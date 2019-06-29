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Уругвай Перу

Надежда на Суареса: Уругвай сражается с Перу за полуфинал. LIVE

Онлайн-трансляция матча 1/4 финала Кубка Америки Уругвай — Перу

Сборные Уругвая и Перу по футболу встречаются в четвертьфиналом матче Кубка Америки — 2019. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
1/4 финала  |   29 июня 22:00   |  1 тайм
Уругвай
0:0
Перу
Стадион «Арена Фонте-Нова - Отавиу Мангабэйра», Салвадор | Главный судья: Вилтон Сампайо (Бразилия)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Фернандо Муслера
4 (з)   Джованни Гонсалес
3 (з)   Диего Годин
22 (з)   Мартин Касерес
2 (з)   Хосе Мария
10 (п)   Хиорхьян де
8 (п)   Наитан Нандес
6 (п)   Родриго Бентанкур
15 (п)   Федерико Вальверде
21 (н)   Эдинсон Кавани
9 (н)   Луис Суарес
1 (в)   Педро Гальесе
15 (з)   Карлос Самбрано
17 (з)   Луис Адвинкула
6 (з)   Мигель Трауко
2 (з)   Луис Абрам
20 (п)   Эдисон Флорес
18 (п)   Андре Каррильо
19 (п)   Йосимар Йотун
8 (п)   Кристиан Куэва
13 (п)   Ренато Тапиа
9 (н)   Хосе Паоло
Запасной состав
23 (в)   Мартин Сильва
12 (в)   Мартин Кампанья
19 (з)   Себастьян Коатес
7 (п)   Николас Лодейро
14 (п)   Лукас Торрейра
13 (п)   Марсело Сараччи
17 (п)   Диего Лашальт
16 (п)   Гастон Перейро
11 (н)   Кристиан 
18 (н)   Максимилиано Гомес
20 (н)   Хонатан Родригес
21 (в)   Патрисио Альварес
12 (в)   Карлос Каседа
5 (з)   Мигель Араухо
3 (з)   Альдо Корсо
4 (з)   Андресон Сантамария
22 (з)   Александер Кальенс
7 (п)   Хосепмир Бальон
23 (п)   Кристофер Гонсалес
16 (п)   Хесус Претель
14 (н)   Анди Поло
11 (н)   Рауль Руидиас
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'21

Корнер перуанцев ни к чему не привел.

'20

Герреро! Обыграл уже на входе во вратарскую Гонсалеса, но в последний момент успел подстраховать и выбить на угловой Хименес.

'19

И хотя «селесте» создали в последние минуты пару опасных подходов с правого края, в целом игра все равно равная и очень закрытая.

'17

Опять Нандес зажигает! Ворвался с правой стороны в штрафную и хотел ударить сам, но успел защитник в подкате помешать сделать выстрел опасным. Мяч в руках у Гальесе. А можно было отпасовать Кавани или Суаресу на убой...

'15

Момент! Нандес разобрался на фланге, Вальверде подхватил мяч и навесил в центр штрафной, откуда головой бил Суарес! Немного перевисел в воздухе и встретился с мячом уже на снижении, из-за чего пустил снаряд выше створа.

'13

Довольно равное и абсолютно безмоментное начало встречи мы наблюдаем.

'11

Адвинкула по своему правому флангу протащил мяч и делал подачу, но подключившийся с другой стороны Трауко обработать мяч не сумел.

'9

Безобразная подача: слишком высокая и слабая, еще и прямо в точку, где был Диего Годин. Ну, он снял, само собой.

'8

Герреро проткнул мяч мимо Хосе-Марии Хименеса и наткнулся на ногу защитника. Больно обоим, но штрафной в сторону Уругвая. Удар отсюда вряд ли последует, но точка для подачи отменная.

'7

Да, конечно же, к вопросу об оптимальности состава Уругвая — по ходу турнира выбыл защитник «Милана» Диего Лаксальт, это потеря стартового игрока, конечно же.

'5

Суарес развернулся с мячом на левом фланге и сразу же подал в штрафную на набегавшего Кавани, но на выходе был спокоен Гальесе.

'3

Подача в штрафную из глубины с этого стандарта не привела к удару. Перуанские защитники были надежны.

'2

Первыми в атаку сходили перуанцы, но без какого-либо успеха. После этого уже «селесте» закинули мяч на чужую половину, и там Кавани рухнул после соприкосновения локтя защитника со своей спиной.

'1

Поеееехали! Матч начался.

22:01

У перуанцев не играет получивший травму Фарфан, а вот состав Уругвая в целом оптимален. Это последний четвертьфинал этого Кубка Америки, три полуфиналиста уже известны.В первом полуфинале сыграют Бразилия с Аргентиной, во втором Чили встретится с победителем этого матча.

22:00

А вот состав сборной Перу:

Гальесе — Адвинкула, Абрам, Самбрано, Трауко — Йотун, Тапия — Каррильо, Куэва, Флорес — Герреро.

21:55

Вот в каких составах сегодня выйдут на поле команды. Стартовая расстановка Уругвая:

Муслера — Гонсалес, Хименес, Годин, Касерес — Нандес, Бентанкур, Вальверде, де Арраскета — Суарес, Кавани.

21:50

Игра начнется в 22.00 по московскому времени.

21:45

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Представляем текстовую трансляцию четвертьфинального матча Кубка Америки между Уругваем и Перу.