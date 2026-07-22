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Открытки с Днем дачника — 2026: 40+ картинок и поздравлений

Открытки и поздравления ко Дню дачника, теплые пожелания на тему праздника
Илья Наймушин/РИА Новости

23 июля в России отмечают День дачника. С праздником поздравляют тех, кому участок заменил летние курорты. Дата праздника выбрана символично: это разгар дачного сезона, когда урожай уже пошел, а до подготовки к зиме еще далеко. Если среди ваших близких есть заядлые дачники, поздравьте их веселой открыткой и добавьте пожелание хорошего урожая.

Красивые открытки с Днем дачникаМилые открытки с Днем дачникаПрикольные открытки с Днем дачникаОткрытки с Днем дачника с рифмойПоздравления и пожелания дачникамДень дачника: как дачи появились в России



Красивые открытки с Днем дачникаМилые открытки с Днем дачникаПрикольные открытки с Днем дачникаОткрытки с Днем дачника с рифмойПоздравления и пожелания дачникамДень дачника: как дачи появились в России


Красивые открытки с Днем дачника

Скопируйте открытку или сохраните ее на телефон, планшет или компьютер и отправьте в любом удобном мессенджере. А если сами проводите лето на даче, поделитесь открыткой с единомышленниками, опубликовав картинку в социальных сетях.

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Милые открытки с Днем дачника

Открытка станет приятной паузой в дачной рутине между поливом грядок и прополкой сорняков.

Chat GPT/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Прикольные открытки с Днем дачника

Забавная открытка с долей юмора порадует вашего друга, который посвятил выходные работе на земле. Отправьте ему открытку и зарядите хорошим настроением на весь день.

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Открытки с Днем дачника с рифмой

Chat GPT/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Поздравления и пожелания дачникам

* С Днем дачника! Пусть твоя любовь к земле и забота о каждом ростке всегда возвращаются щедрым урожаем!

* Поздравляю с Днем дачника! Желаю крепкой рассады, плодородной земли и богатого урожая на каждой грядке!

* С Днем дачника! Восхищаюсь твоим терпением и умением превращать обычный участок в настоящий рай! Пусть все растет на радость!

* Поздравляю с Днем дачника! Пусть каждый сезон радует богатым урожаем, а дача становится местом счастливого отдыха!

* С Днем дачника! Пусть труд на земле будет тебе в радость и удовольствие. Ждем вкусные плоды с твоих грядок!

* Поздравляю с Днем дачника! Желаю, чтобы ни один сорняк не портил настроение, а урожай не вмещался в корзины!

* С Днем дачника! У тебя золотые руки! Пусть природа щедро отблагодарит тебя за заботу о каждом ростке!

* Поздравляю с Днем дачника! Пусть теплица ломится от урожая, а клумбы радуют яркими красками все лето! И не забывай, что кабачки всегда можно подарить тем, у кого нет дачи!

* С Днем дачника! Твои клумбы и грядки — настоящий повод для гордости. Пусть каждый день, проведенный на участке, приносит тебе только радость!

* Поздравляю с Днем дачника! Желаю, чтобы все посаженное дружно росло, цвело и плодоносило!

* С Днем дачника! Пусть твой урожай будет богаче, чем у соседей! Желаю, чтобы закатки с собственной земли согревали вашу семью всю зиму!

* Поздравляю с Днем дачника! Пусть твои терпение, забота и труд превратятся в полные корзины овощей, ягод и фруктов!

* С Днем дачника! Твой участок — райский уголок для всей семьи. Спасибо за твои старания, пусть осень порадует тебя щедрым урожаем!

* Поздравляю с Днем дачника! Пусть будет больше солнечных дней, своевременных дождей, вкусных шашлыков и щедрых даров природы!

* С Днем дачника! Желаю, чтобы на всех собраниях садового товарищества обсуждали только то, какая у тебя великолепная дача и богатый урожай!

* Поздравляю с Днем дачника! Пусть забота о саде и огороде принесет не только богатый урожай, но и душевное спокойствие!

* С Днем дачника! Пусть твой сад цветет пышнее с каждым годом, а на столе всегда будут овощи и ягоды, выращенные тобой лично!

* Поздравляю с Днем дачника! Пусть любые дачные хлопоты будут легкими, а отдых на свежем воздухе зарядит позитивом и любовью к жизни!

* С Днем дачника! Восхищаюсь твоим трудолюбием и умением вырастить настоящий урожай. Пусть земля щедро благодарит за заботу!

* Поздравляю с Днем дачника! Пусть дачный сезон будет полон солнечных дней, вкусных ягод, ароматных овощей и приятных семейных встреч!

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День дачника: как дачи появились в России

День дачника — неофициальный праздник, который отмечают 23 июля. Точно неизвестно, почему появился обычай праздновать именно в этот день. Скорее всего, он выбран из-за разгара дачного сезона.

Первые дачи появились в России в XVIII веке. Само слово произошло от глагола «дать»: так называли земельные участки, которые государь жаловал своим приближенным. При Петре I такие земли нередко выделяли в окрестностях Санкт-Петербурга, чтобы их владельцы могли отдыхать за городом и при необходимости быстро вернуться в столицу. В то время дачи были привилегией представителей высшей знати.

Во второй половине XIX века дачная культура стала доступнее. После отмены крепостного права содержание больших усадеб оказалось многим владельцам не по карману, земли начали распродавать или сдавать в аренду. На месте бывших поместий появлялись дачные поселки. Именно это описал Антон Чехов в «Вишневом саде».

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После революции 1917 года многие частные дачи были национализированы: в них размещали дома отдыха, санатории, общежития и государственные учреждения. Позднее работникам предприятий начали выделять земельные участки — чаще всего по шесть соток. Тогда же стали массово создавать садоводческие товарищества и строить небольшие загородные дома.

Сегодня для многих дача остается любимым местом отдыха. Кто-то съезжает туда из города на все лето и выращивает овощи и фрукты, другие наведываются лишь в выходные ради тишины, природы и шашлыков.

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