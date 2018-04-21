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Игорю Шестеркину в сборной Ильи Воробьева приходится трудиться в поте лица РИА Новости
Игорю Шестеркину в сборной Ильи Воробьева приходится трудиться в поте лица

Евротур. Финляндия сравняла счет в матче с Россией. LIVE

Онлайн матча Россия — Финляндия в Евротуре

Сборные России и Финляндии играют в Пардубице на чешском этапе Еврохоккейтура. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
21 апреля 19:15   |  перерыв
Россия
Россия
1:1
Финляндия
Финляндия
1:0, 0:1
Стадион «Типспорт-Арена», Пардубице | Судьи: Ян Грибик  (Чехия), Владимир Пешина  (Чехия)
1:0Гусев
Тихонов2'
Семёнов2'
Гавриков2'
Яковлев2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Суоми2'
1:1Йокихарью
Подробная статистика матча
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Перерыв

Звучит сирена. 1:1 — финнам удалось отыграться, реализовав большинство за удаление Гаврикова, который поколотил соперника из-за нападения на Шестеркина. Если в начале периода россияне доминировали на площадке, то затем их игра абсолютно разладилась, инициативу прибрали к своим клюшкам финны. Все определит третий период.

'40

Почти стоя оканчивают соперники 20-минутку...

'39

Да, сумели посланцы Суоми абсолютно выравнять игру. Разительный контраст с первой половиной второго периода.

'38

Опаснейший момент у ворот России! Едва-едва шайба повторно не юркнула в сетку за спиной Шестеркина.

'37

А вот это совсем уже лишнее — второе удаление кряду у наших. Яковлев за выброс шайбы наказан.

'36

Эх, владели преимуществом россияне, должны были забрасывать еще, а вместо этого пропустили сами... Обидно...

'35

ГОЛ. Удалось реализовать преимущество в игрока финнам... Йокихарью, игрок 1999 года рождения, прошил Шестеркина... Хорошо разыграли соперники, это надо признать. Расставились они как надо и раскатали шайбу.

'33

Гаврикова все же удалили как самого активного драчуна.

'33

Опа, взорвались страсти вот прямо сейчас! Напали на Шестеркина уже после того, как он прижал шайбу ко льду. Ну, и вступились партнеры за своего вратаря. Чешские судьи быстро там всех растащили, а то Зуб уже хотел навалять оппоненту.

'31

Наши перехватили шайбу в средней зоне, но провести атаку не смогли. Много потерь сейчас и у тех, и у других.

'30

Ровно половина матча позади...

'29

Риикола после борьбы с Беловым врезался в бой, упал на лед и лежит. Травму получил финн, сейчас будут ему помощь оказывать.

'28

На один бросок лишь сподобились они. Теперь россияне владеют шайбой, а трибуны оживились и свистят недовольно!

'27

Нагнетали финны, но не сумели воспользоваться большинством.

'26

И почти тут же удаляют героя предыдущего эпизода за атаку соперника.

'24

Дебютант сборной Семенов убежал в ответную атаку, но не смог прицелиться по воротам.

'23

Шестеркин теперь в правых воротах (по картинке). И соперники мало-помалу нагнетают напряжение...

'22

Эх, не вышло. В полном составе уже финны. Что-то как-то слишком вальяжно наши вышли из раздевалки, явно не в полную силу действуют.

'21

Так, все на льду, и пошла у нас игра!

'21

Кстати, перед самым перерывом Ээмели Суоми заработал штраф за нападение на Шестеркина. Так что в большинстве поиграем сейчас.

Перерыв

Окончен первый период. Не самым искрометным получился хоккей в исполнении команд, но России удалось забросить шайбу, отличился герой финала ОИ-2018 Гусев. Мы ведем, это главное.

'19

Ничего особенного финнам в большинстве не удалось, не считая одного броска. Там Шестеркин был надежен.

'18

Завершается первый период. В позиционной борьбе, назовем это так.

'17

Первое удаление в матче. Виктор Тихонов его зарабатывает. Клюшкой в лицо финну попал. Случайно, наверное.

'17

За воротами Хуссо возня. И снова остановка...

'16

Настолько тихо на стадионе, что прекрасно слышны соприкосновения клюшек с шайбой и со льдом. Забавно. Это ж не тренировка все-таки!

'16

9-2 — соотношение произведенных бросков на данный момент в пользу России.

'15

Едва не привезли момент на свои ворота россияне, но и финны не смогли распорядиться моментом.

'13

Хуссо попивает воду, переводя дух. Вообще многовато остановок у нас. Да и в принципе темп встречи — крайне спокойный. Такой классический «товарняк». Драйва нет, увы.

'12

Некоторая пауза была в игре. Ну а сейчас уже идет борьба в углу площадки.

'11

Инициативу у наших. Расставляются по периметру, будто в большинстве. Передачи проходят, броски есть.

'10

В чужой зоне сейчас действуют россияне, что хорошо. Лучшая защита — нападение. Пока мы с шайбой, они нам не забьют.

'9

На финнов, кажется, пропущенный гол не произвел никакого впечатления. Продолжают они гнуть свою линию. Бьются в каждом эпизоде.

'8

ГООООООООООООЛ! Добиваются россияне быстрого успеха! Это герой олимпийского финала Никита Гусев, получив мяч из-за ворот, щелкнул в створ — и шайба рикошетом от защитника юркнула в сетку мимо Хуссо. Бывальцев отдавал, это запомним.

'5

Борьбы сейчас много, в том числе и в центре площадки. То есть, не радует игра пока скоростями и техническими изысками.

'4

Ответили россияне! Барабанов на ударную позицию выходил, да не преуспел.

'3

Что хочется отметить особо: матч проходит фактически в камерной атмосфере. Никакого шума трибуны не создают. Народа там мало, кстати.

'2

Сразу же момент возникает у наших ворот после ошибки Трямкина. Шестеркина приходится показывать все свое мастерство.

'1

Есть стартовое вбрасывание! Пошла игра!

19:14

Чешские арбитры Ян Грибик и Владимир Пешина обслужат матч.

19:10

К слову, финны в первой встрече тоже уступили — чехам со счетом 1:3. То есть, в случае сегодняшней победы России в воскресенье наши сразятся с хозяевами за первое место на «Чешских играх».

19:05

За Финляндию, ведомую наставником Лаури Марьямяки, выступят следующие хоккеисты.

Вратарь:

Хуссо В.

Защитники:

Вааканайнен У.

Йокихарью Х.

Кивисте Т.

Покка В.

Риикола Ю.

Хонка Ю.

Юргенс К.

Нападающие:

Анттила М.

Бьерквист К.

Иконен Ю.

Йормакка П.

Маннинен С.

Ниеми М.

Палола О.

Пуустинен Ю.

Раяла Т.

Савинайнен В-М.

Санделл С.

Суомела А.

Энлунд Й.

18:55

Состав сборной России вашему вниманию. Вновь место в воротах занял Игорь Шестеркин, а не Василий Кошечкин.

18:40

Сегодня уже состоялась игра Чехии и Швеции. Преуспели хозяева площадки — 3:1.

18:20

В первой игре «Чешских игр» (третьего этапа серии из четырех) россияне приняли в Ярославле шведов и уступили (1:2). Теперь состоялся переезд в Пардубице. Матч пройдет на льду арены «Типспорт» в Пардубице.

18:00

Итак, совсем скоро Россия проведет второй матч в текущем Евротуре под руководством нового главного тренера Ильи Воробьева, который сменил неожиданно ушедшего в отставку Олега Знарка.

10:30

Начало матча в 19:15 мск.

10:00

Россия и Финляндия сыграют в Пардубице в матче «Чешских игр» — предпоследнего в сезоне этапа Еврохоккейтура.