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Активный прессинг включили хозяева под конец двадцатиминутки — и пока что это проблема для россиян.
Завершилось большинство в итоге совсем без моментов.
Уже минуту большинства бесславно потратили россияне — и во многом это заслуга самих чехов, действующих максимально сконцентрированно.
В результате красочной стычки удаления будут — нет сомнений в этом. Судьи сейчас решают — кому именно.
Драка на льду!
Еще один шанс у России был — Белов выбрался на перспективную позицию и, наверное, должен был бросать, однако решил поделиться шайбой с партнером, в результате чего вся опасность испарилась.
Стоит отметить, что почти не прессингуют россияне в первом периоде, из-за чего чехам даже слишком просто зачастую при выходе из своей зоны.
Стараются россияне наиболее внимательно играть в обороне — и пока что это в целом получается. Чего нельзя сказать о защите в меньшинстве, конечно.
Кручинин бросил от синей — разминка для Риттиха.
Продолжают чехи вести игру и после гола — нужно что-то менять, кажется, в своем хоккее российской сборной.
Как-то пассивно сыграли в этом моменте россияне — Кошечкин в ходе навала несколько раз спас, однако в итоге Филип Хитил все-таки протолкнул шайбу в ворота.
Кагарлицкий очень активен в начале — например, только что после потери в чужой зоне он пошел в рьяный отбор, совершив красочный силовой прием.
В целом хороший старт выдали россияне — в двух предыдущих матчах под руководством Воробьева такого не было и близко.
На сей раз уже Странски угрожал воротам России, выкатившись на пятак — хорошо сыграл Кошечкин.
Хлапик на скорости ворвался в зону сборной России и мощно бросил — Яковлев был надежен, заблокировав попытку.
Стартовал матч!
В следующем составе сегодня сыграют россияне.
Напомним, что в первых двух матчах «Чешских игр» с недавних пор подопечные Ильи Воробьева потерпели два поражения, проиграв с общим счетом 2:4 финнам и шведам.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции матча третьего круга чешского этапа Евротура, в котором сборная России по хоккею сыграет с хозяевами соревнований.