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Трансляция
С конца
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'39
Планек от синей линии выполнил бросок по воротам сборной России, Шестёркин всё видел и спокойно забрал шайбу в ловушку.
'38
'37
Да и в целом сейчас командам быть может главное не пропустить, а выявлять победителя команды так или иначе будут уже в третьем периоде.
'36
Сразу игра после заброшенной шайбы изменилась, обе команды стали на равных играть более-менее спокойно и уже без особой заряженности на ворота соперника.
'35
Удаляться сегодня игрокам сборной России опасно, Чехия же показала, что она умеет реализовывать свои моменты.
'34
'33
Фрк попытался выполнить бросок по воротам со средней дистанции, но в самый ответственный момент у него сломалась клюшка.
'32
'32
Удалось игрокам сборной Чехии провести редкую для второго периода атаку на ворота сборной России, которая завершилась броском по воротам, Шестёркин показал, что он пока не замёрз.
'31
Болельщиков сегодня на этой встрече немного, матч начался довольно рано, но пока хоккеисты продолжают радовать своей игрой.
'30
Хорошая контратака получилась у сборной России, которая вновь завершилась броском по воротам, но Павел Францоуз во втором периоде пока действует надёжно.
'29
Дадонов выполнил бросок по воротам со средней дистанции, Францоуз спокойно отбил шайбу к углу площадки.
'28
Мамин выполнил передачу на пятачок, но Андронов не смог выполнить бросок по воротам, а ведь момент был довольно неплохой.
'27
Из средней зоны последовал неудачный заброс к воротам сборной Чехии, шайба досталась Францоузу, который даже не стал прижимать её ко льду.
'26
Начало второго периода у Чехии получается неважным, главное сборной России сильно не расслабляться, при таком счёте одна серьёзная ошибка может дорого стоить.
'25
Мамин с острого угла выполнил бросок по воротам, Францоуз успел среагировать и намертво поймать шайбу.
'24
Удалось сборной Чехии уверенно отыграть при игре в меньшинстве, пока в этом компоненте у сборной России игра не особо ладится.
'23
Едва сейчас сборная России не получила опасную контратаку на свои ворота, но Береглазов грамотно сыграл в обороне и спас нашу команду от больших проблем.
'22
'22
С задержкой начался второй период, на арене «Ховет» в Стокгольме сломалось табло, потребовалось несколько минут, чтобы оно вновь начало верно работать.
'21
Начинается второй период!
'20
Звучит сирена об окончании первого периода. Игроки сборной России пока одерживают волевую победу над Чехией 2:1. Чехия смогла реализовать большинство в середине первого периода, а затем наша команда ответила заброшенными шайбами в исполнении Дадонова и Бучневича. Пока игра получается очень интересной, команды настроены атаковать, а в матчах Еврохоккейтура такое видишь далеко не всегда.
'19
Хлапик вошёл в зону сборной России и со средней дистанции в борьбе с защитником попытался выполнить бросок по воротам, но попытка вышла неудачной.
'18
Удалось игрокам сборной Чехии довольно уверенно продержаться при игре в меньшинстве, а ведь третья забитая шайба сборной России сейчас очень была бы кстати.
'17
Хафизуллин выполнил бросок по воротам от синей линии, Францоуз на этот раз щитниками отвёл угрозу от своих ворот.
'16
'15
Андронов в борьбе с защитником выполнил бросок в ближний угол ворот, Францоуз на этот раз смог отбить шайбу в сторону.
'14
Видимо после матча со Швецией смог тренерский штаб что-то поменять в составе, сегодня совсем другую команду мы видим.
'13
'12
Будем надеяться, что сборная России не будет останавливаться по ходу матча, а то на Еврохоккейтуре бывали уже подобные ситуации.
'11
Кручинин выполнил бросок по воротам с передачи Ткачёва, шайба пошла слишком высоко на этот раз. Довольно активно обе команды пока проводят первый период, что радует.
'10
'9
'8
'7
Анисимов выполнил довольно неплохой бросок по воротам сборной Чехии со средней дистанции, Францоуз вновь спокойно отвёл угрозу от своих ворот.
'6
Удалось хоккеистам сборной России выровнять игру, где-то уже даже наша команда старается чаще идти вперёд, однако пока у ворот Францоуза голевых моментов создать не получается.
'5
Ткачёв попытался сам прорваться к воротам сборной Чехии, но в борьбе с защитниками довести атаку до броска Владимиру не дали.
'4
Сошников со средней дистанции выполнил бросок по воротам с неудобной руки, Павел Францоуз всё видел и смог поймать шайбу.
'3
Сборная России в основном пока вынуждена играть от обороны, всё же не будем забывать, что последние матчи у команды Ильи Воробьёва получаются далеко не самыми лучшими.
'2
Сборная Чехии достаточно активно начинает этот матч, уже несколько бросков в створ ворот последовало по воротам сборной России, но Игорь Шестёркин был на месте.
'1
Матч стартовал! Ворота сборной России сегодня защищает Игорь Шестёркин, а на страже ворот сборной Чехии играет Павел Францоуз.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Шведских игр на этапе Еврохоккейтура: Россия — Чехия. Начало встречи запланировано на 13:00 по московскому времени.