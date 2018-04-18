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Эпизод матча между «Авангардом» и «Шинником» Официальный сайт «Авангарда»
Эпизод матча между «Авангардом» и «Шинником»

«Авангард» и «Шинник» обмениваются атаками. LIVE

Онлайн-трансляция матча Кубка России «Авангард» — «Шинник»

Курский «Авангард» принимает ярославский «Шинник» в матче полуфинала футбольного Кубка России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
1/2 финала  |   18 апреля 18:00   |  2 тайм
Авангард К
0:0
Шинник
0:0
Стадион «Трудовые резервы», Курск | Главный судья: Игорь Федотов (Москва, Россия)
Киреев 14'
Нетфуллин 35'
Подробная статистика матча
Основные составы
16 (в)   Александр Кобзев
4 (з)   Аслан Дашаев
24 (з)   Кирилл Гоцук
71 (з)   Михаил Багаев
8 (п)   Игорь Киреев 14'
87 (п)   Дмитрий Коробов
10 (п)   Азамат Гурфов
52 (п)   Равиль Нетфуллин 35'
70 (п)   Ильнур Альшин
58 (н)   Руслан Болов
67 (н)   Артём Федчук
16 (в)   Дмитрий Яшин
23 (з)   Евгений Ятченко
65 (з)   Максим Жестоков
78 (з)   Дмитрий Чистяков
17 (п)   Артём Щадин
15 (п)   Дмитрий Самойлов
14 (п)   Марат Шайморданов 61'
11 (п)   Сергей Нарылков
21 (п)   Владислав Камилов
99 (н)   Никита Безлихотнов 46'
9 (н)   Эльдар Низамутдинов
Запасной состав
13 (в)   Никита Чагров
25 (з)   Алексей Концедалов
21 (з)   Денис Войнов
84 (п)   Марат Шогенов
17 (п)   Денис Синяев
9 (п)   Артём Митасов
6 (п)   Роман Акбашев
77 (н)   Роман Минаев
11 (н)   Ислам Тлупов
1 (в)   Александр Малышев
22 (в)   Станислав Антипин
6 (з)   Сослан Кагермазов
5 (з)   Павел Евсеев
33 (з)   Кирилл Карпов
8 (п)   Михаил Земсков 61'
43 (п)   Максим Поляков
90 (п)   Андрей Лях
13 (п)   Никита Дроздов
7 (н)   Эдуард Булия 46'
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'67
Ятченко подключился к атаке и пробил из угла штрафной — получилось слишком высоко.
'65
Самойлов выполнил подачу с углового, мяч отскочил к Камилову, который с острого угла запустил мяч в небеса.
'63
Низамутдинов по центру дошёл до штрафной, упал в борьбе с защитником и схватил мяч руками. Арбитр дал свисток в пользу «Авангарда».
'62
Земсков появился на поле вместо Шайморданова.
'62
Вторая замена у «Шинника».
'60
Чистякову досталось в борьбе с Боловым. Пауза в игре возникла.
'58
Низамутдинова сбили на левом фланге. Последовала подача в центр штрафной, но хозяева спокойно отбились.
'56
Контратака гостей! Щадин по левому флангу дошёл до лицевой и прострелил в штрафную, но не дошёл мяч до партнёра.
'54
Федчук! Обработал мяч у штрафной и хлёстко пробил по центру — Яшин на месте.
'52
Заброс в штрафную «Шинника»! Багаев подобрал отскок, сместился к центру и пробил в нижний угол — мяч прошёл рядом со штангой!
'50
После перерыва картина игры не изменилась — «Авангард» продолжает идти вперёд.
'48
Федчук зацепился за мяч у штрафной, продвинулся вперёд и пробил в защитника.
'46
Булия вышел вместо Безлихотнова.
'46
Замена в перерыве произошла у «Шинника».
'46
Начался второй тайм!
'45
Перерыв! Ничья 0:0 после 45 минут. Первый тайм прошёл с преимуществом «Авангарда» — куряне больше владели мячом и чаще били по воротам. Но забить никому не удалось. Посмотрим, что изменится после перерыва, а пока немного отдохнём.
'43
Поле тоже не способствует комбинационной игре. Мяч дробит, мелкий пас не проходит.
'41
Момент! Нетфуллин сделал заброс в штрафную, Болов принял мяч, но в последний момент помешали ему пробить по воротам.
'39
Киреев прорвался по центру, попытался войти в штрафную, но наткнулся на защитника и потерял мяч.
'37
Не идёт игра в атаке у гостей. У ярославцев есть подходы к штрафной, но не хватает ударов по воротам.
'35
Нетфуллин сорвал атаку гостей, сбив Щадина. Жёлтая карточка.
'33
Болов сыграл на подборе и пробил с 30 метров — мяч прошёл точно в руки Яшину.
'31
Момент! Нетфуллин пробил из угла штрафной, мяч после рикошета полетел в дальнюю девятку, но Яшин в красивом броске спас свою команду!
'29
Багаев подключился к атаке по левому флангу и прострелил в штрафную — ярославцы перехватили мяч.
'27
Постепенно игра переместилась в центр поля, стало больше борьбы. Темп по-прежнему невысокий.
'25
Низамутдинов совершил проход по центру и пробил с дальней дистанции — мяч прошёл в нескольких метрах от штанги. Кобзев всё контролировал.
'23
Три угловых подряд выполнили ярославцы. Но не удалось создать остроту у чужих ворот.
'21
Момент! Прошёл заброс в штрафную гостей, Альшин сместился на правый край, качнул защитника и пробил в верхний угол! Мяч прошёл рядом с девяткой.
'19
Момент! Самойлов вошёл в штрафную, сыграл в стенку с Безлихотновым, но с десяти метров не попал по воротам.
'17
Самойлов выбрался на оперативный простор и пробил с 30 метров — мяч ушёл чуть в сторону.
'15
Низамутдинов пошёл прессинговать вратаря и едва не перехватил мяч! Повезло сейчас хозяевам — ведь ворота были пустыми.
'13
Киреев в подкате срубил в центре поля Нарылкова. Жёлтая карточка.
'12
Навес в штрафную «Шинника»! Мяч отскочил к Болову, который подстроился, сложился и пробил в падении через себя — промах!
'11
Низамутдинов не успел к мячу и прямой ногой влетел в Нетфуллина. Обошлось устным предупреждением от арбитра.
'9
Куряне разыграли комбинацию перед штрафной. Федчук неудачно обработал мяч, а мог выскочить один на один с вратарём.
'7
Безлихотнов получил передачу в штрафной, на рывке ушёл от защитника, но его прострел был перехвачен.
'5
Ответ «Шинника»! Шайморданов пробил из-за пределов штрафной — мяч после небольшого рикошета прошёл рядом со штангой.
'3
Куряне провели атаку правым флангом. Киреев прострелил на ближнюю штангу — мяч пришёл в руки Яшину.
'1
Матч начался! Футболисты «Авангарда» разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча Кубка России: «Авангард» — «Шинник». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.