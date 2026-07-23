Шесть соток каждой советской семье: какими были дачники в СССР

23 июля в России празднуют День дачника. Как и когда зародился этот праздник — неизвестно. Как и то, почему для него выбрали именно эту дату.

По одной из версий, праздник приходится на 23 июля из-за близости к календарной середине лета.

День дачника остается неофициальным праздником. Однако это не мешает россиянам отмечать его. Четкого сценария, как это делать, нет, поэтому каждая семья сама выбирает, чем заниматься в этот день. Кто-то отдыхает от дачной работы, кто-то собирает близкий за одним столом, а кто-то обменивается урожаем с соседями.

При этом еще в советское время дачи стали для граждан местом летней миграции. Одной из примет того времени стали стандартные 6 соток или 0,06 га ― земельный надел размером 20 на 30 или 15 на 40 метров, который, как правило, могли получить граждане. Специалисты, по заказу партии, высчитали, что именно на таком участке можно посадить достаточное для средней семьи количество сельхозпродукции.