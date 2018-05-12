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03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингВашингтон Кэпиталз
0:1
1 период
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Нижний Новгород Локомотив-Кубань
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Тампа-Бэй Лайтнинг Вашингтон Кэпиталз
Александр Овечкин поздравляет голкипера Брэйдена Холтби с победой в пятом матче серии Официальный сайт НХЛ
Александр Овечкин поздравляет голкипера Брэйдена Холтби с победой в пятом матче серии

Полуфинал НХЛ. «Вашингтон» открыл счет в матче с «Тампой». LIVE

Онлайн 1-го матча 1/2 финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова и «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина играют в первом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли. «Газета.Ru» ведут онлайн-трансляцию.
12 мая 03:00   |  1 период
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа-Бэй Лайтнинг
0:1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон Кэпиталз
0:1
Стадион «Амали-Арена», Тампа | Судьи: Вес Макколи  (Джорджтаун, Канада), Марк Жоанетт  (Вердун, Канада)
1 период
2 период
3 период
Овертайм
0:1Кемпны
Подробная статистика матча
Видео дня
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'13

Стэмкос вошел в зону соперника, раскачал оппонента и нанес опасный бросок. Шайба пролетела выше ворот.

'12

Коннолли вышел на оперативный простор и нанес бросок, но Василевский выручил команду.

'10

Не могут хоккеисты «Тампы» нанести бросок по воротам соперника. Организованно действуют игроки «Вашингтона» в защите.

'8

Результативную передачу записал на свой счет Евгений Кузнецов.

'8

ГООООЛ!!!! Кемпны броском от синей линии открыл счет в матче! Василевскому закрыли обзор свои же игроки. Российский вратарь не видел шайбы.

'6

Пойнт прошел по правому борту и совершил бросок! Шайба прошла выше ворот Холтби.

'5

Бросок от синей линии от Орлова! Василевский отбил шайбу.

'4

Вновь «Тампа» продемонстрировала высокий прессинг. С трудом гости вышли из своей зоны.

'3

Аккуратно действуют обе команды в начале встречи.

'2

Ошиблись хоккеисты «Вашингтона» при выходе из своей зоны, но Карлсон успел исправить свою ошибку и вернул шайбу.

'1

Пойнт наносил бросок по воротам Холтби, но он был заблокирован.

'1

Стартовое вбрасывание! Матч начался!

03:12

Хоккеисты хозяев выходят на лед.

03:06

Первая пятерка «Тампы».

02:58

В регулярном чемпионате дважды победу праздновали хоккеисты «молний» — 4:3 ОТ и 4:2. «Вашингтон» выиграл со счетом 3:1 в домашней встрече.

02:52

«Тампа» в первом раунде оказалась сильнее «Нью-Джерси Дэвилз» (4-1), а в полуфинале конференции переиграла «Бостон Брюинз» (4-1).

02:45

На пути к полуфиналу Кубка Стэнли столичный клуб обыграл «Коламбус Блю Джекетс» (4-1) и «Питтсбург Пингвинз» (4-1).

02:40

Состав звеньев «Вашингтона».

02:35

Здравствуйте, уважаемые любители хоккея. Сегодня состоится первый матч финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором встретятся «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Вашингтон Кэпиталз».

02:30

Начало матча в 03:00 мск.

02:25

«Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова и «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина сыграют в первом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли.