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Трансляция
С конца
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'67
'65
Ракитич подставился под фол, угодив под прессинг соперников перед своей штрафной.
'63
Сандро убежал на свидание с Силлессеном и вместо передачи направо на пустые ворота нанёс топорный удар во вратаря!
'61
Меркадо перехватил подачу Месси, выбив мяч на угловой.
'60
У Коутиньо не получился удар головой после заброса Месси.
'60
Иньеста выскочил на проникающий пас Суареса, но его дальнейший прострел был блокирован.
'58
Н'Зонзи ошибся с пасом в центре поля. Совсем не ладится игра у «Севильи».
'55
Юмтити! Суарес после подачи со штрафного пробил головой, Сория отбил мяч перед собой на Юмтити, который неудачно сыграл на добивании, пробив прямо в голкипера!
'54
Хесус Навас нарушил правила, не дав развернуться Иньесте.
'52
'51
Коутиньо выпустил мяч за лицевую, обыгрывая соперника на краю чужой штрафной.
'49
Жорди Альба ценой повреждения заблокировал опасный удар Франко Васкеса!
'48
Н'Зонзи попал под тройной прессинг, но француза спас арбитр, который после потери заметил нарушение.
'47
Навас в своём стиле прошёл к лицевой и сделал подачу, которая опустилась на голову Пике.
'46
'46
'46
Начался второй тайм.
'45
Закончился первый тайм. «Барселона» показала идеальный футбол в первой половине финального матча, забив в ворота «Севильи» три безответный гола. Каталонцы воспользовались слабым прессингом и в целом неактивной игрой андалусийцев. Впереди второй тайм.
'44
Эскудеро сбил Серхи Роберто в середине поля.
'42
Хесус Навас вовремя вернулся в оборону, отразив подачу Серхи Роберто.
'40
'38
'35
Пике и Юмтити не подстроились под подачу Месси со штрафного, а мяч достался Суаресу, который развернулся у лицевой и опасно прострелил, но андалусийцы отбились!
'34
'31
'30
Лангле накрыл Месси на половине поля «Барсы» с помощью нарушения.
'29
Франко Васкес забежал на дальнюю штангу на подачу Наваса, пробив головой прямо под ноги Силлессена!
'28
Иньеста с линии штрафной выстрелил в дальнюю крестовину! Повезло «Севилье».
'27
Н'Зонзи заблокировал опасный удар Месси из пределов штрафной!
'26
Месси ускорился на заброс Иньесты, но не зацепился за этот пас, который получился слишком сильным.
'25
Оборона «Севильи» справилась с проникающим пасом Коутиньо.
'23
Н'Зонзи не попал по мячу с линии вратарской после прострела Наваса!
'22
Юмтити с трудом перехватил скидку Франко Васкеса, опередив Мурьеля.
'20
Суарес получил устное предупреждение за провокационный снос Меркадо. Арбитр не заметил нарушения, но поговорил с форвардом.
'20
Мурьель неудачно пробил головой после подачи Сарабии.
'19
Н'Зонзи перехватил пас Месси и классным финтом вышел из-под прессинга аргентинца!
'18
Корреа открылся на краю штрафной каталонцев на заброс Франко Васкеса, однако пробить с лёта в створ аргентинец не смог.
'16
Франко Васкес своим прессингом заставил Юмтити сыграть на Силлессена. Активизировались андалусийцы.
'15
Суарес забрался в небольшой офсайд.
'14
'12
Сория вовремя выбежал из ворот и кулаками отбил опасную подачу Месси!
'10
Продолжает «Севилья» обороняться всей командой. Странное начало от андалусийцев.
'9
Сория спас «Севилью», отразив опасный удар Месси со штрафного!
'8
Суарес перехватил мяч на чужой половине и пострадал в стыке с Эскудеро.
'7
Арбитр остановил атаку «Барселоны» после розыгрыша углового, заметив нарушение в исполнении Суареса.
'6
Месси ошибся с пасом налево на Жорди Альбу, а затем неудачно вступил в отбор.
'4
Месси не смог проскочить мимо Лангле перед чужой штрафной.
'3
«Барселона» забрала мяч под свой контроль, пытаясь пройти первый эшелон обороны «Севильи».
'2
Юмтити сделал слишком сильную передачу на ход Суаресу. Будет удар от ворот.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финального матча Кубка Испании: «Севилья» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.