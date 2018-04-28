Опять равная игра, где-то Россия даже была острее, но за минуту-другую шведы забросили две шайбы, и теперь, чтобы не уступить на посту главного тренера национальной команды в пятый раз подряд в пяти матчах, Илье Воробьеву нужен солидный камбэк. При этом почти две минуты на старте заключительной 20-минутки Швеция отыграет в большинстве. Отдыхаем и возвращаемся на третий период.