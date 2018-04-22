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Игорю Шестеркину часто приходится вынимать шайбу из своих ворот РИА Новости
Игорю Шестеркину часто приходится вынимать шайбу из своих ворот

Евротур. Россия уступает Чехии. LIVE

Онлайн матча Евротура Чехия — Россия

Сборная России играет в Пардубице с национальной командой Чехии в третьем туре «Чешских игр» — этапа Еврохоккейтура. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
22 апреля 15:20   |  перерыв
Чехия
Чехия
1:0
Россия
Россия
1:0
Стадион «Типспорт-Арена», Пардубице | Судьи: Тобиас Бьёрк  (Швеция), Микаэль Хольм  (Швеция)
1:0Хитил
Каут2'
Хлапик2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Тихонов2'
Сошников2'
Подробная статистика матча
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'20

Завершен первый период — по его итогам Россия минимально уступает Чехии на ее льду. Перерыв!

'19

Активный прессинг включили хозяева под конец двадцатиминутки — и пока что это проблема для россиян.

'18

Завершилось большинство в итоге совсем без моментов.

'17

Уже минуту большинства бесславно потратили россияне — и во многом это заслуга самих чехов, действующих максимально сконцентрированно.

'16

Даже пользу России драка принесла в итоге — по две минуты получили Сошников и два чеха. И теперь подопечные Воробьева играют в большинстве!

'16

В результате красочной стычки удаления будут — нет сомнений в этом. Судьи сейчас решают — кому именно.

'16

Драка на льду!

'15

Еще один шанс у России был — Белов выбрался на перспективную позицию и, наверное, должен был бросать, однако решил поделиться шайбой с партнером, в результате чего вся опасность испарилась.

'14

Момент у России! Это Кручинин классно подкараулил ошибку оборонцев Чехии, вышел на рандеву с Риттихом и бросил — голкипер мастерски потащил!

'13

Стоит отметить, что почти не прессингуют россияне в первом периоде, из-за чего чехам даже слишком просто зачастую при выходе из своей зоны.

'12

Стараются россияне наиболее внимательно играть в обороне — и пока что это в целом получается. Чего нельзя сказать о защите в меньшинстве, конечно.

'11

Кручинин бросил от синей — разминка для Риттиха.

'10

Продолжают чехи вести игру и после гола — нужно что-то менять, кажется, в своем хоккее российской сборной.

'9

Как-то пассивно сыграли в этом моменте россияне — Кошечкин в ходе навала несколько раз спас, однако в итоге Филип Хитил все-таки протолкнул шайбу в ворота.

'9

Гол. Почти сразу же забили в большинстве хозяева.

'8

Первое удаление в матче — на две минуты отправился отдыхать Тихонов за подножку.

'7

Кагарлицкий очень активен в начале — например, только что после потери в чужой зоне он пошел в рьяный отбор, совершив красочный силовой прием.

'6

В целом хороший старт выдали россияне — в двух предыдущих матчах под руководством Воробьева такого не было и близко.

'5

И вновь опасно! В завершении перспективной контратаки Кручинин уже был готов забивать, однако в самый последний момент у него шайбу похитил голкипер.

'4

Момент у России! Кагарлицкий классно отдал на пятак на Бучневича — тот попытался перебросить вратаря соперников, однако не совсем удался бросок Павлу.

'3

На сей раз уже Странски угрожал воротам России, выкатившись на пятак — хорошо сыграл Кошечкин.

'2

Хлапик на скорости ворвался в зону сборной России и мощно бросил — Яковлев был надежен, заблокировав попытку.

'1

Стартовал матч!

15:15

В следующем составе сегодня сыграют россияне.

15:10

Напомним, что в первых двух матчах «Чешских игр» с недавних пор подопечные Ильи Воробьева потерпели два поражения, проиграв с общим счетом 2:4 финнам и шведам.

15:05

Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции матча третьего круга чешского этапа Евротура, в котором сборная России по хоккею сыграет с хозяевами соревнований.