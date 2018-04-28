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Эпизод матча между Россией и Швецией

Хоккей. Шведы громят Россию в Стокгольме. LIVE

Онлайн-трансляция матча хоккейного Евротура Швеция — Россия

Мужская сборная России по хоккею встречается с национальной командой Швеции в рамках Евротура. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
28 апреля 16:30   |  перерыв
Швеция
Швеция
3:0
Россия
Россия
1:0, 2:0
Стадион «Ховет», Стокгольм | Судьи: Ансси Салонен  (Финляндия), Яри-Пекка Паюла  (Финляндия)
Ларссон2'
1:0Норман
Густафссон2'
Кемпе2'
2:0Пилут
3:0Нильссон
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Дадонов2'
Киселевич2'
Сошников2+10'
Подробная статистика матча
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Перерыв

Опять равная игра, где-то Россия даже была острее, но за минуту-другую шведы забросили две шайбы, и теперь, чтобы не уступить на посту главного тренера национальной команды в пятый раз подряд в пяти матчах, Илье Воробьеву нужен солидный камбэк. При этом почти две минуты на старте заключительной 20-минутки Швеция отыграет в большинстве. Отдыхаем и возвращаемся на третий период.

'40

И на этом завершен второй период. Сирена.

'40

Причем Сошников за атаку сзади получил 2+10. Две минуты за него посидит Павел Бучневич.

'40

Не обошлось без стычки! Даже, можно сказать, драки небольшой, где у борта за шведскими воротами поучаствовали в потасовке обе пятерки. Сошников сыграл не по правилам у борта против Экман-Ларссона. Арбитр поднял руку, а вот спровоцировавшего заварушку Мику Зибанежада не удалили. В большинстве сыграет Швеция.

'38

Выстояли в меньшинстве достаточно уверенно, но и шведы не полетели добивать после только что заброшенных двух шайб в равных составах. Ну а в большинстве обе сборные сегодня действуют не лучшим образом.

'36

Еще и Киселевич руками задержал у борта де ла Роза — Богдан отправляется в штраф-бокс. Второе большинство шведов в матче.

'35

Якуб Нильссон в одиночку разобрался с несколькими российскими защитниками, сыгравшими недостаточно цепко, в нашей зоне и бросил издали точно в девятку. И уже 3:0.

'35

ГООООООООООООООООЛ! Якуб Нильссон — 3:0!

'34

Шикарно сыграл в российской зоне Адриан Кемпе, обыгравший защитника, развернувшийся и сделавший пас на открывшегося Лоуренса Пилута, который и расстрелял с дальнего пятака ворота, пустив шайбу над щитком Кошечкина.

'34

ГООООООООООООООООООООООООООООООООЛ! Лоуренс Пилут — 2:0!

'33

Не сказать, чтобы у шведов получалась созидательная игра во втором периоде. Вот сейчас два подряд проброса от хозяев.

'32

Начали большинство за здравие, у Бучневича даже был момент, а вот вторая минута прошла крайне скучно, и даже чуть сами себе не привезли момент на ворота Кошечкина наши хоккеисты. В полном составе Швеция.

'30

Адриан Кемпе нарушил правила, и Россия в третий раз поиграет в большинстве.

'30

Отличный сейв Василия Кошечкина!

'29

Опять пошла плотная борьба у бортов. Уже второй раз арбитры останавливают матч, из-за того что шайбу прижали к борту.

'27

В полном составе сборная России. Очень достойно отработали отрезок в меньшинстве.

'26

Шведы сразу же начали с броска в створ, но затем Россия не только вышла из своей зоны, но и перевела игру в чужую, заработала там вбрасывание, выиграла его, и случился даже щелчок от синей по воротам Хелльберга!

'25

Евгений Дадонов заработал на себе два шведских удаления, а теперь направился в штраф-бокс сам. Большинство у «Тре крунур», впервые в матче.

'24

Шведы неплохо поработали в нашей зоне, но и оборона России была достаточно мобильной, чтобы нейтрализовать потенциально очень опасную ситуацию.

'23

Опять тусклым получилось российское большинство. На этот раз даже в зоне толком ни разу не закрепились и не нанесли бросков. В полном составе шведы.

'21

Уверенно начинает наша команда. Киселевич вывел Бучневича с Дадоновым в прорыве вдвоем на Хелльберга. Пас Павла, бросок Евгений, но не получилось поднять шайбу над щитком. Впрочем, не получилось из-за фола Эрика Густафссона. Второе большинство сборной России.

'21

Поеееехали! Второй период стартовал.

Перерыв

Бодрый и в целом равный первый период, в котором Швеция была чуть-чуть поострее. Она и ведет в счете, но вся борьба впереди.

'20

Ну и все. Завершен первый период. Сирена.

'19

Хороший был момент для броска у Анисимова, но бросить Артем не сумел.

'18

Чуть быстрее сыграли шведы в нашей зоне, и оборона России не справилась. Яковлев пошел перехватывать шайбу, бросив Нормана на пятаке. Не сумел выполнить задуманное российский защитник, а шведский форвард подработал себе шайбу коньком, уложив Кошечкина, и поразил уже пустой угол ворот.

'18

ГОООООООООООООООООООООЛ! Джон Норман — 1:0!

'16

Хороший момент был у российских ворот, но не хватило шведам подставленной на дальней штанге клюшки.

'15

Красиво Анисимов крутил спинораму в чужой зоне, но обыграть защитника не вышло, и броска не получилось.

'13

В полном составе сборная Швеции.

'13

Ну и вот наконец что-то похожее на правду. Вошли в зону броском, забрали подбор, закрепились в зоне. Бучневич бросал на ворота, а на пятаке были еще два наших игрока, и Григоренко добивал, однако Магнус Хелльберг все вытащил!

'12

5-1 пока по броскам в пользу хозяев. Россия в большинстве пока ничего не создала.

'11

Перехват от Дадонова закончился бы броском в упор после классного прорыва нападающего, если бы не фол со стороны шведского защитника. Первое большинство в матче у сборной России.

'10

Адам Ларссон полез вперед и создал момент, но не забил. В ответной атаке Евгений Дадонов выскочил один в один против защитника, но тот повязал нашего форварда и не позволил бросить.

'8

Уже четыре, а то и пять минут без единой паузы действуют команды. И вот возникает момент на пятаке Кошечкина. Якуб де ла Роз пытался затолкать диск в сетку, однако Кошечкин и защитники отвели угрозу.

'6

Плотная игра, борьба на каждом сантиметре льда и никаких остановок. Ну и бросков нет.

'4

Пока хоккеисты словно прилипли к бортам. Вся игра идет по периметру площадки, в центр друг друга соперники не особенно пускают. Еще бросочек в сторону наших ворот с фланга — Кошечкин был начеку, но шайба и так шла мимо.

'3

Продолжает шайба перемещаться из одной зоны в другую, но вот наконец дошло дело до броска — Василий Кошечкин уверенно поймал шайбу, летевшую ему в живот.

'2

Первая минута игры прошла в режиме разведки на средних скоростях. До бросков пока дело не дошло.

'1

Поееееехали! Матч начался.

16:30

Отзвучали национальные гимны. Сейчас начнется игра.

16:25

В первом матче сегодняшнего дня наш обидчик первого тура Финляндия в Седертелье уверенно переиграла чешскую сборную — 5:2.

16:20

В сборной Швеции сразу 14 игроков из Национальной хоккейной лиги, а особого внимания заслуживает 19-летний проспект «Ванкувер Кэнакс» Элиас Петтерссон, который только что стал MVP плей-офф чемпионата скандинавской страны. Вратари: Филип Густавссон («Оттава»), Магнус Хелльберг («Куньлунь Ред Стар»), Андерс Нильссон («Ванкувер»);

Защитники: Джон Клингберг («Даллас»), Микаэль Викстранд («Ферьестад»), Адам Ларссон («Эдмонтон»), Лоуренс Пайлат, Эрик Бреннстрем (оба – «ХВ-71»), Оливер Экман-Ларссон («Аризона»), Адам Альмквист («Фрелунда»), Эрик Густафссон («Чикаго»);

Нападающие: Адриан Кемпе («Лос-Анджелес»), Микаэль Баклунд («Калгари»), Юхан Ларссон («Баффало»), Маттиас Янмарк («Даллас»), Якуб Нильссон («Мора»), Деннис Эверберг («Нефтехимик»), Патрик Закриссон («Сибирь»), Лиас Андерссон, Мика Зибанеджад (оба – «Рейнджерс»), Якоб де ла Роз («Монреаль»), Джон Норман («Йокерит»), Аксель Йонссон Фьялльби («Юргорден»), Карл Клингберг («Цуг»), Магнус Пяярви («Оттава»).

16:15

На сегодняшний матч наша команда выйдет в таком сочетании звеньев:

Кошечкин (Шестёркин). Нестеров — Марченко; Григоренко — Андронов — Шалунов. Киселевич — Хафизуллин; Бучневич — Анисимов — Дадонов. Яковлев — Береглазов; Галиев — Ткачёв — Сошников. Гавриков — Трямкин; Мамин — Каблуков — Михеев / Бывальцев.

16:10

Кстати, так получается, что на Шведских играх наша команда второй раз подряд будет гостем. Матч с финнами был вынесен в Хельсинки и прошел на «Хартвалл-Арене», сегодня же мы играем в знаменитом стокгольмском «Глобене».

16:05

Это будет пятый матч для Ильи Воробьева в качестве исполняющего обязанности главного тренера сборной России после отставки Олега Знарка. Немного удивительно, но предыдущие четыре встречи под его руководством команда проиграла. На Чешских играх все три фиаско были со счетом 1:2, в первом туре этого турнира мы уступили финнам — 2:3. Правда, решилась судьба поединка в серии буллитов.

16:00

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на текстовой трансляции второго матча последнего этапа Еврохоккейтура Шведских игр. Сборная России играет с хозяевами турнира шведами. Вместе с вами за развитием событий будет следить Александр Седов.

10:05

Текстовая онлайн-трансляция поединка начнется в 16:00 по московскому времени.

10:00

Мужская сборная России по хоккею встретится с национальной командой Швеции в рамках Евротура.