- 353225 просмотров Галкин помалкивает после унизившей россиян выходки Пугачевой на вокзале
- 346363 просмотра Иванка Трамп стала посмешищем в интернете
- 239292 просмотра Правила продажи молока с 1 июля резко изменились
- 223006 просмотров Решение Меган Маркл привело жителей Великобритании в бешенство
- 184797 просмотров Трагедия на подлодке: что привело к гибели 14 моряков
- 166541 просмотр 2 июля состоится полное солнечное затмение
- 160474 просмотра Обнародовано скандальное расследование Голунова
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'45
Свисток на перерыв! Результативным получился первый тайм игры. Дубль Шомуродова против одного гола Чалова нарисовали на табло 2:1 в пользу «Ростова».Также надо отметить два «ассиста» Ионова.
'44
'43
Обляков не дал «Ростову» разогнать контратаку, сфолив на Саплинове у центра поля.
'41
Песьякову пришлось за свою штрафную выбежать, чтобы первым оказаться на мяче.
'39
«Армейцы» не желают отдавать инициативу сопернику. Обляков передачу верхом выполнил к вратарской, Магнуссон головой пробил — выше ворот.
'37
Чернов со стандарта закрутил мяч в штрафную москвичей, но ростовчане не нашли варианта нанести удар по воротам.
'36
Акинфеев справился с непростым ударом! Норманн головой из центра штрафной пробил под самую штангу, но голкипер ЦСКА в прыжке дотянулся до мяча! Угловой для «Ростова».
'34
Магнуссон доставил мяч в центр чужой штрафной, но вновь здорово в защите сыграл Хаджикадунич.
'32
Обляков очередную подачу от углового флажка выполнил, Хаджикадунич занял верх и выбил мяч из штрафной «Ростова».
'30
Чалов открывался в штрафной соперника по центру, его заметили, но пас получился слишком сильным для Фёдора.
'28
'27
Красиво «армейцы» через игру в касание комбинировали у чужой штрафной, но последний пас Нисимуры под обострение в расчёте на Чалова не прошёл.
'25
«Ростов» последние несколько минут игры уверенно себя чувствует на чужой половине поля.
'24
Саплинов получил передачу в штрафную, но удар под острым углом был нанесён уже из положения вне игры.
'23
Право на ещё один корнер получил «Ростов», но этот стандарт не стал проблемой для ЦСКА.
'21
Фернандес надёжно сыграл головой, выбив мяч из штрафной ЦСКА.
'20
Шомуродов в одиночку развил ростовскую контратаку, Васину пришлось выбивать мяч на угловой.
'18
Фернандес с фланга выполнил кросс в штрафную «Ростова», но Чалов не успел к моменту.
'16
Потеряли ростовчане мяч у своей штрафной, но соперник за это не наказал.
'14
Бийол догнал мяч у лицевой линии и прострелил во вратарскую, но голкипер «Ростова» и ждал этого хода от «армейца».
'12
Обляков со стандарта с правого фланга закрутил мяч в штрафную, Бийол до мяча головой не дотянулся, а Песьяков успел сложиться и низ ворот перекрыл!
'9
'7
Обляков от угла поля выполнил подачу на ближнюю штангу, но с ней справились ростовчане.
'5
ЦСКА в позиционном нападении провёл время, но пока поперечные передачи не позволяют приблизиться к воротам.
'3
Песьяков справился с ударом в ближний угол, который исполнил Нисимура!
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию встречи на Кубок Матч Премьер: ЦСКА — «Ростов». Начало игры запланировано на 19:00 по московскому времени.