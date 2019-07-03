'44

ГОЛ! Ахметов потерял мяч на своей половине поля, это позволило ростовчанам выбежать в атаку три в два, Шомуродов у штрафной отыгрался в стеночку с Ионовым, а затем Эльдор классным ударом в ближний угол ворот оформил дубль!