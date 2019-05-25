онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Барселона Валенсия

Испанский дубль: «Барселона» сражается с «Валенсией». LIVE

Онлайн-трансляция матча финала Кубка Испании «Барселона» — «Валенсия»

«Барселона» и «Валенсия» встречаются в финальном матче Кубка Испании сезона-2018/19. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Финал  |   25 мая 22:00   |  1 тайм
Барселона
0:0
Валенсия
Стадион «Бенито Вильямарин», Севилья | Главный судья: Альберто Ундиано Мальенко (Памплона, Испания)
Подробная статистика матча
Основные составы
13 (в)   Яспер Силлессен
2 (з)   Нелсон Семеду
18 (з)   Жорди Альба
3 (з)   Жерар Пике
15 (з)   Клеман Лангле
20 (з)   Серхи Роберто
5 (п)   Серхио Бускетс
4 (п)   Иван Ракитич
7 (п)   Филиппе Коутиньо
8 (п)   Артур Рамос
10 (н)   Лионель Месси
1 (в)   Хауме Доменек
14 (з)   Хосе Луис
24 (з)   Эсекьель Гарай
5 (з)   Габриэл Паулиста
18 (п)   Даниэль Васс
10 (п)   Даниэль Парехо
8 (п)   Карлос Солер
17 (п)   Франсис Коклен
7 (п)   Гонсалу Гуэдеш
9 (н)   Кевин Гамейро
19 (н)    Родриго
Запасной состав
30 (в)   Игнасио Пенья
23 (з)   Самуэль Юмтити
24 (з)   Томас Вермален
21 (п)   Карлос Аленья
22 (п)   Артуро Видаль
43 (п)   Карлес Сайоль
14 (н)    Малком
13 (в)    Нето
12 (з)   Муктар Дьякаби
15 (з)   Антонио Латорре
21 (з)   Кристиано Пиччини
6 (п)   Жоффрей Кондогбиа
20 (п)   Ферран Торрес
22 (н)   Сантьяго Лоренсо
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'15
Месси исполнил слишком сильную диагональную передачу на левый фланг атаки своей команды. В результате Альба лишь проводил мяч за боковую линию поля.
'13
Бускетс отпасовал низом на левый край чужой штрафной, где Даниэль Васс здорово оттер от мяч Коутиньо, выиграв мяч для своей команды.
'11
Семеду подключился к атаке своей команды по правому флангу, но в итоге лишь нарушил правила против Гайя.
'9
Предпочли быстро разыграть сейчас угловой футболисты «Барселоны» на правом фланге. после чего толкового развития атаки не последовало.
'7
Снова больше контролируют мяч футболисты «Барселоны», тогда как подопечные Марселино грамотно перекрывают все зоны у своих ворот.
'5
Момент у «Валенсии»! После провала обороны «Барселоны» убежал один на один по центру Родриго, обыграл вратаря и отправил мяч в ворота, но Пике в последний момент успел вынести мяч! Лангле в этом эпизоде подарил мяч форварду соперников.
'3
С преимуществом «Барселоны» развивается у нас игра на первых минутах матча, но пока без опасных моментов.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финального матча Кубка Испании: «Барселона» — «Валенсия». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.