую атаку, она ничем не закончилась, но наша молодежка в ответ даже не смогла до чужой зоны доехать.

'1

Поееееехали! Матч начался.

4:07

Особое внимание, конечно, к Филиппу Курашеву, лидеру швейцарской команды с российским паспортом. Форвард из юниорской лиги Квебека, задрафтованный «Чикаго», в трех стартовых поединках набрал 5+1, сделав дубль против Канады и хет-трик против Дании.

4:05

Забавно, но этот матч не имеет ключевого значения в борьбе нашей молодежки за первое место в группе. Чтобы его занять, нам достаточно обыграть завтра Канаду в основное время, и тогда сегодняшний исход вообще не будет иметь значения. При этом, если сегодня побеждаем, в новогоднюю ночь можно выигрывать в овертайме или по буллитам. Ну и главное — хотя бы одно очко сегодня гарантирует нам минимум второе место в группе.

4:00

Вот в каком составе сегодня будет играть сборная России под руководством Валерия Брагина.

Тарасов (Кочетков) Ил.Морозов — Журавлёв, Муранов — Галимов — Слепец. Саморуков — Рубинчик, Денисенко — Кравцов — Костин. Алексеев — Романов, Шашков — Шэн — Старков. Марченко — Ив.Морозов — Подколзин, Ольшанский.

3:55

Начало игры в 4.00 мск.

3:50

Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча группового этапа молодежного чемпионата мира, в котором встречаются сборные Швейцарии и России.