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Момент у «Валенсии»! После провала обороны «Барселоны» убежал один на один по центру Родриго, обыграл вратаря и отправил мяч в ворота, но Пике в последний момент успел вынести мяч! Лангле в этом эпизоде подарил мяч форварду соперников.