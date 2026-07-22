«Надо положить этому конец»: Рубио назвал страну, способную завершить конфликт на Украине

Госсекретарь Марко Рубио заявил, что США являются единственной страной, которая может помочь завершить конфликт на Украине. При этом в Вашингтоне признают, что добиться окончательного соглашения пока не удается. О заявлениях Соединенных Штатов и последних контактах России и США — в материале «Газеты.Ru».

Госсекретарь США Марко Рубио, выступая перед журналистами в Маниле, заявил, что Вашингтон готов сыграть конструктивную роль в урегулировании конфликта на Украине.

«Мы считаем, что сейчас, и россияне, думаю, с этим согласятся, мы, вероятно, единственная страна в мире, способная сыграть такую роль и попытаться положить этому конец», — сказал он.

Рубио добавил, что Вашингтон намерен использовать любую возможность для продвижения мирного урегулирования.

Заявление Рубио прозвучало накануне его очередной встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, которая запланирована на 23 июля. Глава российского внешнеполитического ведомства ранее анонсировал переговоры с американским коллегой и заявил, что планирует расспросить Рубио о текущей позиции Вашингтона по Украине . По словам министра, Москва исходит из того, что США пока не отказались от предложений, выдвинутых на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже.

«В любом случае встреча будет полезной, лучше напрямую задать вопросы и получить ответ», — сказал российский министр.

Что говорят в Белом доме

О стремлении Вашингтона добиться прекращения боевых действий также заявил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

По его словам, президент Дональд Трамп делает все возможное для достижения мирного урегулирования, однако стороны конфликта пока «не сочли возможным поддержать окончательную сделку».

«Президент делает все, что может, чтобы положить конец войне», — заявил представитель Белого дома.

При этом Уолтц признал, что завершить конфликт оказалось значительно сложнее, чем предполагалось ранее. В прошлом американский лидер неоднократно обещал положить конец конфликту на Украине «чуть ли не за один день», но реальность оказалась иной, отметил он.

«Президент обнаружил, что речь идет о чрезвычайно обескураживающем деле, несмотря на невероятные усилия, которые предпринимаются им лично и его командой», — отметил постпред.

Что известно о будущих встречах

22 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. По его словам, стороны обсуждали идеи по возобновлению дипломатических усилий.

Возможный визит Уиткоффа в Москву обсуждается уже несколько недель , однако спецпосланник президента США до сих пор не приехал в Россию, а конкретные сроки поездки не называются. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова ранее заявила, что рассчитывает на приезд Уиткоффа и Джареда Кушнера и выразила надежду, что такие контакты позволят сторонам обсудить возможные пути урегулирования.

Последний разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся 5 июля. Беседа продолжалась около 1 часа 25 минут. Лидеры стран обсудили ситуацию вокруг Украины, Иран и дальнейшие двусторонние контакты По итогам разговора стороны подтвердили готовность продолжать диалог и договорились созвониться вновь. Однако после этого ни Москва, ни Вашингтон о новых контактах не сообщали.