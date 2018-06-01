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Сборная Италии по футболу Reuters
Сборная Италии по футболу

Футбол. Франция обыгрывает Италию. LIVE

Онлайн-трансляция товарищеского матча Франция — Италия

Сборная Франции по футболу встречается с национальной командой Италии в рамках товарищеского матча. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игру.
Товарищеские матчи 1  |   01 июня 22:00   |  2 тайм
Франция
2:1
Италия
2:1
Стадион «Альянц Ривьера», Ницца | Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Манчестер, Англия)
Юмтити 8'
Гризманн 29' (пен)
Бонуччи 36'
Пеллегрини 42'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Уго Льорис
2 (з)   Бенжамен Павар
21 (з)   Лукас-Франсуа Эрнандес
17 (з)   Адиль Рами
5 (з)   Самуэль Юмтити 8'
13 (п)   Н'Голо Канте
12 (п)   Корентин Толиссо
6 (п)   Поль Погба
7 (н)   Антуан Гризманн 29'
10 (н)   Килиан Мбаппе
11 (н)   Усман Дембеле
1 (в)   Сальваторе Сиригу
3 (з)   Данило Д'Амброзио
2 (з)   Маттиа Де
19 (з)   Леонардо Бонуччи 36'
5 (з)   Маттиа Кальдара
14 (п)    Жоржиньо
16 (п)   Лоренцо Пеллегрини 42'
27 (п)   Роландо Мандрагора
9 (н)   Марио Балотелли
18 (н)   Доменико Берарди
25 (н)   Федерико Кьеза
Запасной состав
16 (в)   Стив Манданда
23 (в)   Альфонс Ареола
3 (з)   Преснел Кимпембе
4 (з)   Рафаэль Варан
19 (з)   Джибриль Сидибе
22 (з)   Бенжамен Менди
8 (п)   Тома Лемар
14 (п)   Блез Матюиди
15 (п)   Стивен Н'Зонзи
20 (п)   Флорьян Товен
9 (н)   Оливье Жиру
18 (н)   Набиль Фекир
12 (в)   Маттиа Перин
21 (з)   Давиде Дзаппакоста
6 (з)   Алессио Романьоли
15 (з)   Даниэле Ругани
24 (п)   Алессандро Флоренци
23 (п)   Бриан Кристанте
8 (п)   Джакомо Бонавентура
7 (н)   Симоне Дзадза
11 (н)   Андреа Белотти
20 (н)   Симоне Верди
10 (н)   Лоренцо Инсинье
17 (н)   Маттео Политано
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'54
Гризманн в перспективной контратаке забросил мяч на Дембеле, в исполнении которого никто не ожидал последовавший неточный прострел.
'52
Сиригу ошибся на выходе, но французы этим не воспользовались, не сумев выйти на ударную позицию. В конце атаки Толиссо опасно пробил с линии штрафной, послав мяч рядом с левой штангой.
'51
Мбаппе выскочил на свидание с Сиригу, но арбитр заметил положение вне игры.
'50
Кьеза перехватил мяч на фланге и убежал в штрафную Франции, где вместо прострела нанёс слабый удар в ближний угол.
'48
Кьеза отлично пробил из пределов штрафной в ближний угол, но Льорис справился!
'48
Дембеле ворвался в штрафную Италии, легко убрал двоих защитников и пробил в перекладину!
'47
Бонуччи открылся на дальней штанге на скидку и пробил головой прямо в Льориса!
'46
Балотелли выбежал на проникающий пас Берарди и с острого угла пробил в ногу Льорису!
'46
Начался второй тайм.
'45+2
Закончился первый тайм. Сборная Франции контролировала ход встречи, легко преодолевая итальянскую оборону. В итоге в воротах сборной Италии мяч побывал два раза, что заставило итальянцев проснуться — Леонардо Бонуччии уменьшил разницу в счёте. Сможет ли Италия одолеть звёздную Францию? Пока же перерыв.
'45+1
Эрнандес опередил Берарди и уверенно поставил корпус, что привело к фолу со стороны форварда «Сассуоло».
'44
Погба отлично ушёл от двойного прессинга и перевёл мяч налево на Эрнандеса, которому помешали сделать подачу.
'42
Пеллегрини не успел за быстрым Дембеле, сыграв в грубом подкате, за который и получил жёлтую карточку.
'41
Мбаппе выскочил на проникающий пас и прострелил на Дембеле, которого в последний момент прикрыл Де Шильо!
'38
Канте придержал соперника, проиграв тому позицию у центрального круга.
'36
ГОЛ! Балотелли опасно пробил со штрафного, но Льорис справился, отразив мяч перед собой на целую группу игроков Италии, самым расторопным из которых был Бонуччи!
'34
Балотелли завалили на газон практически на линии штрафной! Арбитр решил не ставить пенальти, поставив обычный стандарт.
'32
В довольно простых эпизодах стали ошибаться итальянцы. Никакие комбинации у них не получаются.
'31
Юмтити дважды удачно выбрал позицию, уверенно сыграв на отбой.
'29
ГОЛ! Гризманн легко реализовал пенальти, ударив на точность в правый нижний угол.
'28
Пенальти в ворота Италии! Эрнандес на скорости ворвался в штрафную итальянцев и нарвался на толчок, который заставил арбитра указать на центр.
'26
Мбаппе без сопротивления пробил из-за пределов штрафной, но мяч полетел мимо цели.
'25
Кьеза отметился нарушением в центре поля. Теперь снова Франция контролирует ход встречи.
'24
Дембеле ускорился к чужой штрафной и неудачно сыграл на Мбаппе, который открывался слева.
'22
Погба выпустил мяч за лицевую, пытаясь пройти соперника техничным финтом.
'21
Мбаппе прошёл соперника у края вратарской и пробил по воротам, но Сиригу сумел ногой перевести мяч в сторону!
'20
Канте решился на удар из-за пределов штрафной, послав мяч в левую штангу!
'18
Канте из-за сильного прессинга итальянцев ошибся с пасом. Италия завладела инициативой.
'16
Кьеза немного не дотянулся к опасному забросу Бонуччи.
'15
Мощный удар Балотелли со штрафного был блокирован!
'14
Кальдара выиграл подбор перед чужой штрафной и получил неприятный от Канте.
'13
Толиссо пришлось подтолкнуть в спину убегавшего Кьеза.
'11
Балотелли потерял мяч у чужой штрафной, промедлив с пасом на партнёра.
'8
ГОЛ! Франция впереди после гола Юмтити! Итальянцы справились с подачей Гризманна со штрафного, но мяч подобрал Павар, у которого получился классный навес на дальнюю штангу, откуда ворота попросту расстреливал Мбаппе, но Сиригу справился. Вот только Сальваторе отбил мяч на свободного во вратарской Юмтити.
'7
Мбаппе пошёл в прорыв, нарвавшись на подножку от Д'Амброзио.
'6
Павар у края своей штрафной сбил Мандрагора, но розыгрыш стандарта в исполнении итальянцев был неопасным.
'4
Эрнандес сыграл на ход Дембеле, которого сумел опередить вышедший из ворот Сиригу!
'3
Канте задел ногу Кьеза, помешав Федерико разогнать атаку Италии.
'1
Прострел Мбаппе был блокирован, а последующий навес Павара оказался безадресным.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Франция — Италия. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.