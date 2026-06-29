Над Россией сбили более 200 беспилотников. Военная операция, день 1587-й

Средства ПВО за ночь уничтожили 209 беспилотников над российскими регионами и акваториями Черного и Азовского морей. Все округа Херсонской области полностью или частично остались без света. Портал LSM сообщил, что Латвия и Украина совместно построят завод по производству беспилотников на границе с Россией и Белоруссией. «Газета.Ru» ведет хронику событий.