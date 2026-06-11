11 июня — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

11 июня во всем мире отмечают День игры. Российские врачи напоминают о важности ранней диагностики рассеянного склероза. Любители морских путешествий и исследователи глубин отдают дань уважения Жаку-Иву Кусто. По народному календарю — Феодосья Колосятница, самое время собирать первые боровики. Православные христиане вспоминают святителя Луку, а католики — святого Варнаву. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 11 июня и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 11 июня

* Общероссийский день рассеянного склероза

Многие ошибочно считают, что рассеянный склероз встречается только у пожилых людей, однако чаще всего он развивается в возрасте от 20 до 40 лет. Заболевание поражает центральную нервную систему и может проявляться хронической усталостью, мышечной слабостью, онемением и покалыванием в конечностях, головокружением, нарушением походки и зрения. Врачи напоминают: ранняя диагностика и своевременное лечение помогают замедлить развитие болезни и снизить риск тяжелых осложнений.

* Международный день игры

Этот молодой праздник появился в международном календаре в 2024 году по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН. Его задача — напомнить о важности игр в развитии и формировании личности человека. Ведь игра — гораздо больше, чем просто развлечение. Это особенный язык общения и обучения, объединяющий людей самых разных наций, религий и убеждений. В 2026-м праздник пройдет под девизом «Защитим игру, защитим детство!».

* День Жака-Ива Кусто

Сегодня морские путешественники и исследователи океана по всему миру отмечают день рождения Жака-Ива Кусто — выдающегося океанографа, изобретателя, одного из самых известных ученых XX века. Он мечтал стать летчиком, но посвятил себя исследованию морских глубин. Среди его изобретений — акваланг, а также оборудование для подводной съемки. С наследием Кусто в России можно познакомиться в калининградском Музее Мирового океана.

* Всемирный день ягуара

Этот праздник появился по инициативе международной зоозащитной организации, которая специализируется на сохранении редких видов животных. Ягуара называют королем джунглей, однако численность этого грациозного и стремительного животного постоянно снижается. Цель даты — привлечь внимание к проблеме исчезновения этого вида и защитить его от браконьеров.

Необычные праздники 11 июня • День неукротимой страсти. Этот шуточный праздник призывает людей наслаждаться жизнью: любить, путешествовать, реализовывать себя в любимых хобби.

• День пиццы «Маргарита». Этот вариант пиццы уже давно стал культурным феноменом. Сегодня отличный повод — приготовить «Маргариту» самостоятельно или отведать ее в любимом кафе.

• День поиска новой звезды. Праздник приглашает посмотреть в телескоп и полюбоваться ночным небом. Кто знает, что вы там увидите: падающий метеор или рождение новой звезды!

Какие праздники и памятные даты отмечаются 11 июня в других странах

Фестиваль Баха в Лейпциге — Германия. Сегодня в Лейпциге стартует один из самых престижных в мире фестивалей классической музыки, посвященный творчеству Иоганна Себастьяна Баха и его современников. В этом году его девиз — «В диалоге». На протяжении двух недель в городе будут проходить концерты, дискуссии, органные туры, публичные репетиции.

День короля Камеамеа на Гавайских островах — США. Король Камеамеа Великий жил в конце XVIII — начале XIX веков. Он основал объединенное Королевство Гавайи и до сих пор очень любим соотечественниками. Сегодня в честь него на Гавайских островах пройдет роскошный цветочный парад.

День кукурузы в початках — США. Кукуруза — один из гастрономических символом США. Американцы особенно любят варить ее целиком и есть, щедро смазав маслом.

Виталий Аньков/РИА Новости

День студента — Гондурас. Сегодня в стране отдают дань уважения гондурасскому поэту, священнику и педагогу Хосе Тринидада Рейесу. На протяжении всей своей жизни он отстаивал право на образование для всех жителей страны, вне зависимости от пола, состоятельности и вероисповедания.

Религиозные праздники 11 июня

* День памяти Святителя Луки

Святитель Лука, архиепископ Симферопольский и Крымский, родился в 1877 году в Керчи в семье провизора. До того как посвятить себя богу, он был выдающимся хирургом. В миру его звали Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий. С детства он отличался блестящим умом, спокойным характером, умением сострадать. По окончании гимназии Валентину Феликсовичу подарили Новый Завет. Святое Писание произвело на него глубочайшее впечатление. Он принял решение посвятить себя служению людям и вместо первоначального плана стать художником начал изучать медицину.

Валентин Феликсович добился высот в медицине, написал множество трудов по анестезиологии и гнойной хирургии. Будучи глубоко верующим человеком, он сочетал врачебную практику с пастырским служением. В 1923 году, в разгар гонений на церковь, принял монашество и епископский сан. Лука Крымский подвергался гонениям и ссылкам. Прошел всю Великую Отечественную войну, был награжден медалями, стал лауреатом Сталинской премии первой степени за монографию «Очерки гнойной хирургии». Последние 15 лет жизни служил архиепископом Симферопольским. Прославлен в лике святых в 1995 году. Сегодня его чудотворные мощи покоятся в Симферополе.

* День памяти Феодосии Константинопольской

Преподобномученица Феодосия родилась в VIII веке в Константинополе. Она воспитывалась в благочестивой семье, однако рано лишилась родных. Девочку взяли на воспитание в монастырь. Когда Феодосия повзрослела, она полностью раздала свое имущество нуждающимся и приняла монашеский постриг. Вскоре в стране начал царствовать жестокий и непримиримый иконоборец Лев Исавр. Он повелел уничтожить все иконы.

Преподобномученица Феодосия вместе с другими инокинями смело бросилась на защиту святых образов. Мучители подвергли ее пыткам и жестокой смерти. Тело святой погребли в монастыре Диокритис. Вскоре у мощей Феодосии Константинопольской начали происходить чудесные исцеления.

* День памяти блаженного Иоанна Устюжского

Блаженный Иоанн Устюжский родился недалеко от Устюга в благочестивой семье. Он рано начал вести аскетичный образ жизни, посвятил себя Богу и принял подвиг юродства. В любое время года он ходил по Устюгу в ветхом рубище и терпеливо сносил насмешки горожан. Вместо того чтобы озлобиться на обидчиков, он молился за них. За кротость духа и благочестие еще при жизни он удостоился дара чудотворения. После смерти блаженный Иоанн был погребен неподалеку от Успенского собора в городе Устюге. Впоследствии над его мощами выстроили церковь.

* День святого Варнавы у католиков

11 июня западные христиане отмечают день памяти святого Варнавы — апостола от семидесяти, основателя Кипрской церкви. При рождении святой носил имя Иосиф. Он получил иудейское образование в Иерусалиме вместе с апостолом Павлом, а позже начал свое служение. За щедрость и высокие душевные качестве его стали называть Варнава, что означает «сын утешения». Святой был одним из первых 70 учеников Христа. Он погиб на Кипре от рук иудеев. Еще при жизни прославился многими чудесами.

Православная церковь 11 июня также чтит память: • обретения мощей преподобного Иова, в схиме Иисуса, Анзерского;

• явления Честного и Животворящего Креста Господня близ града Ростова Великого на Сахотском болоте;

• мученицы Феодосии девы, Тирской;

• I Вселенского Собора;

• Собора святых Красноярской митрополии;

• священномученика Иоанна Преображенского, протодиакона и мученика Андрея Трофимова. В этот день верующие особо почитают иконы Божией Матери «Споручница грешных» и «Недремлющее Око». Католическая церковь 11 июня вспоминает: • святую Павлу Фрассинетти.

Народные праздники 11 июня

* Феодосья Колосятница

В этот день на Руси вспоминали преподобную деву Феодосию Константинопольскую. В день памяти святой в полях уже начинала колоситься рожь, так праздник обрел второе название Колосятница. В этот день крестьяне обращались к святой с просьбами защитить урожай от засухи и вредителей, принести уют и благополучие в семьи.

Женщины с детьми отправлялись в лес за боровиками — в это время как раз появлялись эти грибы. Девушки водили хороводы и пели песни, призывая щедрый урожай.

Именины 11 июня

* Александр,

* Андрей,

* Варлаам,

* Иван,

* Константин,

* Лука,

* Мария,

* Фаина,

* Федот,

* Феодосия.

Приметы: что можно и что нельзя делать 11 июня

Приметы

Рожь выросла густой и уже заколосилась — к щедрому урожаю грибов.

Утром поля окутал туман, а росы при этом на траве нет — год может быть голодный.

Солнце стоит высоко, а небо насыщенно синее — к жаре и засухе.

Безветренный день — к непогоде.

Пауки на землю высыпали — к ясному, погожему дню.

Что можно делать 11 июня

* Ходить за грибами.

* Печь хлеб, пирожки и угощать ими родных и друзей.

* Ухаживать за скотиной и кормить ее лакомствами.

* Гулять и греться на солнце.

* Заниматься домашними делами.

* Помогать нуждающимся.

* Водить хороводы и петь песни.

Что нельзя делать 11 июня

* Ругаться, злиться и сквернословить.

* Обсуждать свои планы с чужими — могут не сбыться.

* Охотиться — наши предки в этот день старались соблюдать тишину в лесах.

* Отказывать в просьбе о помощи.

Лунный календарь 11 июня

Фаза Луны: убывающая Луна, 26-й лунный день.

До 01:15 Луна в знаке зодиака Овен, после переходит в знак Тельца.

По мнению эзотериков, 26 лунные сутки требуют от человека рационального распределения энергии. В этот день велик риск сорваться в конфликты и растерять силы. Если есть возможность, лучше минимизировать деловые и дружеские контакты. В разговоре важно проявлять сдержанность и терпение.

Астрологи не советуют сегодня начинать важные дела и запускать новые проекты. А вот для духовного развития, чтения, прогулок и размышлений день подходит отлично! Также можно трудиться по дому и на даче. Главное — не переусердствовать. В плане финансовых операций — день нейтральный.

11 июня родились люди под знаком зодиака Близнецы. Их стихия — воздух. Это очень целеустремленные люди, с высоким интеллектом.

Какие исторические события произошли 11 июня

* 1496 год — подошло к концу второе путешествие Христофора Колумба. Он так и не смог отыскать путь в Китай и впал в немилость испанской королевы.

* 1770 год — Джеймс Кук открыл Большой Барьерный риф у побережья Австралии.

* 1826 год — начала работу первая Московская глазная больница.

* 1955 год — во время гонки «24 часа Ле-Мана» произошла самая смертоносная авария в истории автоспорта, в результате нее погибло 84 человека.

* 1965 год — музыканты группы The Beatles получили орден Британской империи из рук королевы Елизаветы II.

Участники группы The Beatles с орденами Британской империи в Букингемском дворце, Лондон, 1965 год AP

* 1992 год — в России принята государственная программа ваучерной приватизации.

* 1996 год — теракт на станции метро «Тульская» в Москве, дело о котором окончательно не раскрыто до сих пор.

Дни рождения и юбилеи 11 июня

* В 1867 году родился Шарль Фабри — французский физик, изобретатель, один из первооткрывателей озонового слоя в атмосфере Земли.

* В 1910 году родился Жак-Ив Кусто — французский океанограф, изобретатель акваланга.

* В 1933 году родился Джин Уайлдер — американский актер, сценарист, кинорежиссер.

* В 1935 году родилась Нина Тимофеева — артистка балета, педагог, народная артистка СССР.

* В 1943 году родился Олег Видов — советский и американский актер, кинорежиссер.

Кто скончался июня • В 1936 году умер Роберт Ирвин Говард — американский писатель-фантаст.

• В 1972 году умер Евгений Бабич — советский хоккеист, олимпийский чемпион.

• В 1979 году умер Джон Уэйн — американский киноактер, «король вестерна».

• В 2025 году умер Брайан Уилсон — американский музыкант и автор песен, основатель группы The Beach Boys.

Кто отмечает дни рождения

* 67 лет исполняется Хью Лори — британскому актеру, трехкратному лауреату премии «Золотой глобус».

Актер Хью Лори Isabelle Vautier/Global Look Prees

* 55 лет исполняется Евгении Крюковой — актрисе театра и кино, заслуженной артистке РФ.

* 51 год исполняется Денису Мацуеву — российскому пианисту-виртуозу, народному артисту РФ.

* 41 год исполняется Дмитрию Колдуну — белорусскому певцу, композитору.

* 42 года исполняется Вагнеру Лаву — бразильскому футболисту, долгое время выступавшему за московский ЦСКА.

* 40 лет исполняется Шайа Лабафу — американскому актеру, лауреату премии BAFTA.