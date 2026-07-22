Давил людей БМП в Мариуполе и получил меч королевы. Чем известен новый главком ВСУ Драпатый

Владимир Зеленский объявил Михаила Драпатого новым главнокомандующим ВСУ. На посту он сменит Александра Сырского, уволенного «под давлением» протестных акций в поддержку экс-министра обороны Михаила Федорова. Чем известен новый главком — в материале «Газеты.Ru».

Новым главнокомандующим ВСУ станет генерал-майор Михаил Драпатый, заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении в Telegram. Драпатый сменит на посту Александра Сырского, который командовал ВСУ с 2024 года.

«Значительный путь пройден, защита Украины продолжается, и нужно достойное отношение к каждому воину. Я благодарен Александру Сырскому и каждому нашему воину за сильные фронтовые позиции Украины. Я благодарен Михаилу Драпатому за именно такой взгляд <...> Желание у всех нас одно – победы», — подчеркнул глава государства.

Также он намекнул на замену начальника украинского генштаба Андрея Гнатова.

Александр Сырский уже опубликовал в Telegram «прощальное» заявление, в котором отметил, что передает Драпатому «армию в состоянии наступления».

«Я передаю своему преемнику армию, которая не только держит оборону, но и находится в состоянии наступления — с инициативой, структурой, людьми, знающими, как бить врага. И я искренне надеюсь, что это наступление будет продолжено. Все для этого есть», — написал он.

При этом Сырский заявил, что продолжит службу в ВСУ в другом качестве: «Моя работа – война. Должности меняются, а этот принцип нет».

Кто такой Михаил Драпатый?

Михаил Драпатый родился 21 ноября 1982 года в Каменце-Подольском Хмельницкой области. После школы он поступил в Харьковский институт танковых войск и окончил его в 2004 году.

Военную службу Драпатый начал в 72-й отдельной механизированной бригаде. В 2014 году он командовал батальоном, военнослужащие которого таранили возведенные противниками майдана баррикады в Мариуполе на БМП. Кадры, на которых бронемашина под командованием Драпатого наезжает на людей, позже публиковали очевидцы в соцсетях.

В ноябре 2016 года Следственный комитет РФ начал уголовное преследование Драпатого из-за артиллерийских обстрелов объектов гражданской инфраструктуры ДНР с применением тяжелого вооружения. 22 сентября 2023 года МВД России объявило его в розыск.

С августа 2016 года по август 2019 года Драпатый командовал 58-й отдельной мотопехотной бригадой, базировавшейся в Конотопе. Затем он поступил в Национальный университет обороны Украины, где учился два года. 18 июня 2021 года на выпускной церемонии посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс вручила ему переходный меч королевы как лучшему выпускнику оперативно-стратегического уровня. Тогда Драпатый подвергся критике после появления в СМИ его фото, где он в парадной форме встает перед Симмонс на колени и целует переданный ему меч.

В 2021 году Драпатому присвоили звание бригадного генерала. К началу 2022 года он занимал пост заместителя командующего Объединенными силами ВСУ по подготовке войск. В 2023-м военного назначили командующим Одесской оперативно-стратегической группировкой. А в феврале 2024-го он стал заместителем начальника Генерального штаба по вопросам военной подготовки.

В ноябре 2024 года Драпатый возглавил Сухопутные войска Украины, однако 1 июня 2025-го подал заявление об отставке. Через два дня его освободили от этой должности и назначили командующим Объединенными силами ВСУ.

Конфликты в ВСУ

На Украине Драпатый считается неформальным лидером «внутриармейской оппозиции», которая противостояла Сырскому. Как рассказал недавно уволенный с поста главы минобороны Михаил Федоров, Сырский выносил Драпатому не менее трех служебных выговоров.

Кроме того, после увольнения Федорова Драпатый одним из первых выступил в поддержку экс-министра. Федоров лишился должности при формировании нового украинского правительства, в числе причин его увольнения СМИ называли провал реформы мобилизации и конфликт с Сырским. Сам экс-министр подтвердил, что имел разногласия с руководством ВСУ: по словам, военное командование блокировало инициативы его команды, а его отставка была требованием руководства Вооруженных сил.

Митинг в Киеве против решения Владимира Зеленского уволить министра обороны Михаила Федорова, 17 июля 2026 года Efrem Lukatsky/AP

При этом увольнение Федорова вызвало волну протестов на Украине, которые СМИ окрестили «картонным майданом». ВКиеве и других украинских городах, включая Львов, Харьков, Одессу, Днепр и Черновцы, проходили акции в поддержку бывшего министра. В украинской столице его сторонники — в основном молодежь — собирались на площади в центре города с самодельными плакатами с лозунгами в поддержку Федорова и за отставку Сырского.

Как отмечает «Страна.ua» решение президента о смене главкома ВСУ было принято «под давлением акций протеста в Украине и западных СМИ». Федорову же Зеленский предложил новую должность, связанную с развитием технологической составляющей Украины. Однако тот, по данным Financial Times, отверг предложения и дал понять, что согласен только на возвращение на пост главы минобороны.