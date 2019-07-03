онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
ЦСКА Ростов

Отомстить за неудачи: ЦСКА против «Ростова». LIVE

Онлайн-трансляция матча ЦСКА — «Ростов» на предсезонном турнире

На предсезонном турнире в Австрии ЦСКА и «Ростов» проводят товарищеский матч. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
3-й тур  |   03 июля 19:00   |  перерыв
ЦСКА
1:2
Ростов
Стадион «Шпортплац ТСВ Пёллау», Пёллау | Главный судья: Рене Айснер (Фойтсберг, Австрия)
Чалов 28'
Шомуродов 9'
Шомуродов 44'
Подробная статистика матча
Основные составы
35 (в)   Игорь Акинфеев
23 (з)   Хёрдур Магнуссон
31 (з)   Звонимир Шарлия
5 (з)   Виктор Васин
2 (з)   Марио Фернандес
7 (п)   Ильзат Ахметов
98 (п)   Иван Обляков
25 (п)   Кристиян Бистрович
29 (п)   Яка Бийол
19 (н)   Такума Нисимура
9 (н)   Фёдор Чалов 28'
30 (в)   Сергей Песьяков
25 (з)   Арсений Логашов
3 (з)   Мацей Вилюш
5 (з)   Деннис Хаджикадунич
28 (з)   Евгений Чернов
12 (п)   Александр Саплинов
17 (п)   Матиас Норманн
23 (п)   Александр Зуев
8 (п)   Ивелин Попов
11 (п)   Алексей Ионов
14 (н)   Эльдор Шомуродов 9' 44'
Запасной состав
22 (в)   Георгий Кырнац
1 (в)   Илья Помазун
3 (з)   Никита Чернов
15 (п)   Дмитрий Ефремов
87 (п)   Константин Марадишвили
85 (п)   Данила Янов
71 (п)   Наяир Тикнизян
17 (п)   Арнор Сигурдссон
18 (н)   Лассана Н'Диайе
1 (в)   Алексей Березин
79 (в)   Даниил Фролкин
4 (з)   Дмитрий Чистяков
16 (з)   Хорен Байрамян
22 (з)   Михаил Осинов
48 (з)   Артём Мамин
2 (з)   Алексей Козлов
15 (п)   Данил Глебов
20 (п)   Владимир Медведь
71 (п)   Дмитрий Вебер
84 (п)   Александр Гацкан
88 (п)   Евгений Черкес
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'45
Свисток на перерыв! Результативным получился первый тайм игры. Дубль Шомуродова против одного гола Чалова нарисовали на табло 2:1 в пользу «Ростова».Также надо отметить два «ассиста» Ионова.
'44
ГОЛ! Ахметов потерял мяч на своей половине поля, это позволило ростовчанам выбежать в атаку три в два, Шомуродов у штрафной отыгрался в стеночку с Ионовым, а затем Эльдор классным ударом в ближний угол ворот оформил дубль!
'43
Обляков не дал «Ростову» разогнать контратаку, сфолив на Саплинове у центра поля.
'41
Песьякову пришлось за свою штрафную выбежать, чтобы первым оказаться на мяче.
'39
«Армейцы» не желают отдавать инициативу сопернику. Обляков передачу верхом выполнил к вратарской, Магнуссон головой пробил — выше ворот.
'37
Чернов со стандарта закрутил мяч в штрафную москвичей, но ростовчане не нашли варианта нанести удар по воротам.
'36
Акинфеев справился с непростым ударом! Норманн головой из центра штрафной пробил под самую штангу, но голкипер ЦСКА в прыжке дотянулся до мяча! Угловой для «Ростова».
'34
Магнуссон доставил мяч в центр чужой штрафной, но вновь здорово в защите сыграл Хаджикадунич.
'32
Обляков очередную подачу от углового флажка выполнил, Хаджикадунич занял верх и выбил мяч из штрафной «Ростова».
'30
Чалов открывался в штрафной соперника по центру, его заметили, но пас получился слишком сильным для Фёдора.
'28
ГОЛ! Обляков подхватил мяч у линии штрафной, далее пролез до лицевой линии и нанёс удар, Песьяков мяч парировал, но прямо на Чалова, который свой шанс при добивании из вратарской не упустил!
'27
Красиво «армейцы» через игру в касание комбинировали у чужой штрафной, но последний пас Нисимуры под обострение в расчёте на Чалова не прошёл.
'25
«Ростов» последние несколько минут игры уверенно себя чувствует на чужой половине поля.
'24
Саплинов получил передачу в штрафную, но удар под острым углом был нанесён уже из положения вне игры.
'23
Право на ещё один корнер получил «Ростов», но этот стандарт не стал проблемой для ЦСКА.
'21
Фернандес надёжно сыграл головой, выбив мяч из штрафной ЦСКА.
'20
Шомуродов в одиночку развил ростовскую контратаку, Васину пришлось выбивать мяч на угловой.
'18
Фернандес с фланга выполнил кросс в штрафную «Ростова», но Чалов не успел к моменту.
'16
Потеряли ростовчане мяч у своей штрафной, но соперник за это не наказал.
'14
Бийол догнал мяч у лицевой линии и прострелил во вратарскую, но голкипер «Ростова» и ждал этого хода от «армейца».
'12
Обляков со стандарта с правого фланга закрутил мяч в штрафную, Бийол до мяча головой не дотянулся, а Песьяков успел сложиться и низ ворот перекрыл!
'9
ГОЛ! Провели ростовчане быструю атаку, Ионов нашёл в штрафной Шомуролова, который в касание пробил точно в дальний угол ворот!
'7
Обляков от угла поля выполнил подачу на ближнюю штангу, но с ней справились ростовчане.
'5
ЦСКА в позиционном нападении провёл время, но пока поперечные передачи не позволяют приблизиться к воротам.
'3
Песьяков справился с ударом в ближний угол, который исполнил Нисимура!
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию встречи на Кубок Матч Премьер: ЦСКА — «Ростов». Начало игры запланировано на 19:00 по московскому времени.