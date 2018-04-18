Авангард К

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Трансляция
С конца
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'67
Ятченко подключился к атаке и пробил из угла штрафной — получилось слишком высоко.
'65
Самойлов выполнил подачу с углового, мяч отскочил к Камилову, который с острого угла запустил мяч в небеса.
'63
Низамутдинов по центру дошёл до штрафной, упал в борьбе с защитником и схватил мяч руками. Арбитр дал свисток в пользу «Авангарда».
'62
'62
'60
Чистякову досталось в борьбе с Боловым. Пауза в игре возникла.
'58
Низамутдинова сбили на левом фланге. Последовала подача в центр штрафной, но хозяева спокойно отбились.
'56
Контратака гостей! Щадин по левому флангу дошёл до лицевой и прострелил в штрафную, но не дошёл мяч до партнёра.
'54
Федчук! Обработал мяч у штрафной и хлёстко пробил по центру — Яшин на месте.
'52
Заброс в штрафную «Шинника»! Багаев подобрал отскок, сместился к центру и пробил в нижний угол — мяч прошёл рядом со штангой!
'50
После перерыва картина игры не изменилась — «Авангард» продолжает идти вперёд.
'48
Федчук зацепился за мяч у штрафной, продвинулся вперёд и пробил в защитника.
'46
'46
'46
Начался второй тайм!
'45
Перерыв! Ничья 0:0 после 45 минут. Первый тайм прошёл с преимуществом «Авангарда» — куряне больше владели мячом и чаще били по воротам. Но забить никому не удалось. Посмотрим, что изменится после перерыва, а пока немного отдохнём.
'43
Поле тоже не способствует комбинационной игре. Мяч дробит, мелкий пас не проходит.
'41
Момент! Нетфуллин сделал заброс в штрафную, Болов принял мяч, но в последний момент помешали ему пробить по воротам.
'39
Киреев прорвался по центру, попытался войти в штрафную, но наткнулся на защитника и потерял мяч.
'37
Не идёт игра в атаке у гостей. У ярославцев есть подходы к штрафной, но не хватает ударов по воротам.
'35
'33
Болов сыграл на подборе и пробил с 30 метров — мяч прошёл точно в руки Яшину.
'31
Момент! Нетфуллин пробил из угла штрафной, мяч после рикошета полетел в дальнюю девятку, но Яшин в красивом броске спас свою команду!
'29
Багаев подключился к атаке по левому флангу и прострелил в штрафную — ярославцы перехватили мяч.
'27
Постепенно игра переместилась в центр поля, стало больше борьбы. Темп по-прежнему невысокий.
'25
Низамутдинов совершил проход по центру и пробил с дальней дистанции — мяч прошёл в нескольких метрах от штанги. Кобзев всё контролировал.
'23
Три угловых подряд выполнили ярославцы. Но не удалось создать остроту у чужих ворот.
'21
Момент! Прошёл заброс в штрафную гостей, Альшин сместился на правый край, качнул защитника и пробил в верхний угол! Мяч прошёл рядом с девяткой.
'19
Момент! Самойлов вошёл в штрафную, сыграл в стенку с Безлихотновым, но с десяти метров не попал по воротам.
'17
Самойлов выбрался на оперативный простор и пробил с 30 метров — мяч ушёл чуть в сторону.
'15
Низамутдинов пошёл прессинговать вратаря и едва не перехватил мяч! Повезло сейчас хозяевам — ведь ворота были пустыми.
'13
'12
Навес в штрафную «Шинника»! Мяч отскочил к Болову, который подстроился, сложился и пробил в падении через себя — промах!
'11
Низамутдинов не успел к мячу и прямой ногой влетел в Нетфуллина. Обошлось устным предупреждением от арбитра.
'9
Куряне разыграли комбинацию перед штрафной. Федчук неудачно обработал мяч, а мог выскочить один на один с вратарём.
'7
Безлихотнов получил передачу в штрафной, на рывке ушёл от защитника, но его прострел был перехвачен.
'5
Ответ «Шинника»! Шайморданов пробил из-за пределов штрафной — мяч после небольшого рикошета прошёл рядом со штангой.
'3
Куряне провели атаку правым флангом. Киреев прострелил на ближнюю штангу — мяч пришёл в руки Яшину.
'1
Матч начался! Футболисты «Авангарда» разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча Кубка России: «Авангард» — «Шинник». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.