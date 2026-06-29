Украина предложила воевать только в четырех регионах. Почему Россия на это не пойдет?

Владимир Путин сообщил, что с украинская сторона предложила ограничить ведение боевых действий только четырьмя регионами — Херсонской и Запорожской областями, а также Луганской Народной Республикой (ЛНР) и Донецкой Народной Республикой (ДНР). Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок оценил, что стоит за этими инициативами.

Украина предлагает ограничить ведение боевых действий четырьмя регионами — Херсонской и Запорожской областями, а также Луганской Народной Республикой (ЛНР) и Донецкой Народной Республикой (ДНР).

«Если мы пойдем на это, это даст возможность ВСУ снять свои войска из Николаевской области, Днепропетровской области, Харьковской и Сумской областей, а также с некоторых участков госграниц и перебросить эти подразделения в четыре выше названные региона», — заявил по этому поводу президент России, Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин в интервью автору ИС «Вести» Павлу Зарубину.

Кроме того, российский лидер отметил, что на Украине, «видимо, полагают, что это могло бы быть для них спасением», но спасать киевский режим «в наши планы не входит».

Почему Россия не примет предложение Украины

По большому счету, добавить к словам главы государства нечего, но, тем не менее, напомним некоторые азбучные истины оперативного искусства. Сегодня российская армия владеет стратегической инициативой и наступает по всем направлениям. ВСУ ведут сугубо оборонительные операции и действия.

Если речь идет об оборонительной операции, то командование ВСУ в сложившейся обстановке так или иначе вынуждено избрать тот или иной способ ведения операции (боевых действий), то есть остановится на одном из вариантов отражения наступления противника, его огневого поражения, разгрома вклинившихся группировок войск.

Основу обороны, как известно, составляют последовательное поражение противника огнем всех видов оружия, упорное удержание войсками важнейших рубежей и районов, разгром вклинившихся группировок противника контрударами (контратаками) на важнейших направлениях.

В случае вклинения противника соединения первого эшелона огнем всех видов должны остановить дальнейшее продвижение наступающих войск в глубину, и не допустить расширение прорыва в стороны флангов. На направление прорыва противника выдвигаются войска с неатакованных участков, резервы и подвижные отряды заграждений, они должны упорно оборонять все населенные пункты и отсечные позиции на флангах участков прорыва.

Обратим внимание на следующие ключевые положения оперативного искусства при ведении оборонительных действий — «на направление прорыва противника выдвигаются войска с неатакованных участков и резервы». Но выдвинуть те или иные части и соединения с неатакованных участков можно только в том случае, если противник не ведет в этих полосах (участках) активных наступательных действий.

А если неприятель атакует — то тут уже не до жиру, и что-либо перебросить на другое направление просто нет возможности. В этом случае дай Бог удержать занимаемые оборонительные рубежи. К тому же на войне бывает и такая ситуация, что направление второстепенного удара, где изначально планировалось вести только сковывающие действия, внезапно становится направлением главного удара, поскольку у атакующей стороны обозначился существенный успех, оборона противника оказалась легко прорванной и потребовалось срочно усилить свои войска, действующих на этом участке прорыва.

То есть война всегда область недостоверного, три четверти того, на чем строятся действия на войне, лежат в тумане неизвестности, как говорил прусский военный теоретик и историк, генерал-майор Карл Клаузевиц. И подчас до самого последнего момента неизвестно, на какое направление придется выдвигать с таким трудом (как правило) сформированные резервы.

Есть и весьма показательные примеры в военной истории, когда атакующая сторона лишала обороняющуюся возможности маневрировать резервами и снимать соединения с неатакованных участков. Это, в частности, общее наступление войск Антанты на Западном фронте в 1918 году, подобное морскому приливу, и «Десять сталинских ударов» в 1944 году.

По большому счету, предложение Киева об ограничении ведения боевых действий только четырьмя регионами достаточно однозначно свидетельствует об общем неблагополучии состояния дел в обороне страны. То есть способности удерживать линию фронта на всем ее протяжении (а это говорит о недостаточном боевом и численном составе ВСУ для решения этой задачи), отсутствии подготовленных резервов оперативного и оперативно-стратегического уровня, проблемами с созданием группировок войск для нанесения контрударов с целью восстановления положения на важнейших для ВСУ направлениях, недостатками с обеспечением фронта материальными средствами.

По этим причинам руководство в Киеве и приняло решение о переносе центра тяжести вооруженной борьбы в воздушную сферу, то есть массированным атакам беспилотными летательными аппаратами объектов в прифронтовой полосе и в глубине европейской части России.

Предложения украинского руководства об ограничении ведения боевых действий только четырьмя регионами выгодно только Киеву и не может ни при каких обстоятельствах быть одобрено Москвой.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).