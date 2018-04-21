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Лидер каталонской «Барселоны» Лионель Месси Официальный твиттер «Барселоны»
Лидер каталонской «Барселоны» Лионель Месси

Финал Кубка Испании. «Барселона» издевается над «Севильей». LIVE

Онлайн финала Кубка Испании «Севилья» — «Барселона»

«Севилья» и «Барселона» сражаются в финале Кубка Испании. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
Финал  |   21 апреля 22:30   |  2 тайм
Севилья
0:4
Барселона
0:4
Стадион «Ванда Метрополитано», Мадрид | Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания)
Меркадо 34'
Эскудеро 38'
Суарес 14'
Месси 31'
Суарес 40'
Иньеста 52'
Иньеста 67'
Подробная статистика матча
Основные составы
13 (в)   Давид Сория
18 (з)   Серхио Эскудеро 38'
25 (з)   Габриэль Меркадо 34'
5 (з)   Клеман Лангле
16 (п)   Хесус Навас
10 (п)   Эвер Банега
17 (п)   Пабло Сарабия
15 (п)   Стивен Н'Зонзи
22 (п)   Франко Васкес
11 (п)   Хоакин Корреа 46'
20 (н)   Луис Мурьель
13 (в)   Яспер Силлессен
18 (з)   Жорди Альба
3 (з)   Жерар Пике
23 (з)   Самуэль Юмтити
20 (п)   Серхи Роберто
5 (п)   Серхио Бускетс
14 (п)   Филиппе Коутиньо
4 (п)   Иван Ракитич
8 (п)   Андрес Иньеста 52' 67'
9 (н)   Луис Суарес 14' 40'
10 (н)   Лионель Месси 31'
Запасной состав
1 (в)   Серхио Рико
3 (з)   Мигель Лаюн
6 (з)   Даниэл Каррису
14 (п)   Гидо Писарро
23 (н)   Сандро Рамирес 46'
9 (н)   Виссам Бен-Йеддер
24 (н)    Нолито
1 (в)   Марк-Андре тер
2 (з)   Нелсон Семеду
25 (з)   Томас Вермален
6 (п)   Денис Суарес
15 (п)    Паулиньо
11 (н)   Усман Дембеле
17 (н)   Пако Алькасер
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Владение мячом
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'67
Иньеста получил жёлтую карточку за активные разговоры с арбитром.
'65
Ракитич подставился под фол, угодив под прессинг соперников перед своей штрафной.
'63
Сандро убежал на свидание с Силлессеном и вместо передачи направо на пустые ворота нанёс топорный удар во вратаря!
'61
Меркадо перехватил подачу Месси, выбив мяч на угловой.
'60
У Коутиньо не получился удар головой после заброса Месси.
'60
Иньеста выскочил на проникающий пас Суареса, но его дальнейший прострел был блокирован.
'58
Н'Зонзи ошибся с пасом в центре поля. Совсем не ладится игра у «Севильи».
'55
Юмтити! Суарес после подачи со штрафного пробил головой, Сория отбил мяч перед собой на Юмтити, который неудачно сыграл на добивании, пробив прямо в голкипера!
'54
Хесус Навас нарушил правила, не дав развернуться Иньесте.
'52
ГОЛ! Не обошлось и без гола легендарного Иньесты! Андрес разыграл стеночку с Месси и выскочил на ответный пас, оказавшись против Сория, которого получилось легко оббежать и пробить по пустым воротам.
'51
Коутиньо выпустил мяч за лицевую, обыгрывая соперника на краю чужой штрафной.
'49
Жорди Альба ценой повреждения заблокировал опасный удар Франко Васкеса!
'48
Н'Зонзи попал под тройной прессинг, но француза спас арбитр, который после потери заметил нарушение.
'47
Навас в своём стиле прошёл к лицевой и сделал подачу, которая опустилась на голову Пике.
'46
Сандро постарается забить бывшей команде в финале.
'46
Корреа был заменён в перерыве.
'46
Начался второй тайм.
'45
Закончился первый тайм. «Барселона» показала идеальный футбол в первой половине финального матча, забив в ворота «Севильи» три безответный гола. Каталонцы воспользовались слабым прессингом и в целом неактивной игрой андалусийцев. Впереди второй тайм.
'44
Эскудеро сбил Серхи Роберто в середине поля.
'42
Хесус Навас вовремя вернулся в оборону, отразив подачу Серхи Роберто.
'40
ГОЛ! Разгром ещё в первом тайме! Суарес в контратаке сыграл на Месси и забежал в свободную зону на ответный проникающий пас аргентинца. Получился выход на свидание с Сорией и точный удар в правый нижний угол.
'38
Эскудеро чудом избежал удаления! Серхио откровенно придержал убегавшего с центра поля Месси, но арбитр ограничился предупреждением.
'35
Пике и Юмтити не подстроились под подачу Месси со штрафного, а мяч достался Суаресу, который развернулся у лицевой и опасно прострелил, но андалусийцы отбились!
'34
Меркадо срубил Суареса, получив жёлтую карточку.
'31
ГОЛ! Второй гол «Барсы» на счету Месси! Жорди Альба разыграл стеночку с Иньестой на краю штрафной, а затем пяткой эффектно сыграл на Месси, который из убойной позиции пробил на силу под перекладину!
'30
Лангле накрыл Месси на половине поля «Барсы» с помощью нарушения.
'29
Франко Васкес забежал на дальнюю штангу на подачу Наваса, пробив головой прямо под ноги Силлессена!
'28
Иньеста с линии штрафной выстрелил в дальнюю крестовину! Повезло «Севилье».
'27
Н'Зонзи заблокировал опасный удар Месси из пределов штрафной!
'26
Месси ускорился на заброс Иньесты, но не зацепился за этот пас, который получился слишком сильным.
'25
Оборона «Севильи» справилась с проникающим пасом Коутиньо.
'23
Н'Зонзи не попал по мячу с линии вратарской после прострела Наваса!
'22
Юмтити с трудом перехватил скидку Франко Васкеса, опередив Мурьеля.
'20
Суарес получил устное предупреждение за провокационный снос Меркадо. Арбитр не заметил нарушения, но поговорил с форвардом.
'20
Мурьель неудачно пробил головой после подачи Сарабии.
'19
Н'Зонзи перехватил пас Месси и классным финтом вышел из-под прессинга аргентинца!
'18
Корреа открылся на краю штрафной каталонцев на заброс Франко Васкеса, однако пробить с лёта в створ аргентинец не смог.
'16
Франко Васкес своим прессингом заставил Юмтити сыграть на Силлессена. Активизировались андалусийцы.
'15
Суарес забрался в небольшой офсайд.
'14
ГОЛ! Суарес вывел «Барсу» вперёд! Силлессен сделал отличную длинную передачу на ход Коутиньо, который убежал от защитников и прострелил Суаресу на пустые ворота, уругваец не промазал!
'12
Сория вовремя выбежал из ворот и кулаками отбил опасную подачу Месси!
'10
Продолжает «Севилья» обороняться всей командой. Странное начало от андалусийцев.
'9
Сория спас «Севилью», отразив опасный удар Месси со штрафного!
'8
Суарес перехватил мяч на чужой половине и пострадал в стыке с Эскудеро.
'7
Арбитр остановил атаку «Барселоны» после розыгрыша углового, заметив нарушение в исполнении Суареса.
'6
Месси ошибся с пасом налево на Жорди Альбу, а затем неудачно вступил в отбор.
'4
Месси не смог проскочить мимо Лангле перед чужой штрафной.
'3
«Барселона» забрала мяч под свой контроль, пытаясь пройти первый эшелон обороны «Севильи».
'2
Юмтити сделал слишком сильную передачу на ход Суаресу. Будет удар от ворот.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финального матча Кубка Испании: «Севилья» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.