Как приготовить дубайский шоколад дома: пошаговый рецепт с фото и советами

Что такое дубайский шоколад, почему он стал мировым трендом и как сделать его своими руками

Дубайский шоколад всего за несколько лет превратился из локального десерта в мировой гастрономический хит. Миллионы просмотров в соцсетях сделали знаменитой плитку с густой фисташковой начинкой и хрустящим тестом катаифи. Несмотря на эффектный внешний вид, приготовить такой десерт дома не так уж сложно. Как сделать дубайский шоколад своими руками и чем заменить редкие ингредиенты — в материале «Газеты.Ru».

Что такое дубайский шоколад и почему он стал популярным

Дубайский шоколад — это шоколадная плитка с начинкой из фисташковой пасты, тахини и хрустящего теста катаифи. Необычное сочетание текстур стало его главной особенностью и быстро выделило десерт среди других сладостей.

Идея принадлежит предпринимательнице Саре Хамуде, которая во время беременности захотела объединить шоколад и фисташки в одном десерте. Для разработки рецепта она привлекла филиппинского шеф-повара Ноэля Катиса Омамалина. Мировую известность новинка получила благодаря соцсетям. Видео с разламыванием плитки и густой фисташковой начинкой набирали миллионы просмотров и превратили дубайский шоколад в один из главных гастрономических трендов последних лет.

Главный секрет популярности дубайского шоколада заключается в контрасте текстур, рассказала «Газете.Ru» шоколатье Наталия Вишнякова.

Секрет дубайского шоколада в удачном союзе контрастов — нежный корпус из шоколада встречается с хрустящей и ароматной восточной начинкой. Внутри используется необычное сочетание структур: тонкие нити обжаренного теста катаифи и фисташковая паста с насыщенным ореховым вкусом. Получается интересный контраст: хрустящее в нежном окружении. Наталия Вишнякова шоколатье

Популярности десерта добавила и его необычная подача. Стоит разломить плитку — и внутри открывается плотная фисташковая начинка с хрустящими нитями катаифи. Такой контраст цветов и текстур быстро сделал дубайский шоколад звездой соцсетей.

Какие ингредиенты нужны для дубайского шоколада

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Основа дубайского шоколада — качественный темный или молочный шоколад с высоким содержанием какао-масла. От него зависят вкус десерта, текстура и характерный глянцевый блеск плитки.

За узнаваемый ореховый вкус отвечает фисташковая паста . Именно она придает дубайскому шоколаду насыщенный зеленый оттенок и делает его непохожим на другие десерты.

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Еще один важный ингредиент — тахини , или кунжутная паста, популярная в кухнях Ближнего Востока. Она добавляет вкусу мягкость и легкие сливочно-ореховые нотки.

Фирменный хруст обеспечивает тесто катаифи — тонкие нити теста, напоминающие очень мелкую вермишель. После обжаривания они становятся золотистыми и создают тот самый контраст текстур, за который ценят дубайский шоколад.

Нутрициолог Юлианна Плискина объяснила «Газете.Ru», что наиболее ценными с точки зрения состава ингредиентами в этом десерте остаются фисташки и кунжут.

Фисташки — это источник растительного белка, клетчатки, витамина В6, калия, магния и антиоксидантов. Они способствуют более длительному насыщению по сравнению с десертами, содержащими только сахар и жир. Тахини содержит полезные ненасыщенные жиры, кальций и магний. Юлианна Плискина нутрициолог

Рецепт дубайского шоколада в домашних условиях

Ингредиенты:

* шоколад — 300 г;

* фисташковая паста — 150 г;

* тахини — 30–40 г;

* тесто катаифи — 100 г;

* сливочное или топленое масло — 20 г;

* щепотка соли;

* кардамон по желанию.

Перед началом работы подготовьте форму для шоколада и заранее отмерьте все ингредиенты. Основная часть процесса состоит из двух этапов: приготовления начинки и формирования шоколадной оболочки.

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Способ приготовления

1. Мелко нарежьте тесто катаифи.

2. Обжарьте его на сухой сковороде или с небольшим количеством масла до золотистого цвета.

3. Дайте остыть и смешайте с фисташковой пастой и тахини.

4. Добавьте щепотку соли, при желании — кардамон.

5. Растопите шоколад на водяной бане.

6. Покройте тонким слоем шоколада дно и стенки формы.

7. Уберите форму в холодильник на 10–15 минут, чтобы шоколад застыл.

8. Выложите подготовленную начинку.

9. Сверху залейте ее оставшимся шоколадом.

10. Поставьте десерт в холодильник на 30–40 минут до полного застывания.

Если есть возможность, шоколад лучше предварительно темперировать — то есть нагреть и охладить по специальной технологии. Благодаря этому плитка получится более блестящей, а при разломе будет приятно хрустеть.

«В домашнем исполнении сложно приготовить корпус, для этого нужны знания и навыки по темперированию шоколада», — предупредила Наталия Вишнякова.

Где купить тесто катаифи и чем его заменить

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Катаифи для приготовления дубайского шоколада можно найти в магазинах турецких, греческих и ближневосточных продуктов, крупных супермаркетах в отделах замороженных полуфабрикатов, специализированных кондитерских магазинах и на маркетплейсах. Чаще всего оно продается в замороженном виде, поэтому перед использованием его необходимо разморозить согласно инструкции производителя.

Если купить катаифи не удалось, можно воспользоваться альтернативами • тестом фило — листы нарезают очень тонкой соломкой и обжаривают до золотистого цвета; • тонкой вермишелью (например, кадайиф или капеллини) — после обжаривания она дает схожую хрустящую текстуру; • крошкой из слоеного теста или вафельной крошкой — менее аутентичный, но доступный вариант.

Стоит учитывать, что полностью повторить характерную текстуру дубайского шоколада без катаифи сложно: именно оно придает начинке узнаваемый воздушный хруст.

Частые ошибки при приготовлении и чем заменить редкие ингредиенты

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Чаще всего домашний дубайский шоколад не получается из-за перегрева . Если шоколад нагреть слишком сильно, он потеряет красивый блеск, а после застывания может покрыться белесым налетом.

Также многие допускают ошибки при приготовлении начинки:

* слишком сильно обжаривают катаифи;

* добавляют чрезмерно много масла;

* используют жидкую фисташковую пасту;

* делают излишне толстую шоколадную оболочку.

Если нужных продуктов под рукой не оказалось, рецепт можно адаптировать:

* заменить катаифи кукурузными хлопьями или вафельной крошкой;

* вместо фисташковой пасты взять пасту из кешью или миндаля;

* не добавлять тахини.

Но полностью повторить вкус оригинального десерта такие замены не позволят, отметила шоколатье.

Полезен ли дубайский шоколад

Из-за фисташек и тахини многие считают дубайский шоколад более полезной альтернативой обычным сладостям. Однако специалисты советуют смотреть на такой десерт без иллюзий.

Как объяснила нутрициолог Юлианна Плискина, записывать дубайский шоколад в категорию полезных продуктов не стоит.

Преимущество дубайского шоколада не в меньшей калорийности, а в более разнообразном составе. За счет фисташек и кунжута он содержит больше белка, пищевых волокон, витаминов группы В, магния, калия и антиоксидантов по сравнению с обычным молочным шоколадом. Однако это всe равно десерт, а не функциональный продукт для оздоровления организма. Юлианна Плискина нутрициолог

Однако главным образом дубайский шоколад остается сладостью, а не продуктом для восполнения витаминов.

530–550 ккал содержится в 100 граммах дубайского шоколада

Несмотря на ореховую начинку, большая часть калорий приходится на сахар и жиры. Поэтому по энергетической ценности дубайский шоколад сопоставим с классическим молочным.

Как сделать дубайский шоколад менее калорийным

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Тем, кто следит за питанием, нутрициолог советует немного изменить классический рецепт. Это поможет снизить энергетическую ценность десерта без заметной потери вкуса.

Эксперт рекомендует:

* выбирать темный шоколад с содержанием какао не менее 70%;

* уменьшить количество сахарного сиропа или сахарной пудры;

* увеличить долю фисташек и тахини;

* сократить количество теста катаифи;

* формировать небольшие порции весом 20–30 г.

«Такие изменения позволят снизить общую калорийность и одновременно увеличить содержание белка, клетчатки и микроэлементов», — отметила нутрициолог.

Советы по подаче, хранению и кому стоит ограничить такой десерт

Перед подачей дубайскому шоколаду стоит дать немного согреться: достаточно достать его из холодильника за 10–15 минут. Так ярче раскрываются вкус шоколада и аромат начинки.

Хранить десерт рекомендуется в герметичном контейнере. В холодильнике он остается свежим и сохраняет свою текстуру до двух недель.

Ограничить употребление дубайского шоколада стоит людям • с сахарным диабетом;

• с инсулинорезистентностью;

• с ожирением;

• с неалкогольной жировой болезнью печени;

• с аллергией на орехи или кунжут;

• с непереносимостью глютена и молочных продуктов.

Несмотря на эффектный внешний вид, дубайский шоколад вполне можно приготовить на домашней кухне. Освоив базовый рецепт, легко экспериментировать с начинкой, сочетая разные виды шоколада, орехов и специй.