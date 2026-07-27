«Может быть тяжело»: Зеленский рассказал о будущей зиме, мобилизации и «нападении» Ирана

Президент Украины Владимир Зеленский накануне своего визита в Великобританию дал интервью телеканалу Sky News. В нем он призвал украинцев готовиться к «очень тяжелой зиме», прокомментировал удар по иранскому судну в Каспийском море и рассказал о главной задаче нового военного руководства Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News призвал украинцев готовиться к «очень тяжелой зиме».

«Прежде всего нам придется подготовиться к очень тяжелой зиме. Никто не может представить, какой она будет. Может быть тяжело или не настолько [тяжело]. Это будет зависеть от партнеров и от нас», — отметил он.

Так Зеленский прокомментировал назначение на пост премьер-министра страны экс-главы «Нафтогаза» Сергея Корецкого. По словам президента, Украине нужен был премьер, который «понимает будущие вызовы и глубоко сосредоточен на энергетических вопросах».

В интервью украинский лидер также коснулся отставки министра обороны Михаила Федорова. Зеленский не ответил на вопрос, восстановит ли Федорова в должности, но дал понять, что видит главную проблему в конфликте между главой Минобороны и главкомом ВСУ Александром Сырским. По словам президента, споры между ними продолжались уже достаточно давно.

«У меня нет времени на разговоры или переговоры. Нет времени сначала выслушать одну сторону, а потом другую, потому что две стороны не готовы встречаться каждый день. И мне не нужно выяснять, кто из них прав, а кто нет», — пояснил он.

Он добавил, что Федоров и Сырский должны работать вместе, иначе они не смогут посылать правильные сигналы армии, команде и партнерам Киева.

«Для меня очень важно, чтобы они приняли решение работать вместе и продолжили это сотрудничество. Я считаю, что это было бы очень хорошо, но все зависит от их выбора. Вот на каком этапе мы сейчас находимся», — сказал Зеленский.

Говоря о задачах нового руководства, президент Украины заявил, что Киеву «нужно новое отношение к мобилизации, новые шаги» , пусть и не радикальные. Зеленский признал, что удержать фронт одними дронами ВСУ не смогут.

Отдельно политик прокомментировал удар ВСУ по иранскому судну в Каспийском море. Он заявил, что Иран с первых дней конфликта поставлял России оружие и Киев расценивает это как «нападение».

«Мы должны быть осторожны. Мы должны сделать все, чтобы никоим образом не открыть новый фронт, но мы должны быть честными. Иранцы и северные корейцы уже напали на нас», — пояснил президент Украины.

Интервью Sky News Владимир Зеленский дал накануне своего визита в Великобританию — 27 июля в Лондоне он встретится с новым британским премьер-министром Энди Бернемом.

«Зеленский станет первым зарубежным гостем Энди Бернема в качестве премьер-министра. По словам Бернема, этот визит подчеркнет непоколебимую поддержку Великобритании Украине», — писала The Guardian.

По данным газеты, встреча пройдет на военно-морской базе, где проходят обучение украинские военнослужащие. В рамках нее главы государств обсудят совместные проекты, в том числе систему РЭБ Stone Cloak, которую Лондон собирается передать Киеву.

Затем украинский лидер отправится в США. Как сообщало издание «Общественное. Новости», 28 июля у него запланирована встреча с американский президентом Дональдом Трампом. Вероятно, именно на ней лидеры обсудят новые предложения Вашингтона по урегулированию конфликта, о которых ранее говорил Зеленский. Кроме того, в рамках своего визита президент Украины также посетит похороны сенатора-республиканца Линдси Грэма, который был известен поддержкой Украины и резкой критикой России.