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Над Россией сбили более 200 беспилотников. Военная операция, день 1587-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1587-й день
Александр Полегенько/ТАСС

Средства ПВО за ночь уничтожили 209 беспилотников над российскими регионами и акваториями Черного и Азовского морей. Все округа Херсонской области полностью или частично остались без света. Портал LSM сообщил, что Латвия и Украина совместно построят завод по производству беспилотников на границе с Россией и Белоруссией. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Трансляция
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8:37

Европейский союз обсуждает выделение нового кредита Украине на случай, если военный конфликт продолжится после 2027 года, объем средств может составить от €30 млрд до €45 млрд, заявил «Известиям» глава комитета парламентского сотрудничества Украина — ЕС в Европарламенте Пекка Товери.

8:25

8:18

Латвия и Украина совместно построят завод по производству беспилотников на границе с Россией и Белоруссией, об этом, как сообщает портал LSM, заявил премьер прибалтийской республики Андрис Кулбергс.

8:12

Украинцы должны готовиться к возможным отключениям света из-за аномальной жары, заявил гендиректор Yasno Сергей Коваленко.

8:07

Все округа Херсонской области полностью или частично остались без света, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

8:04

🔴 Средства ПВО за ночь уничтожили 209 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Республикой Крым акваториями Азовского и Черного морей, сообщили в Минобороны РФ.

8:01

Сегодня 1587-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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