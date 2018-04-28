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Опять равная игра, где-то Россия даже была острее, но за минуту-другую шведы забросили две шайбы, и теперь, чтобы не уступить на посту главного тренера национальной команды в пятый раз подряд в пяти матчах, Илье Воробьеву нужен солидный камбэк. При этом почти две минуты на старте заключительной 20-минутки Швеция отыграет в большинстве. Отдыхаем и возвращаемся на третий период.
Выстояли в меньшинстве достаточно уверенно, но и шведы не полетели добивать после только что заброшенных двух шайб в равных составах. Ну а в большинстве обе сборные сегодня действуют не лучшим образом.
Якуб Нильссон в одиночку разобрался с несколькими российскими защитниками, сыгравшими недостаточно цепко, в нашей зоне и бросил издали точно в девятку. И уже 3:0.
Шикарно сыграл в российской зоне Адриан Кемпе, обыгравший защитника, развернувшийся и сделавший пас на открывшегося Лоуренса Пилута, который и расстрелял с дальнего пятака ворота, пустив шайбу над щитком Кошечкина.
Не сказать, чтобы у шведов получалась созидательная игра во втором периоде. Вот сейчас два подряд проброса от хозяев.
Начали большинство за здравие, у Бучневича даже был момент, а вот вторая минута прошла крайне скучно, и даже чуть сами себе не привезли момент на ворота Кошечкина наши хоккеисты. В полном составе Швеция.
Опять пошла плотная борьба у бортов. Уже второй раз арбитры останавливают матч, из-за того что шайбу прижали к борту.
В полном составе сборная России. Очень достойно отработали отрезок в меньшинстве.
Шведы сразу же начали с броска в створ, но затем Россия не только вышла из своей зоны, но и перевела игру в чужую, заработала там вбрасывание, выиграла его, и случился даже щелчок от синей по воротам Хелльберга!
Шведы неплохо поработали в нашей зоне, но и оборона России была достаточно мобильной, чтобы нейтрализовать потенциально очень опасную ситуацию.
Опять тусклым получилось российское большинство. На этот раз даже в зоне толком ни разу не закрепились и не нанесли бросков. В полном составе шведы.
Поеееехали! Второй период стартовал.
Бодрый и в целом равный первый период, в котором Швеция была чуть-чуть поострее. Она и ведет в счете, но вся борьба впереди.
Хороший был момент для броска у Анисимова, но бросить Артем не сумел.
Чуть быстрее сыграли шведы в нашей зоне, и оборона России не справилась. Яковлев пошел перехватывать шайбу, бросив Нормана на пятаке. Не сумел выполнить задуманное российский защитник, а шведский форвард подработал себе шайбу коньком, уложив Кошечкина, и поразил уже пустой угол ворот.
Хороший момент был у российских ворот, но не хватило шведам подставленной на дальней штанге клюшки.
Красиво Анисимов крутил спинораму в чужой зоне, но обыграть защитника не вышло, и броска не получилось.
В полном составе сборная Швеции.
5-1 пока по броскам в пользу хозяев. Россия в большинстве пока ничего не создала.
Плотная игра, борьба на каждом сантиметре льда и никаких остановок. Ну и бросков нет.
Пока хоккеисты словно прилипли к бортам. Вся игра идет по периметру площадки, в центр друг друга соперники не особенно пускают. Еще бросочек в сторону наших ворот с фланга — Кошечкин был начеку, но шайба и так шла мимо.
Продолжает шайба перемещаться из одной зоны в другую, но вот наконец дошло дело до броска — Василий Кошечкин уверенно поймал шайбу, летевшую ему в живот.
Первая минута игры прошла в режиме разведки на средних скоростях. До бросков пока дело не дошло.
Поееееехали! Матч начался.
Отзвучали национальные гимны. Сейчас начнется игра.
В первом матче сегодняшнего дня наш обидчик первого тура Финляндия в Седертелье уверенно переиграла чешскую сборную — 5:2.
В сборной Швеции сразу 14 игроков из Национальной хоккейной лиги, а особого внимания заслуживает 19-летний проспект «Ванкувер Кэнакс» Элиас Петтерссон, который только что стал MVP плей-офф чемпионата скандинавской страны. Вратари: Филип Густавссон («Оттава»), Магнус Хелльберг («Куньлунь Ред Стар»), Андерс Нильссон («Ванкувер»);
Защитники: Джон Клингберг («Даллас»), Микаэль Викстранд («Ферьестад»), Адам Ларссон («Эдмонтон»), Лоуренс Пайлат, Эрик Бреннстрем (оба – «ХВ-71»), Оливер Экман-Ларссон («Аризона»), Адам Альмквист («Фрелунда»), Эрик Густафссон («Чикаго»);
Нападающие: Адриан Кемпе («Лос-Анджелес»), Микаэль Баклунд («Калгари»), Юхан Ларссон («Баффало»), Маттиас Янмарк («Даллас»), Якуб Нильссон («Мора»), Деннис Эверберг («Нефтехимик»), Патрик Закриссон («Сибирь»), Лиас Андерссон, Мика Зибанеджад (оба – «Рейнджерс»), Якоб де ла Роз («Монреаль»), Джон Норман («Йокерит»), Аксель Йонссон Фьялльби («Юргорден»), Карл Клингберг («Цуг»), Магнус Пяярви («Оттава»).
На сегодняшний матч наша команда выйдет в таком сочетании звеньев:
Кошечкин (Шестёркин). Нестеров — Марченко; Григоренко — Андронов — Шалунов. Киселевич — Хафизуллин; Бучневич — Анисимов — Дадонов. Яковлев — Береглазов; Галиев — Ткачёв — Сошников. Гавриков — Трямкин; Мамин — Каблуков — Михеев / Бывальцев.
Кстати, так получается, что на Шведских играх наша команда второй раз подряд будет гостем. Матч с финнами был вынесен в Хельсинки и прошел на «Хартвалл-Арене», сегодня же мы играем в знаменитом стокгольмском «Глобене».
Это будет пятый матч для Ильи Воробьева в качестве исполняющего обязанности главного тренера сборной России после отставки Олега Знарка. Немного удивительно, но предыдущие четыре встречи под его руководством команда проиграла. На Чешских играх все три фиаско были со счетом 1:2, в первом туре этого турнира мы уступили финнам — 2:3. Правда, решилась судьба поединка в серии буллитов.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на текстовой трансляции второго матча последнего этапа Еврохоккейтура Шведских игр. Сборная России играет с хозяевами турнира шведами. Вместе с вами за развитием событий будет следить Александр Седов.
Текстовая онлайн-трансляция поединка начнется в 16:00 по московскому времени.
Мужская сборная России по хоккею встретится с национальной командой Швеции в рамках Евротура.