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Корнер перуанцев ни к чему не привел.
И хотя «селесте» создали в последние минуты пару опасных подходов с правого края, в целом игра все равно равная и очень закрытая.
Довольно равное и абсолютно безмоментное начало встречи мы наблюдаем.
Адвинкула по своему правому флангу протащил мяч и делал подачу, но подключившийся с другой стороны Трауко обработать мяч не сумел.
Безобразная подача: слишком высокая и слабая, еще и прямо в точку, где был Диего Годин. Ну, он снял, само собой.
Герреро проткнул мяч мимо Хосе-Марии Хименеса и наткнулся на ногу защитника. Больно обоим, но штрафной в сторону Уругвая. Удар отсюда вряд ли последует, но точка для подачи отменная.
Да, конечно же, к вопросу об оптимальности состава Уругвая — по ходу турнира выбыл защитник «Милана» Диего Лаксальт, это потеря стартового игрока, конечно же.
Суарес развернулся с мячом на левом фланге и сразу же подал в штрафную на набегавшего Кавани, но на выходе был спокоен Гальесе.
Подача в штрафную из глубины с этого стандарта не привела к удару. Перуанские защитники были надежны.
Первыми в атаку сходили перуанцы, но без какого-либо успеха. После этого уже «селесте» закинули мяч на чужую половину, и там Кавани рухнул после соприкосновения локтя защитника со своей спиной.
У перуанцев не играет получивший травму Фарфан, а вот состав Уругвая в целом оптимален. Это последний четвертьфинал этого Кубка Америки, три полуфиналиста уже известны.В первом полуфинале сыграют Бразилия с Аргентиной, во втором Чили встретится с победителем этого матча.
А вот состав сборной Перу:
Гальесе — Адвинкула, Абрам, Самбрано, Трауко — Йотун, Тапия — Каррильо, Куэва, Флорес — Герреро.
Вот в каких составах сегодня выйдут на поле команды. Стартовая расстановка Уругвая:
Муслера — Гонсалес, Хименес, Годин, Касерес — Нандес, Бентанкур, Вальверде, де Арраскета — Суарес, Кавани.
Игра начнется в 22.00 по московскому времени.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Представляем текстовую трансляцию четвертьфинального матча Кубка Америки между Уругваем и Перу.