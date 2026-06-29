Над Россией сбили более 200 беспилотников. Военная операция, день 1587-й

Европейский союз обсуждает выделение нового кредита Украине на случай, если военный конфликт продолжится после 2027 года, объем средств может составить от €30 млрд до €45 млрд, заявил «Известиям» глава комитета парламентского сотрудничества Украина — ЕС в Европарламенте Пекка Товери.
Латвия и Украина совместно построят завод по производству беспилотников на границе с Россией и Белоруссией, об этом, как сообщает портал LSM, заявил премьер прибалтийской республики Андрис Кулбергс.
Украинцы должны готовиться к возможным отключениям света из-за аномальной жары, заявил гендиректор Yasno Сергей Коваленко.
Все округа Херсонской области полностью или частично остались без света, сообщил глава региона Владимир Сальдо.
🔴 Средства ПВО за ночь уничтожили 209 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Республикой Крым акваториями Азовского и Черного морей, сообщили в Минобороны РФ.
Сегодня 1587-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.