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Ювентус Интер М

Утешить Роналду: «Ювентус» проигрывает «Интеру». LIVE

Международный кубок чемпионов. «Ювентус» — «Интер». ОНЛАЙН

Туринский «Ювентус» во главе с Криштиану Роналду играет с миланским «Интером» в товарищеском матче в рамках Международного кубка чемпионов. Предыдущий матч «старая сеньора» проиграла «Тоттенхэму» и теперь горит желанием исправиться. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
  |   24 июля 14:30   |  2 тайм
Ювентус
0:1
Интер М
Стадион «Центр олимпийских видов спорта», Нанкин | Главный судья:
де Лигт 10' (авт)
Д'Амброзио 41'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Войцех Щенсны
19 (з)   Леонардо Бонуччи
2 (з)   Маттиа Де
20 (з)   Жоау Канселу
4 (з)   Маттейс де 10'
14 (п)   Блез Матюиди
5 (п)   Миралем Пьянич
25 (п)   Адриен Рабьо
7 (н)   Криштиану Роналду
21 (н)   Гонсало Игуаин
33 (н)   Федерико Бернардески
1 (в)   Самир Ханданович
6 (з)   Стефан де
33 (з)   Данило Д'Амброзио 41'
37 (з)   Милан Шкриньяр
29 (з)    Далберт
44 (п)   Иван Перишич
87 (п)   Антонио Кандрева
77 (п)   Марсело Брозович
5 (п)   Роберто Гальярдини
12 (п)   Стефано Сенси
70 (н)   Себастьяно Эспозито
Запасной состав
31 (в)   Карло Пинсольо
34 (в)   Леонардо Лория
77 (в)   Джанлуиджи Буффон
37 (з)   Пьетро Беруатто
36 (з)   Лука Кокколо
24 (з)   Даниэле Ругани
28 (з)   Мерих Демирал
39 (п)   Григорис Кастанос
45 (п)   Матеус Перейра
23 (п)   Эмре Джан
40 (п)   Идрисса Туре
35 (п)   Алессандро ди
41 (п)   Симоне Мураторе
44 (н)   Стефи Мавидиди
17 (н)   Марио Манджукич
43 (н)   Николай Фредериксен
27 (в)   Даниэле Паделли
46 (в)   Томмазо Берни
95 (з)   Алессандро Бастони
13 (з)   Андреа Раноккия
96 (з)   Микаэль Нтубе
98 (з)   Лоренцо Пирола
20 (п)   Борха Валеро
73 (п)   Люсьен Агум
24 (п)   Николо Барелла
15 (п)   Жоау Мариу
99 (н)   Эдоардо Вергани
21 (н)   Самуэле Лонго
97 (н)   Георге Пушкаш
61 (н)   Факундо Колидио
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Самоечитаемое
Трансляция
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'48
Удар Бернардески был блокирован.
'47
Перишич опасно сместился влево и пробил из пределов штрафной, но попал в Буффона.
'46
Паделли вышел.
'46
Ханданович ушёл у «Интера».
'46
Буффон, Демирал, Манджукич и еще несколько игроков вышли на поле.
'46
Множество замен у «Ювентуса».
'46
Второй тайм.
'45+3
Команды ушли на перерыв. «Интер» забил в дебюте встречи и в целом был лучше «Ювентуса». Посмотрим, что будет дальше. Чемпион отложил ответ на второй тай.
'45+3
Снова момент с ударом Бернардески — слишком просто для Хандановича.
'45+2
Бернардески обыгрался с Игуаином и пробил чуть выше перекладины!
'45+1
Три минуты осталось играть до перерыва.
'44
Щенсны пришлось выручать «Юве» после навеса Брозовича, после которого мяч неожиданно полетел в створ.
'42
Д'Амброзио пострадал в стыке с Игуаином.
'41
Д'Амброзио получил жёлтую карточку за нарушение.
'41
Брозович опасно пробил из-за пределов штрафной — Щенсны дотянулся!
'39
Перишич убежал от Бонуччи, но вместо прострела пробил с острого угла в сетку ворот.
'37
Сенси и Перишич ворвались на скорости в штрафную «Юве», но момент загубила слабая передача.
'34
Сенси не смог обыграть соперника один в один и упустил мяч за лицевую.
'33
Роналду открылся на навес и пробил головой за ворота. Немного не повезло.
'32
Продолжаем. «Ювентусу» нужно отыгрываться за автогол де Лигта.
'30
Пауза в матче из-за жары.
'28
Гальярдини неплохо приложился после смещения к штрафной — мяч пролетел рядом со штангой.
'27
Д'Амброзио налетел на Де Шильо, пытаясь пробить головой. После возобновления игры «Интер» снова завладел мячом.
'25
Шкриньяр аккуратно придержал Игуаина, арбитр нарушения не увидел, а «Ювентус» лишился мяча.
'24
Бернардески запустил мяч в штрафную, но Игуаин не зацепился.
'21
Роналду поспешил с пасом на Игуаина, аргентинца сразу накрыли.
'20
«Ювентусу» очень тяжело даётся выход из обороны в атаку, миланцы всё перекрывают.
'18
Де Лигту досталось в верховой борьбе с Эспозито.
'17
Роналду подключил слева Матюиди, но француз не успел, его накрыл соперник.
'15
Роналду сбили перед штрафной «Интера». Розыгрыш стандарта ни к чему не привёл, скидка Игуаина оказался неточной.
'13
«Интер» контролирует ситуацию на поле, у «Ювентуса» ничего не получается. Роналду без мяча.
'12
Сенси опасно пробил рядом с дальней девяткой! «Интер» смотрится лучше.
'10
ГОЛ! Автогол де Лигта. Новичок «Юве» неудачно выставил ногу, реагируя на скидку во вратарскую. Получилась срезка коленом в свои ворота.
'8
Роналду был близок к перехвату у чужой штрафной.
'6
Эспозито закончил атаку неточным дальним ударом с лёта.
'5
Де Шильо справился с навесом Сенси. Команда Конте часто использует навесы.
'4
Бонуччи налетел на Перишича. Есть ощущение, что «Ювентус» настроен серьёзно.
'3
Де Лигт отметился нарушением на фланге. Мяч у «Интера».
'2
Первый удар в матче на счету Роналду. Португалец сместился к штрафной и пробил прямо в Хандановича.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Международного кубка чемпионов: «Ювентус» — «Интер». Начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени.