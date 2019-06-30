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Спартак М ЦСКА

Отпускное супердерби: ЦСКА спасается от «Спартака». LIVE

Онлайн-трансляция товарищеского матча «Спартак» — ЦСКА

«Спартак» и ЦСКА проводят товарищеский матч в рамках межсезонного турнира в Австрии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
2-й тур  |   30 июня 19:00   |  1 тайм
Спартак М
1:1
ЦСКА
Стадион «Шпортплац ТСВ Пёллау», Пёллау | Главный судья: Александер Харкам (Австрия)
Бакаев 7'
Ломовицкий 9'
Адриано 42'
Шарлия 12'
Ломовицкий 27' (авт)
Набабкин 42'
Набабкин 44'
Подробная статистика матча
Основные составы
32 (в)   Артём Ребров
2 (з)   Самуэль Жиго
6 (з)    Айртон
14 (з)   Георгий Джикия 22'
92 (з)   Николай Рассказов
10 (п)   Зелимхан Бакаев 7'
11 (п)   Лукас Фернандо
27 (п)   Александр Ломовицкий 9' 27'
47 (п)   Роман Зобнин
49 (п)   Джано Ананидзе
12 (н)   Луис Адриано 42'
1 (в)   Илья Помазун
23 (з)   Хёрдур Магнуссон
31 (з)   Звонимир Шарлия 12'
5 (з)   Виктор Васин
14 (з)   Кирилл Набабкин 42' 44'
98 (п)   Иван Обляков
7 (п)   Ильзат Ахметов
29 (п)   Яка Бийол
20 (п)   Константин Кучаев
19 (н)   Такума Нисимура
9 (н)   Фёдор Чалов
Запасной состав
98 (в)   Александр Максименко
29 (з)   Илья Кутепов 22'
56 (з)   Илья Гапонов
39 (з)   Павел Маслов
38 (з)   Андрей Ещенко
7 (п)   Аяз Гулиев
54 (п)   Наиль Умяров
15 (п)   Максим Глушенков
87 (п)   Солтмурад Бакаев
94 (п)   Софьян Ханни
22 (п)   Михаил Игнатов
88 (п)   Александр Ташаев
19 (н)   Эсекьель Понсе
37 (н)   Георгий Мелкадзе
22 (в)   Георгий Кырнац
3 (з)   Никита Чернов
71 (п)   Наяир Тикнизян
59 (п)   Тигран Аванесян
85 (п)   Данила Янов
87 (п)   Константин Марадишвили
(п)   Кристиян Бистрович
18 (н)   Лассана Н'Диайе
65 (н)   Илья Востриков
Удары
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По воротам:
В створ:
Владение мячом
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Удары
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По воротам:
В створ:
Владение мячом
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  • Офсайды
  • Нарушения
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Трансляция
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'45+3
Свисток на перерыв!
'45+2
Пошла вторая из трёх добавленных минут.
'45+1
Адриано остаётся на поле! Пожалуй, этот эпизод тянул на обоюдное удаление, но судья расценил по-своему.
'45
Судьба Адриано пока под вопросом. Будет ли удаление? Судья общается с тренерами.
'43
И снова стычка Набабкина и Адриано! Первый ударил сзади, а второй отмахнулся. Кирилл удалён за второй «горчичник».
'42
Рефери с помощью жёлтых карточек успокоил игроков.
'42
Набабкин и Адриано повздорили.
'41
Много борьбы в игре, но не хватает острых моментов у ворот.
'40
Высокий прессинг применили красно-белые, но из-под него соперник всё-таки выбрался.
'38
Бакаев на входе в штрафную не смог обыграть Магнуссона, а затем сфолил на «армейском» защитнике.
'36
Теперь уже «Спартак» забрал игровую инициативу. Качельный футбол наблюдаем.
'35
Магнуссон хорошую длинную передачу выполнил к чужой штрафной, но Нисимура залез в положение вне игры.
'33
Фернандо с правого фланга выполнил навес, мяч пролетел через вратарскую ЦСКА, но так и не встретившись с игроками.
'31
Жиго возле бровки получил по ногам. Хватает в игре подобных мелких фолов.
'29
ЦСКА теперь уже задерживается в позиционном нападении.
'27
ГОЛ! Бийол с левого края прострелил во вратарскую, Айртон мяч старался вынести, но попал в Ломовицкого, от груди которого мяч отрикошетил в ворота!
'26
ЦСКА долгой позиционной атакой пробует за счёт диагоналей расшатать оборону соперника.
'24
Пауза на водопой.
'23
Адриано откликнулся на заброс из глубины поля, но лайнсмен заметил офсайд у форварда «Спартака».
'22
Кутепов на поле.
'22
Джикия всё-таки не может продолжить матч. Вынужденная замена у красно-белых.
'22
Хорошую атаку с ходу провели «армейцы»! Бийол и Чалов нанесли свои удары, но всё завершилось лишь угловым.
'21
«Спартак» больше владеет мячом в последние минуты игры.
'19
Ломовицкий попал в офсайд после подачи Бакаева в его адрес.
'18
Обляков от угла поля выполнил навес, мяч заметался по штрафной, Нисимура нанёс удар — рядом с ближней штангой!
'16
Получил защитник «Спартака» нужную помощь. Возобновилась встреча.
'15
Джикия получил повреждение. Медики на поле. Пауза в игре.
'14
Бакаев упал в штрафной ЦСКА, но это явно не тянуло на пенальти.
'13
Ананидзе левым краем ворвался в чужую штрафную, но смогли «армейцы» коллективным отбором обезмячить соперника.
'11
Васин блокировал удар Бакаева из пределов штрафной площади!
'9
Ломовицкий за грубую игру получил жёлтую карточку.
'7
ГОЛ! Айртон с левого фланга выполнил подачу во вратарскую, Магнуссон казалось был первым на мяче, но не смог его вынести, чем и воспользовался Бакаев, пробивший в упор точно в цель!
'6
За второй «армейский» корнер взялся Обляков, но подача получилась слишком высокой.
'5
Не прошёл проникающий пас Кучаева в штрафную «Спартака», куда рванул Чалов.
'4
Право на угловой получили «армейцы». Обляков выполнил подачу в штрафную, Васин высоко выпрыгнул, но до мяча головой не дотянулся.
'3
Пока игра проходит без ворот. Мяч держится ближе к центру поля.
'1
Матч начался! Мяч с центра поля разыграли спартаковцы.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию встречи на Кубок Матч Премьер: «Спартак» — ЦСКА. Начало игры запланировано на 19:00 по московскому времени.