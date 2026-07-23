Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Фото

Шесть соток каждой советской семье: какими были дачники в СССР

«75 раз придется отжиматься». Олегу Газманову — 75
«Я запомнилась россиянам как россиянка»: лучшие фильмы Орнеллы Мути
«Душа русского народа вызывает восхищение». Мирей Матье -- 80
Человек, который всегда улыбался: 10 лучших ролей Робина Уильямса

23 июля в России празднуют День дачника. Как и когда зародился этот праздник — неизвестно. Как и то, почему для него выбрали именно эту дату.

По одной из версий, праздник приходится на 23 июля из-за близости к календарной середине лета.

День дачника остается неофициальным праздником. Однако это не мешает россиянам отмечать его. Четкого сценария, как это делать, нет, поэтому каждая семья сама выбирает, чем заниматься в этот день. Кто-то отдыхает от дачной работы, кто-то собирает близкий за одним столом, а кто-то обменивается урожаем с соседями.

При этом еще в советское время дачи стали для граждан местом летней миграции. Одной из примет того времени стали стандартные 6 соток или 0,06 га ― земельный надел размером 20 на 30 или 15 на 40 метров, который, как правило, могли получить граждане. Специалисты, по заказу партии, высчитали, что именно на таком участке можно посадить достаточное для средней семьи количество сельхозпродукции.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 22 июля. Отсрочка по долгам для регионов, переговоры Лаврова и Рубио и военные сборы для депутатов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!