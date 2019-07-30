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Бавария Фенербахче

Отстоять Германию: «Бавария» сражается с «Фенербахче». LIVE

Товарищеский матч. «Бавария» — «Фенербахче». ОНЛАЙН

Мюнхенская «Бавария» встречается со стамбульским «Фенербахче» в рамках товарищеского матча в Германии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
1/2 финала  |   30 июля 21:30   |  Матч не начался
Бавария
0:0
Фенербахче
Стадион «Альянц-Арена», Мюнхен | Главный судья:
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Мануэль Нойер
17 (з)   Жером Боатенг
27 (з)   Давид Алаба
4 (з)   Никлас Зюле
32 (з)   Йозуа Киммих
6 (п)   Тьяго Алькантара
18 (п)   Леон Горецка
35 (п)   Ренату Саншеш
29 (п)   Кингсли Коман
22 (н)   Серж Гнабри
9 (н)   Роберт Левандовски
35 (в)   Харун Текин
4 (з)   Маурисио Исла
3 (з)   Хассан Али
18 (з)   Садик Чифтпинар
11 (з)   Виктор Мозес
8 (п)   Мехмет Экичи
7 (п)   Озан Туфан
25 (п)    Жаилсон
24 (н)   Гарри Родригес
10 (н)   Макс Крузе
94 (н)   Ведат Мурики
Запасной состав
26 (в)   Свен Ульрайх
36 (в)   Кристиан Фрюхтль
5 (з)   Бенжамен Павар
8 (п)   Хави Мартинес
42 (п)   Сарпит Сингх
41 (п)   Максимилиан Цайзер
24 (п)   Корентин Толиссо
19 (п)   Альфонсо Дэвис
25 (н)   Томас Мюллер
15 (н)   Янн-Фите Арп
98 (в)   Алтай Байиндыр
13 (в)   Ойтун Оздоган
28 (з)   Мурат Саглам
20 (з)   Диего Рейес
33 (з)   Абдул Джебраиль
40 (з)   Батухан Йылмаз
17 (п)   Набиль Дирар
52 (п)   Мухаммед Гюмюшкая
26 (п)   Алпер Потук
16 (п)   Ферди Кадыоглу
5 (п)   Эмре Белёзоглу
21 (п)   Миха Зайц
99 (н)   Юсуф Тунч
19 (н)   Аллахьяр Сайядманеш
22 (н)   Микаэль Фрей
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча «Ауди Кап»: «Бавария» — «Фенербахче». Начало встречи запланировано на 21:30 по московскому времени.