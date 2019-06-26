Ростов Спартак М

Оправдаться за провал: «Спартак» пропустил от «Ростова». LIVE

Онлайн-трансляция товарищеского матча «Ростов» — «Спартак»

Московский «Спартак» встречается с «Ростовом» в рамках товарищеского матча. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
1-й тур  |   26 июня 19:00   |  1 тайм
Ростов
1:0
Спартак М
Стадион «Шпортплац ТСВ Пёллау», Пёллау | Главный судья: Себастьян Гисхамер (Австрия)
Полоз 3'
Подробная статистика матча
Основные составы
30 (в)   Сергей Песьяков
4 (з)   Дмитрий Чистяков
5 (з)   Деннис Хаджикадунич
25 (з)   Арсений Логашов
28 (з)   Евгений Чернов
16 (з)   Хорен Байрамян
15 (п)   Данил Глебов
12 (п)   Александр Саплинов
8 (п)   Ивелин Попов
10 (н)   Дмитрий Полоз 3'
9 (н)   Бьорн Сигурдарсон
98 (в)   Александр Максименко
6 (з)    Айртон
29 (з)   Илья Кутепов
38 (з)   Андрей Ещенко
56 (з)   Илья Гапонов
7 (п)   Аяз Гулиев
15 (п)   Максим Глушенков
54 (п)   Наиль Умяров
49 (п)   Джано Ананидзе
9 (н)    Зе
37 (н)   Георгий Мелкадзе
Запасной состав
79 (в)   Даниил Фролкин
(в)   Алексей Березин
6 (з)   Рагнар Сигурдссон
81 (з)   Михаил Осинов
(з)   Артём Мамин
7 (п)   Роман Ерёменко
11 (п)   Алексей Ионов
71 (п)   Дмитрий Вебер
84 (п)   Александр Гацкан
51 (п)   Евгений Черкес
(п)   Владимир Медведь
14 (н)   Эльдор Шомуродов
(н)   Ричи Эннин
32 (в)   Артём Ребров
92 (з)   Николай Рассказов
2 (з)   Самуэль Жиго
14 (з)   Георгий Джикия
25 (п)   Лоренсо Мельгарехо
94 (п)   Софьян Ханни
11 (п)   Лукас Фернандо
22 (п)   Михаил Игнатов
27 (п)   Александр Ломовицкий
88 (п)   Александр Ташаев
87 (п)   Солтмурад Бакаев
47 (п)   Роман Зобнин
12 (н)   Луис Адриано
19 (н)   Эсекьель Понсе
Самоечитаемое
Трансляция
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'18
Не получила развития московская атака через центр — мяч был потерян на подступах к чужой штрафной.
'16
Чернову досталось по ногам. В таких турнирах главное — обойтись без травм.
'14
Глушенков сместился с правого фланга в центр, поискал обострение, но пас в штрафную соперника получился неточным.
'13
Попов ворвался в штрафную и в падении прострелил от лицевой линии — Максименко во вратарской мяч забрал в руки.
'12
Гапонов попал под прессинг, пришлось защитнику красно-белых выбивать мяч в аут.
'11
Глушенков открывался в ростовской штрафной, но передача верхом на него не прошла.
'9
«Спартак» поиграл немного без мяча, а теперь пробует наладить позиционное нападение.
'7
Песьяков прочитал заброс мяча из глубины поля в штрафную «Ростова». Надёжно вратарь южан сыграл на выходе из ворот.
'5
Слышна поддержка болельщиков «Спартака», которые прибыли в австрийский городок Пёллау.
'3
ГОЛ! Получил Полоз передачу у чужой штрафной, немного продвинулся вперёд, качнул Кутепова и пробил — мяч от ноги спартаковского защитника залетел в ближний угол ворот! Дмитрий участвует на турнире, не подписав ещё контракт с «Ростовом».
'2
Первая атака «Ростова» завершилась пасом в офсайд — Сигурдарсон залез за линию обороны соперника.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию встречи на Кубок Матч Премьер: «Ростов» — «Спартак». Начало игры запланировано на 19:00 по московскому времени.