Авангард К

'45

Перерыв! Ничья 0:0 после 45 минут. Первый тайм прошёл с преимуществом «Авангарда» — куряне больше владели мячом и чаще били по воротам. Но забить никому не удалось. Посмотрим, что изменится после перерыва, а пока немного отдохнём.