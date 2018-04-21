- 384885 просмотров Большой внедорожник под брендом Lada — как тебе такое, Илон Маск? Пускай и не на конвейере, и даже...
- 215827 просмотров Британия определила основных подозреваемых в отравлении Скрипалей
- 134192 просмотра Опубликован список богатейших бизнесменов России
- 114859 просмотров Россия уступила Швеции в домашнем матче Евротура
- 104623 просмотра Турция вывезла из США свой золотой резерв
- 92275 просмотров Американская гимнастка Марони рассказала об изнасиловании в 15 лет
- 88976 просмотров Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей года
Звучит сирена. 1:1 — финнам удалось отыграться, реализовав большинство за удаление Гаврикова, который поколотил соперника из-за нападения на Шестеркина. Если в начале периода россияне доминировали на площадке, то затем их игра абсолютно разладилась, инициативу прибрали к своим клюшкам финны. Все определит третий период.
Почти стоя оканчивают соперники 20-минутку...
Да, сумели посланцы Суоми абсолютно выравнять игру. Разительный контраст с первой половиной второго периода.
Опаснейший момент у ворот России! Едва-едва шайба повторно не юркнула в сетку за спиной Шестеркина.
Эх, владели преимуществом россияне, должны были забрасывать еще, а вместо этого пропустили сами... Обидно...
Опа, взорвались страсти вот прямо сейчас! Напали на Шестеркина уже после того, как он прижал шайбу ко льду. Ну, и вступились партнеры за своего вратаря. Чешские судьи быстро там всех растащили, а то Зуб уже хотел навалять оппоненту.
Наши перехватили шайбу в средней зоне, но провести атаку не смогли. Много потерь сейчас и у тех, и у других.
Ровно половина матча позади...
На один бросок лишь сподобились они. Теперь россияне владеют шайбой, а трибуны оживились и свистят недовольно!
Нагнетали финны, но не сумели воспользоваться большинством.
Дебютант сборной Семенов убежал в ответную атаку, но не смог прицелиться по воротам.
Шестеркин теперь в правых воротах (по картинке). И соперники мало-помалу нагнетают напряжение...
Эх, не вышло. В полном составе уже финны. Что-то как-то слишком вальяжно наши вышли из раздевалки, явно не в полную силу действуют.
Так, все на льду, и пошла у нас игра!
Окончен первый период. Не самым искрометным получился хоккей в исполнении команд, но России удалось забросить шайбу, отличился герой финала ОИ-2018 Гусев. Мы ведем, это главное.
Ничего особенного финнам в большинстве не удалось, не считая одного броска. Там Шестеркин был надежен.
Завершается первый период. В позиционной борьбе, назовем это так.
За воротами Хуссо возня. И снова остановка...
Настолько тихо на стадионе, что прекрасно слышны соприкосновения клюшек с шайбой и со льдом. Забавно. Это ж не тренировка все-таки!
9-2 — соотношение произведенных бросков на данный момент в пользу России.
Едва не привезли момент на свои ворота россияне, но и финны не смогли распорядиться моментом.
Хуссо попивает воду, переводя дух. Вообще многовато остановок у нас. Да и в принципе темп встречи — крайне спокойный. Такой классический «товарняк». Драйва нет, увы.
Некоторая пауза была в игре. Ну а сейчас уже идет борьба в углу площадки.
Инициативу у наших. Расставляются по периметру, будто в большинстве. Передачи проходят, броски есть.
В чужой зоне сейчас действуют россияне, что хорошо. Лучшая защита — нападение. Пока мы с шайбой, они нам не забьют.
На финнов, кажется, пропущенный гол не произвел никакого впечатления. Продолжают они гнуть свою линию. Бьются в каждом эпизоде.
Борьбы сейчас много, в том числе и в центре площадки. То есть, не радует игра пока скоростями и техническими изысками.
Ответили россияне! Барабанов на ударную позицию выходил, да не преуспел.
Что хочется отметить особо: матч проходит фактически в камерной атмосфере. Никакого шума трибуны не создают. Народа там мало, кстати.
Есть стартовое вбрасывание! Пошла игра!
Чешские арбитры Ян Грибик и Владимир Пешина обслужат матч.
К слову, финны в первой встрече тоже уступили — чехам со счетом 1:3. То есть, в случае сегодняшней победы России в воскресенье наши сразятся с хозяевами за первое место на «Чешских играх».
За Финляндию, ведомую наставником Лаури Марьямяки, выступят следующие хоккеисты.
Вратарь:
Хуссо В.
Защитники:
Вааканайнен У.
Йокихарью Х.
Кивисте Т.
Покка В.
Риикола Ю.
Хонка Ю.
Юргенс К.
Нападающие:
Анттила М.
Бьерквист К.
Иконен Ю.
Йормакка П.
Маннинен С.
Ниеми М.
Палола О.
Пуустинен Ю.
Раяла Т.
Савинайнен В-М.
Санделл С.
Суомела А.
Энлунд Й.
Состав сборной России вашему вниманию. Вновь место в воротах занял Игорь Шестеркин, а не Василий Кошечкин.
Сегодня уже состоялась игра Чехии и Швеции. Преуспели хозяева площадки — 3:1.
В первой игре «Чешских игр» (третьего этапа серии из четырех) россияне приняли в Ярославле шведов и уступили (1:2). Теперь состоялся переезд в Пардубице. Матч пройдет на льду арены «Типспорт» в Пардубице.
Итак, совсем скоро Россия проведет второй матч в текущем Евротуре под руководством нового главного тренера Ильи Воробьева, который сменил неожиданно ушедшего в отставку Олега Знарка.
Начало матча в 19:15 мск.
Россия и Финляндия сыграют в Пардубице в матче «Чешских игр» — предпоследнего в сезоне этапа Еврохоккейтура.