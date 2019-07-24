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Трансляция
С конца
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'48
Удар Бернардески был блокирован.
'47
Перишич опасно сместился влево и пробил из пределов штрафной, но попал в Буффона.
'46
'46
'46
'46
'46
Второй тайм.
'45+3
Команды ушли на перерыв. «Интер» забил в дебюте встречи и в целом был лучше «Ювентуса». Посмотрим, что будет дальше. Чемпион отложил ответ на второй тай.
'45+3
Снова момент с ударом Бернардески — слишком просто для Хандановича.
'45+2
Бернардески обыгрался с Игуаином и пробил чуть выше перекладины!
'45+1
Три минуты осталось играть до перерыва.
'44
Щенсны пришлось выручать «Юве» после навеса Брозовича, после которого мяч неожиданно полетел в створ.
'42
Д'Амброзио пострадал в стыке с Игуаином.
'41
'41
Брозович опасно пробил из-за пределов штрафной — Щенсны дотянулся!
'39
Перишич убежал от Бонуччи, но вместо прострела пробил с острого угла в сетку ворот.
'37
Сенси и Перишич ворвались на скорости в штрафную «Юве», но момент загубила слабая передача.
'34
Сенси не смог обыграть соперника один в один и упустил мяч за лицевую.
'33
Роналду открылся на навес и пробил головой за ворота. Немного не повезло.
'32
Продолжаем. «Ювентусу» нужно отыгрываться за автогол де Лигта.
'30
Пауза в матче из-за жары.
'28
Гальярдини неплохо приложился после смещения к штрафной — мяч пролетел рядом со штангой.
'27
Д'Амброзио налетел на Де Шильо, пытаясь пробить головой. После возобновления игры «Интер» снова завладел мячом.
'25
Шкриньяр аккуратно придержал Игуаина, арбитр нарушения не увидел, а «Ювентус» лишился мяча.
'24
Бернардески запустил мяч в штрафную, но Игуаин не зацепился.
'21
Роналду поспешил с пасом на Игуаина, аргентинца сразу накрыли.
'20
«Ювентусу» очень тяжело даётся выход из обороны в атаку, миланцы всё перекрывают.
'18
Де Лигту досталось в верховой борьбе с Эспозито.
'17
Роналду подключил слева Матюиди, но француз не успел, его накрыл соперник.
'15
Роналду сбили перед штрафной «Интера». Розыгрыш стандарта ни к чему не привёл, скидка Игуаина оказался неточной.
'13
«Интер» контролирует ситуацию на поле, у «Ювентуса» ничего не получается. Роналду без мяча.
'12
Сенси опасно пробил рядом с дальней девяткой! «Интер» смотрится лучше.
'10
'8
Роналду был близок к перехвату у чужой штрафной.
'6
Эспозито закончил атаку неточным дальним ударом с лёта.
'5
Де Шильо справился с навесом Сенси. Команда Конте часто использует навесы.
'4
Бонуччи налетел на Перишича. Есть ощущение, что «Ювентус» настроен серьёзно.
'3
Де Лигт отметился нарушением на фланге. Мяч у «Интера».
'2
Первый удар в матче на счету Роналду. Португалец сместился к штрафной и пробил прямо в Хандановича.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Международного кубка чемпионов: «Ювентус» — «Интер». Начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени.