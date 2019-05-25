- 341066 просмотров Россия обыграла США в четвертьфинале ЧМ-2019
- 220453 просмотра Оборонялись? Защита сестер Хачатурян просит признать их пострадавшими
- 217857 просмотров Россия проиграла Финляндии в полуфинале ЧМ-2019
- 205893 просмотра Звезды бурно отреагировали на решение Эрнста по «Голосу. Дети»
- 165168 просмотров Демарш Лободы: «Голос» выбирает победителя вместо дочки Алсу. ОНЛАЙН
- 153156 просмотров Зачем няня из Холмогор дала ребенку смертельную дозу соли
- 132580 просмотров Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'15
Месси исполнил слишком сильную диагональную передачу на левый фланг атаки своей команды. В результате Альба лишь проводил мяч за боковую линию поля.
'13
Бускетс отпасовал низом на левый край чужой штрафной, где Даниэль Васс здорово оттер от мяч Коутиньо, выиграв мяч для своей команды.
'11
Семеду подключился к атаке своей команды по правому флангу, но в итоге лишь нарушил правила против Гайя.
'9
Предпочли быстро разыграть сейчас угловой футболисты «Барселоны» на правом фланге. после чего толкового развития атаки не последовало.
'7
Снова больше контролируют мяч футболисты «Барселоны», тогда как подопечные Марселино грамотно перекрывают все зоны у своих ворот.
'5
Момент у «Валенсии»! После провала обороны «Барселоны» убежал один на один по центру Родриго, обыграл вратаря и отправил мяч в ворота, но Пике в последний момент успел вынести мяч! Лангле в этом эпизоде подарил мяч форварду соперников.
'3
С преимуществом «Барселоны» развивается у нас игра на первых минутах матча, но пока без опасных моментов.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финального матча Кубка Испании: «Барселона» — «Валенсия». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.