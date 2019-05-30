Уфа Томь

Битва за элиту: «Уфа» обыгрывает «Томь». LIVE

Онлайн переходного матча за право выступить в РПЛ «Уфа» — «Томь»

«Уфа» встречается с «Томью» в рамках первого переходного матч за право сыграть в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Переходные матчи. 1-й матч  |   30 мая 17:00   |  2 тайм
Уфа
1:0
Томь
Стадион «Нефтяник», Уфа | Главный судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Игбун 28'
Смирнов 44'
Подробная статистика матча
Основные составы
31 (в)   Александр Беленов
33 (з)   Александр Сухов
4 (з)   Алексей Никитин
17 (з)   Дмитрий Живоглядов
5 (з)   Боян Йокич
27 (з)   Йонуц Неделчяру
19 (п)   Иван Пауревич 54'
6 (п)   Веролюб Салатич
57 (н)   Вячеслав Кротов
44 (н)   Сильвестр Игбун 28'
32 (н)   Андрес Вомбергар
1 (в)   Олег Смирнов 44'
3 (з)   Исмаил Эдиев
8 (з)   Роман Бугаев
5 (з)   Алексей Шумских
23 (з)   Даниил Пенчиков
24 (з)   Никита Каккоев
61 (п)   Александр Ставпец
18 (п)   Олег Шалаев
78 (п)   Николай Калинский
99 (н)   Исламнур Абдулавов 60'
11 (н)   Алексей Гасилин
Запасной состав
16 (в)   Юрий Шафинский
8 (з)   Кэтэлин Карп 54'
3 (з)   Павел Аликин
15 (з)   Александр Пуцко
13 (п)   Азамат Засеев
77 (п)   Азер Алиев
87 (п)   Игорь Безденежных
9 (п)   Ондржей Ванек
29 (п)   Оливье Тилл
7 (п)   Дмитрий Сысуев
11 (п)   Ловро Бизяк
42 (в)   Александр Мелихов
27 (з)   Роман Мануйлов
39 (з)   Василий Запрягаев
10 (п)   Максим Андреев
14 (п)   Антон Макурин
7 (п)   Дмитрий Сасин
75 (п)   Иван Андреев
17 (н)   Ислам Тлупов 60'
90 (н)   Станислав Крапухин
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Трансляция
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'60
Кудряшов появился на поле.
'60
Абдулавов заменён.
'59
Шалаев из центрального круга сделал заброс в штрафную, Беленов выбежал из ворот и забрал мяч.
'57
Ещё шанс забить у «Уфы»! Игбун достал мяч у лицевой и навесил во вратарскую, Вобмергар из убойной позиции не попал головой по воротам!
'56
Момент! Кротов на рывке ушёл от соперника и прострелил во вратарскую, Вомбергар пробил в падении через себя — Смирнов ногой отразил мяч!
'54
Карп вышел вместо Пауревича.
'54
Замену провёл Вадим Евсеев.
'52
Пауревич с правого края вошёл в штрафную, но запутался в своих ногах и потерял мяч.
'50
Томичи убежали в контратаку, Ставпец на подступах к штрафной наткнулся на двух соперников и потерял мяч.
'48
Живоглядов едва не травмировался, пытаясь догнать уходящий мяч. Но вроде бы всё в порядке, поднялся Дмитрий.
'46
Стартовал второй тайм!
'45
Перерыв! 1:0 в пользу «Уфы» после 45 минут. Единственный гол на счету Игбуна, который замкнул подачу Йокича. «Томь» действовала от обороны и ничего опасного в атаке не создала. Посмотрим, как пойдёт игра после перерыва.
'44
Смирнов кулаками отразил мяч после подачи Йокича. Голкипер тут же поднялся и что-то на эмоциях высказал арбитру. Жёлтая карточка.
'42
Абдулавов неожиданно решился на удар с дальней дистанции — получилось слишком высоко.
'40
Игбун на скорости прорвался по левому флангу, дошёл до штрафного и пробил! Мяч ушёл намного выше створа.
'38
После забитого гола скорости немного подросли, поактивнее пошла игра, стало больше ударов.
'36
Вомбергар выиграл борьбу в воздухе и сделал скидку на радиус штрафной, Игбун в касание не попал в дальний угол!
'34
Уфимцы едва не привезли себе неприятности. Ставпец пошёл в прессинг на Беленова — голкипер успел выбить мяч в аут.
'32
Момент у «Уфы»! Кротов хлёстко пробил из-за пределов штрафной, мяч прошёл чуть выше перекладины!
'30
Гасилин отметился ударом метров с 30, Беленов сложился и забрал мяч.
'28
ГОЛ! Йокич со штрафного вырезал подачу во вратарскую, Игбун выиграл позицию и головой переправил мяч в сетку ворот!
'26
Живоглядов подключился к атаке и получил болезненный удар по ногам. Пауза в игре.
'24
Игбун с левого края вырезал подачу на дальний угол вратарской, Смирнов в высоченном прыжке перевёл мяч на угловой.
'22
Хозяева разыграли комбинацию перед штрафной, Игбун мощно пробил и попал в защитника. Угловой для «Уфы».
'20
Жарко в Уфе, +26 градусов. Скорости невысокие на поле.
'18
Кротов технично разобрался с двумя соперниками, дошёл до штрафной, наткнулся на третьего и потерял мяч.
'16
Гости провели атаку правым флангом, Ставпец завозился и не сумел навесить в штрафную.
'14
Томичи отодвинули игру от своих ворот, в центр поля перешла борьба. И пока нет ударов по воротам.
'12
Пенчиков из аута сделал заброс во вратарскую, Никитин выиграл борьбу у Абдулавова и выбил мяч в сторону.
'10
Сибиряки огрызнулись контратакой, Абдулавов приложился с дальней дистанции — получилось слишком неудачно.
'8
Не держится мяч у «Томи», гости всей командой вынуждены отойти к собственной штрафной.
'6
Игбун промчался по левому флангу и вырезал подачу в штрафную, Бугаев выиграл позицию и выбил мяч в сторону.
'5
Круговой из глубины сделал заброс вперёд, Эдиев поставил корпус и не пустил к мячу Кротова.
'4
Уфимцы много владеют мячом на стартовых минутах. Есть преимущество у команды Вадима Евсеева.
'2
Ванек с углового навесил на ближний угол вратарской, Пауревич сложился и пробил головой — промах.
'1
Матч стартовал! Уфимцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого переходного матча за право играть в РПЛ: «Уфа» — «Томь». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.