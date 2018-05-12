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Стэмкос вошел в зону соперника, раскачал оппонента и нанес опасный бросок. Шайба пролетела выше ворот.
Коннолли вышел на оперативный простор и нанес бросок, но Василевский выручил команду.
Не могут хоккеисты «Тампы» нанести бросок по воротам соперника. Организованно действуют игроки «Вашингтона» в защите.
Результативную передачу записал на свой счет Евгений Кузнецов.
Пойнт прошел по правому борту и совершил бросок! Шайба прошла выше ворот Холтби.
Бросок от синей линии от Орлова! Василевский отбил шайбу.
Вновь «Тампа» продемонстрировала высокий прессинг. С трудом гости вышли из своей зоны.
Аккуратно действуют обе команды в начале встречи.
Ошиблись хоккеисты «Вашингтона» при выходе из своей зоны, но Карлсон успел исправить свою ошибку и вернул шайбу.
Пойнт наносил бросок по воротам Холтби, но он был заблокирован.
Стартовое вбрасывание! Матч начался!
Хоккеисты хозяев выходят на лед.
Первая пятерка «Тампы».
В регулярном чемпионате дважды победу праздновали хоккеисты «молний» — 4:3 ОТ и 4:2. «Вашингтон» выиграл со счетом 3:1 в домашней встрече.
«Тампа» в первом раунде оказалась сильнее «Нью-Джерси Дэвилз» (4-1), а в полуфинале конференции переиграла «Бостон Брюинз» (4-1).
На пути к полуфиналу Кубка Стэнли столичный клуб обыграл «Коламбус Блю Джекетс» (4-1) и «Питтсбург Пингвинз» (4-1).
Состав звеньев «Вашингтона».
Здравствуйте, уважаемые любители хоккея. Сегодня состоится первый матч финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором встретятся «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Вашингтон Кэпиталз».
Начало матча в 03:00 мск.
«Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова и «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина сыграют в первом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли.