'3

ГОЛ! Получил Полоз передачу у чужой штрафной, немного продвинулся вперёд, качнул Кутепова и пробил — мяч от ноги спартаковского защитника залетел в ближний угол ворот! Дмитрий участвует на турнире, не подписав ещё контракт с «Ростовом».