'45

Перерыв! 1:0 в пользу «Уфы» после 45 минут. Единственный гол на счету Игбуна, который замкнул подачу Йокича. «Томь» действовала от обороны и ничего опасного в атаке не создала. Посмотрим, как пойдёт игра после перерыва.