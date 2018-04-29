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Россия Чехия
Reuters

Евротур. Россия выигрывает у Чехии. LIVE

Онлайн-трансляция матча Еврохоккейтура Россия — Чехия

В матче третьего тура Шведских игр сборная России по хоккею встречается в Стокгольме со сборной Чехии. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
29 апреля 13:00   |  перерыв
Россия
Россия
3:2
Чехия
Чехия
2:1, 1:1
Стадион «Ховет», Стокгольм | Судьи: Тобиас Бьёрк  (Швеция), Микаэль Хольм  (Швеция)
Киселевич2'
1:1Дадонов
2:1Бучневич
Киселевич2'
3:2Ткачёв
1 период
2 период
3 период
Овертайм
0:1Яшкин
Грбас2'
Полашек2'
2:2Хитил
Подробная статистика матча
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'39
Планек от синей линии выполнил бросок по воротам сборной России, Шестёркин всё видел и спокойно забрал шайбу в ловушку.
'38
ГОЛ! Россия вновь выходит вперёд! Бучневич из-за ворот выполнил передачу на пятачок, а Ткачёв спокойно выполнил бросок по воротам, Францоуз был бессилен.
'37
Да и в целом сейчас командам быть может главное не пропустить, а выявлять победителя команды так или иначе будут уже в третьем периоде.
'36
Сразу игра после заброшенной шайбы изменилась, обе команды стали на равных играть более-менее спокойно и уже без особой заряженности на ворота соперника.
'35
Удаляться сегодня игрокам сборной России опасно, Чехия же показала, что она умеет реализовывать свои моменты.
'34
ГОЛ! Чехия вновь реализует большинство! Очень хорошую комбинацию удалось разыграть сборной Чехии. Полашек от синей линии выполнил передачу на Нечаса, Мартин перевёл шайбу в центр, там её принял Хитил и спокойно переиграл Шестёркина.
'33
Фрк попытался выполнить бросок по воротам со средней дистанции, но в самый ответственный момент у него сломалась клюшка.
'32
Удаление в составе сборной России. На скамейку штрафников за толчок соперника на борт отправился Богдан Киселевич.
'32
Удалось игрокам сборной Чехии провести редкую для второго периода атаку на ворота сборной России, которая завершилась броском по воротам, Шестёркин показал, что он пока не замёрз.
'31
Болельщиков сегодня на этой встрече немного, матч начался довольно рано, но пока хоккеисты продолжают радовать своей игрой.
'30
Хорошая контратака получилась у сборной России, которая вновь завершилась броском по воротам, но Павел Францоуз во втором периоде пока действует надёжно.
'29
Дадонов выполнил бросок по воротам со средней дистанции, Францоуз спокойно отбил шайбу к углу площадки.
'28
Мамин выполнил передачу на пятачок, но Андронов не смог выполнить бросок по воротам, а ведь момент был довольно неплохой.
'27
Из средней зоны последовал неудачный заброс к воротам сборной Чехии, шайба досталась Францоузу, который даже не стал прижимать её ко льду.
'26
Начало второго периода у Чехии получается неважным, главное сборной России сильно не расслабляться, при таком счёте одна серьёзная ошибка может дорого стоить.
'25
Мамин с острого угла выполнил бросок по воротам, Францоуз успел среагировать и намертво поймать шайбу.
'24
Удалось сборной Чехии уверенно отыграть при игре в меньшинстве, пока в этом компоненте у сборной России игра не особо ладится.
'23
Едва сейчас сборная России не получила опасную контратаку на свои ворота, но Береглазов грамотно сыграл в обороне и спас нашу команду от больших проблем.
'22
Удаление в составе сборной Чехии. На скамейку штрафников отправился Адам Полашек.
'22
С задержкой начался второй период, на арене «Ховет» в Стокгольме сломалось табло, потребовалось несколько минут, чтобы оно вновь начало верно работать.
'21
Начинается второй период!
'20
Звучит сирена об окончании первого периода. Игроки сборной России пока одерживают волевую победу над Чехией 2:1. Чехия смогла реализовать большинство в середине первого периода, а затем наша команда ответила заброшенными шайбами в исполнении Дадонова и Бучневича. Пока игра получается очень интересной, команды настроены атаковать, а в матчах Еврохоккейтура такое видишь далеко не всегда.
'19
Хлапик вошёл в зону сборной России и со средней дистанции в борьбе с защитником попытался выполнить бросок по воротам, но попытка вышла неудачной.
'18
Удалось игрокам сборной Чехии довольно уверенно продержаться при игре в меньшинстве, а ведь третья забитая шайба сборной России сейчас очень была бы кстати.
'17
Хафизуллин выполнил бросок по воротам от синей линии, Францоуз на этот раз щитниками отвёл угрозу от своих ворот.
'16
Удаление в составе сборной Чехии. На скамейку штрафников отправился Марек Грбас.
'15
Андронов в борьбе с защитником выполнил бросок в ближний угол ворот, Францоуз на этот раз смог отбить шайбу в сторону.
'14
Видимо после матча со Швецией смог тренерский штаб что-то поменять в составе, сегодня совсем другую команду мы видим.
'13
ГОЛ! Россия выходит вперёд! Павел Бучневич получил передачу от Ткачёва и выполнил бросок по воротам с кистей из круга вбрасывания, Павел Францоуз вновь не смог спасти свою команду
'12
Будем надеяться, что сборная России не будет останавливаться по ходу матча, а то на Еврохоккейтуре бывали уже подобные ситуации.
'11
Кручинин выполнил бросок по воротам с передачи Ткачёва, шайба пошла слишком высоко на этот раз. Довольно активно обе команды пока проводят первый период, что радует.
'10
ГОЛ! Россия моментально сравнивает счёт! Мусил потерял шайбу у зоны сборной России, Дадонов здорово сыграл на перехвате, затем Евгений совершил рывок вперёд и выйдя на рандеву с Францоузом уверенно реализовал свою попытку.
'9
ГОЛ! Чехия открывает счёт в матче! На смене поймали чехи игроков сборной России, Хитил выполнил передачу на Яшкина, который принял шайбу и из круга вбрасывания отправил её в дальний угол ворот.
'8
Удаление в составе сборной России. На скамейку штрафников за подножку отправился Богдан Киселевич.
'7
Анисимов выполнил довольно неплохой бросок по воротам сборной Чехии со средней дистанции, Францоуз вновь спокойно отвёл угрозу от своих ворот.
'6
Удалось хоккеистам сборной России выровнять игру, где-то уже даже наша команда старается чаще идти вперёд, однако пока у ворот Францоуза голевых моментов создать не получается.
'5
Ткачёв попытался сам прорваться к воротам сборной Чехии, но в борьбе с защитниками довести атаку до броска Владимиру не дали.
'4
Сошников со средней дистанции выполнил бросок по воротам с неудобной руки, Павел Францоуз всё видел и смог поймать шайбу.
'3
Сборная России в основном пока вынуждена играть от обороны, всё же не будем забывать, что последние матчи у команды Ильи Воробьёва получаются далеко не самыми лучшими.
'2
Сборная Чехии достаточно активно начинает этот матч, уже несколько бросков в створ ворот последовало по воротам сборной России, но Игорь Шестёркин был на месте.
'1
Матч стартовал! Ворота сборной России сегодня защищает Игорь Шестёркин, а на страже ворот сборной Чехии играет Павел Францоуз.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Шведских игр на этапе Еврохоккейтура: Россия — Чехия. Начало встречи запланировано на 13:00 по московскому времени.