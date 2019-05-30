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Трансляция
С конца
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'60
'60
'59
Шалаев из центрального круга сделал заброс в штрафную, Беленов выбежал из ворот и забрал мяч.
'57
Ещё шанс забить у «Уфы»! Игбун достал мяч у лицевой и навесил во вратарскую, Вобмергар из убойной позиции не попал головой по воротам!
'56
Момент! Кротов на рывке ушёл от соперника и прострелил во вратарскую, Вомбергар пробил в падении через себя — Смирнов ногой отразил мяч!
'54
'54
'52
Пауревич с правого края вошёл в штрафную, но запутался в своих ногах и потерял мяч.
'50
Томичи убежали в контратаку, Ставпец на подступах к штрафной наткнулся на двух соперников и потерял мяч.
'48
Живоглядов едва не травмировался, пытаясь догнать уходящий мяч. Но вроде бы всё в порядке, поднялся Дмитрий.
'46
Стартовал второй тайм!
'45
Перерыв! 1:0 в пользу «Уфы» после 45 минут. Единственный гол на счету Игбуна, который замкнул подачу Йокича. «Томь» действовала от обороны и ничего опасного в атаке не создала. Посмотрим, как пойдёт игра после перерыва.
'44
'42
Абдулавов неожиданно решился на удар с дальней дистанции — получилось слишком высоко.
'40
Игбун на скорости прорвался по левому флангу, дошёл до штрафного и пробил! Мяч ушёл намного выше створа.
'38
После забитого гола скорости немного подросли, поактивнее пошла игра, стало больше ударов.
'36
Вомбергар выиграл борьбу в воздухе и сделал скидку на радиус штрафной, Игбун в касание не попал в дальний угол!
'34
Уфимцы едва не привезли себе неприятности. Ставпец пошёл в прессинг на Беленова — голкипер успел выбить мяч в аут.
'32
Момент у «Уфы»! Кротов хлёстко пробил из-за пределов штрафной, мяч прошёл чуть выше перекладины!
'30
Гасилин отметился ударом метров с 30, Беленов сложился и забрал мяч.
'28
'26
Живоглядов подключился к атаке и получил болезненный удар по ногам. Пауза в игре.
'24
Игбун с левого края вырезал подачу на дальний угол вратарской, Смирнов в высоченном прыжке перевёл мяч на угловой.
'22
Хозяева разыграли комбинацию перед штрафной, Игбун мощно пробил и попал в защитника. Угловой для «Уфы».
'20
Жарко в Уфе, +26 градусов. Скорости невысокие на поле.
'18
Кротов технично разобрался с двумя соперниками, дошёл до штрафной, наткнулся на третьего и потерял мяч.
'16
Гости провели атаку правым флангом, Ставпец завозился и не сумел навесить в штрафную.
'14
Томичи отодвинули игру от своих ворот, в центр поля перешла борьба. И пока нет ударов по воротам.
'12
Пенчиков из аута сделал заброс во вратарскую, Никитин выиграл борьбу у Абдулавова и выбил мяч в сторону.
'10
Сибиряки огрызнулись контратакой, Абдулавов приложился с дальней дистанции — получилось слишком неудачно.
'8
Не держится мяч у «Томи», гости всей командой вынуждены отойти к собственной штрафной.
'6
Игбун промчался по левому флангу и вырезал подачу в штрафную, Бугаев выиграл позицию и выбил мяч в сторону.
'5
Круговой из глубины сделал заброс вперёд, Эдиев поставил корпус и не пустил к мячу Кротова.
'4
Уфимцы много владеют мячом на стартовых минутах. Есть преимущество у команды Вадима Евсеева.
'2
Ванек с углового навесил на ближний угол вратарской, Пауревич сложился и пробил головой — промах.
'1
Матч стартовал! Уфимцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого переходного матча за право играть в РПЛ: «Уфа» — «Томь». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.