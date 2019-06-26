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Трансляция
С конца
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'18
Не получила развития московская атака через центр — мяч был потерян на подступах к чужой штрафной.
'16
Чернову досталось по ногам. В таких турнирах главное — обойтись без травм.
'14
Глушенков сместился с правого фланга в центр, поискал обострение, но пас в штрафную соперника получился неточным.
'13
Попов ворвался в штрафную и в падении прострелил от лицевой линии — Максименко во вратарской мяч забрал в руки.
'12
Гапонов попал под прессинг, пришлось защитнику красно-белых выбивать мяч в аут.
'11
Глушенков открывался в ростовской штрафной, но передача верхом на него не прошла.
'9
«Спартак» поиграл немного без мяча, а теперь пробует наладить позиционное нападение.
'7
Песьяков прочитал заброс мяча из глубины поля в штрафную «Ростова». Надёжно вратарь южан сыграл на выходе из ворот.
'5
Слышна поддержка болельщиков «Спартака», которые прибыли в австрийский городок Пёллау.
'3
'2
Первая атака «Ростова» завершилась пасом в офсайд — Сигурдарсон залез за линию обороны соперника.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию встречи на Кубок Матч Премьер: «Ростов» — «Спартак». Начало игры запланировано на 19:00 по московскому времени.