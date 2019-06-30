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Трансляция
С конца
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'45+3
Свисток на перерыв!
'45+2
Пошла вторая из трёх добавленных минут.
'45+1
Адриано остаётся на поле! Пожалуй, этот эпизод тянул на обоюдное удаление, но судья расценил по-своему.
'45
Судьба Адриано пока под вопросом. Будет ли удаление? Судья общается с тренерами.
'43
'42
'42
'41
Много борьбы в игре, но не хватает острых моментов у ворот.
'40
Высокий прессинг применили красно-белые, но из-под него соперник всё-таки выбрался.
'38
Бакаев на входе в штрафную не смог обыграть Магнуссона, а затем сфолил на «армейском» защитнике.
'36
Теперь уже «Спартак» забрал игровую инициативу. Качельный футбол наблюдаем.
'35
Магнуссон хорошую длинную передачу выполнил к чужой штрафной, но Нисимура залез в положение вне игры.
'33
Фернандо с правого фланга выполнил навес, мяч пролетел через вратарскую ЦСКА, но так и не встретившись с игроками.
'31
Жиго возле бровки получил по ногам. Хватает в игре подобных мелких фолов.
'29
ЦСКА теперь уже задерживается в позиционном нападении.
'27
'26
ЦСКА долгой позиционной атакой пробует за счёт диагоналей расшатать оборону соперника.
'24
Пауза на водопой.
'23
Адриано откликнулся на заброс из глубины поля, но лайнсмен заметил офсайд у форварда «Спартака».
'22
'22
'22
Хорошую атаку с ходу провели «армейцы»! Бийол и Чалов нанесли свои удары, но всё завершилось лишь угловым.
'21
«Спартак» больше владеет мячом в последние минуты игры.
'19
Ломовицкий попал в офсайд после подачи Бакаева в его адрес.
'18
Обляков от угла поля выполнил навес, мяч заметался по штрафной, Нисимура нанёс удар — рядом с ближней штангой!
'16
Получил защитник «Спартака» нужную помощь. Возобновилась встреча.
'15
Джикия получил повреждение. Медики на поле. Пауза в игре.
'14
Бакаев упал в штрафной ЦСКА, но это явно не тянуло на пенальти.
'13
Ананидзе левым краем ворвался в чужую штрафную, но смогли «армейцы» коллективным отбором обезмячить соперника.
'11
Васин блокировал удар Бакаева из пределов штрафной площади!
'9
'7
'6
За второй «армейский» корнер взялся Обляков, но подача получилась слишком высокой.
'5
Не прошёл проникающий пас Кучаева в штрафную «Спартака», куда рванул Чалов.
'4
Право на угловой получили «армейцы». Обляков выполнил подачу в штрафную, Васин высоко выпрыгнул, но до мяча головой не дотянулся.
'3
Пока игра проходит без ворот. Мяч держится ближе к центру поля.
'1
Матч начался! Мяч с центра поля разыграли спартаковцы.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию встречи на Кубок Матч Премьер: «Спартак» — ЦСКА. Начало игры запланировано на 19:00 по московскому времени.